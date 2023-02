Más allá del interés económico: los emprendedores de la economía de plataformas buscan mejorar la sociedad

Universitat Oberta de Catalunya

Un estudio de la UOC ha analizado las motivaciones y determinantes que influyen en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas

Los investigadores han recopilado una base de datos con más de 1.200 iniciativas de este tipo que permiten profundizar en el perfil del emprendedor social digital

Las empresas basadas en plataformas digitales surgen en gran medida de la economía colaborativa, caracterizada por el intercambio entre iguales de recursos infrautilizados, mediados por una plataforma digital, y que brinda acceso en lugar de propiedad. Esta economía ha ido creciendo en sintonía con la creciente digitalización de la sociedad. Sin embargo, la vinculación con estos orígenes marcados por la solidaridad parece haberse difuminado en el llamado capitalismo de plataformas que ejemplifican empresas como Uber o Airbnb. Un nuevo estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha analizado las motivaciones y objetivos que subyacen en los procesos de emprendimiento en este tipo de iniciativas, arrojando también luz sobre el perfil del emprendedor social digital.

“Los resultados muestran que las motivaciones de las personas que promueven estas iniciativas van más allá del afán de beneficios puramente económicos e incluyen otros aspectos relacionados con el estilo de vida y el bienestar de la persona emprendedora, así como la búsqueda del bienestar común”, explica Soledad Morales, profesora de los Estudios de Economía y Empresa, directora del máster universitario de Turismo Sostenible y TIC, y primera autora del artículo.

Según los investigadores, estos resultados contribuyen a reconciliar la economía de plataformas con sus orígenes, enraizados en preocupaciones solidarias y sociales, y a enmarcar el bienestar en un paradigma más amplio compuesto por factores psicológicos y sociales, por encima de las consideraciones e intereses económicos de los paradigmas anteriores.

Además, definir estas motivaciones tiene también implicaciones en su desarrollo de estas, ya que puede “condicionar posteriormente su gobernanza y gestión, así como las reglas de participación de los actores involucrados”, aclaran los autores en el artículo.

Del enfoque centrado en el usuario al centrado en los emprendedores

El principal aspecto novedoso de este estudio es el análisis del comportamiento de los actores que ponen en marcha iniciativas de plataforma, superando el enfoque tradicional orientado a los usuarios y proveedores. “Nos centramos más en el momento de creación de la plataforma que en el momento en que los usuarios participan y comparten en ella, aunque estos últimos son, evidentemente, el fin último de estas iniciativas”, apuntan los investigadores en el artículo.

En el trabajo también inciden en que para entender con más claridad los procesos de creación de estas iniciativas es necesario tener en cuenta factores psicosociales y motivacionales, por encima de factores meramente económicos, empresariales o tecnológicos y, a la vez, demuestran “la importancia de pasar de los motores económicos individuales y colectivos más básicos a aquellos relacionados con mejorar el bienestar colectivo”.

Alentar una economía más sostenible

Estos resultados abren la puerta a la mejora del diseño de futuras políticas de emprendimiento. Para la investigadora de la UOC, las motivaciones relacionadas con el bienestar individual y comunitario de los emprendedores son un tema que los gobiernos deberían considerar e impulsar en sus políticas de digitalización y emprendimiento, ya que podría ayudar a promover un desarrollo más sostenible e inclusivo de la economía de plataformas. “Al brindar apoyo a iniciativas o emprendedores con tales actitudes prosociales, los formuladores de políticas podrían alentar la economía de plataformas embrionaria a convertirse en promotora de una economía más sostenible”, subraya.

Por otro lado, el estudio también sitúa el componente digital y tecnológico como un elemento central de la economía de plataformas, ya que se demuestra que este “facilita y abarata el proceso innovador”. En este sentido, Soledad Morales, también investigadora del grupo NOUTUR de la UOC, incide en que las políticas que facilitan esta dimensión en el espíritu empresarial podrían tener “una influencia positiva y fomentar el desarrollo de iniciativas”.

Una base de datos única

El estudio se ha basado en cuestionarios y entrevistas a fundadores y gerentes de 127 iniciativas. Sin embargo, durante la investigación, los investigadores han recopilado y caracterizado un total de 1.207 organizaciones, que incluían tanto a empresas emergentes como a cooperativas de plataforma.

En cuanto al perfil sectorial, el 44,1 % de las iniciativas eran “servicios profesionales a la carta”, y el 16,8 % estaban relacionadas con el turismo. “La información generada a partir de este estudio proporciona un mayor conocimiento y una explicación más detallada de la heterogeneidad de la economía de plataformas actual. Además, facilita una base para diseñar estrategias de desarrollo de nuevas iniciativas similares y, por tanto, para impulsar los procesos de digitalización de la economía”, precisan los investigadores.

En este sentido, el objetivo es que la base de datos sea de acceso en abierto en breve. “Queremos compartirla para que otras personas puedan explorar otros aspectos que, por el momento, nosotros no hemos analizado”, indica Soledad Morales.

Comparar cooperativas de plataforma y empresas emergentes

En la investigación también se han identificado diferencias entre las propuestas de las cooperativas de plataforma y las empresas emergentes. Por este motivo, el equipo de la UOC está ultimando un nuevo estudio cualitativo para poder comparar el valor que la sostenibilidad tiene en la gobernanza en ambas tipologías de organizaciones. “También queremos profundizar en cómo la pandemia de la COVID-19 ha impactado en la visión y valores de sostenibilidad de estas organizaciones y en cómo se abordan las políticas de igualdad de género, dado que consideramos este aspecto como un elemento fundamental de los valores de la sostenibilidad”, concluye la investigadora.

Esta publicación es uno de los resultados del proyecto de I+D EPTUR “Procesos adaptativos e impactos de la economía de plataforma turística en España en un contexto de cambio continuo. Un análisis desde la comparativa territorial”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya investigadora principal es Soledad Morales, junto con el también investigador de la UOC Lluís Garay.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 8, Trabajo decente y crecimiento económico; 9, Industria, innovación e infraestructura, y 12, Producción y consumo responsables.

Artículo de referencia

Morales-Pérez, S.; Garay-Tamajón, L. A.; Corrons-Giménez, A.; Pacheco-Bernal, C. The antecedents of entrepreneurial behaviour in the creation of platform economy initiatives: An analysis based on the decomposed theory of planned behaviour. Heliyon. 2022 Oct 14;8(10):e11078. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11078. PMID: 36299520; PMCID: PMC9589190.