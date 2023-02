Luisito Comunica visita el AIFA y así reaccionó

Excelsior

Con un video de 16 minutos, el influencer Luisito Comunica describió a detalle su primera visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), describió los pros y los contras de la terminal aérea; aseguró que no había ido porque no había tenido la necesidad de hacerlo.

Dijo que en esta ocasión acudió al AIFA porque tenía una oferta de boletos a Cancún que por su bajo costo no podía rechazar. “Debo decirlo, este video no está pagado por nadie, nadie me está dando nada por hacer el video, todas las opiniones son enteramente mías”

El youtuber detalló los costos para llegar al también llamado aeropuerto de Santa Lucía y los tiempos de traslado “para el nuevo aeropuerto el mapa marca de una hora a una hora 10 y el costo en coche son 130 pesos de casetas, en taxi o Uber el costo es arriba de 500 pesos”.

En general al influencer se le vio sonriente casi todo el tiempo e impresionado por el nuevo aeropuerto, “primera impresión bastante bueno, se ve amplio, tiene detallitos lindos, la zona de los check in no está nada mal, se ve muy ordenado”.

“Vamos a volar de la CDMX a Cancún… me pude ahorrar unos 30 mil pesos en el vuelo… Esto me encantó: Pantallas masivas que dicen tu vuelo. La tecnología a la hora de hacer revisiones está muy bien”.

También habló de los baños temáticos que le encantaron y de los espacios vacíos, detalló que es posible que el 80% de los negocios están vacíos “obviamente porque es un aeropuerto muy nuevo”.

Un tema más que abordó que el abordaje, “escúchenme bien, no tuve que sacar mi computadora de mi mochila, ¡guau! Eso pasa en pocos aeropuertos.

