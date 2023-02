Que el narco no intervenga en las elecciones: PRI

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el jueves 9 de febrero de 2023.

PREGUNTA.- Platíquennos, este abrazo de Acatempan, dice Santiago Creel e Ignacio Mier, que se dieron para solucionar los problemas que había en la Cámara, después de este …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Se hizo un diálogo interesante, importante, como debe ser, de altura, y nosotros planteamos el tema de que tiene que haber una mejor coordinación entre la Mesa y la Junta, de que desconocíamos este protocolo, de que es importante actualizar la legislación que tiene temas de otros tiempos ahí, y de que tendremos que estar preparados para recibir al Ejército en el Día del Ejército. Hay un gran homenaje.

En el PRI, como ustedes saben, siempre ha ponderado el trabajo del Ejército Mexicano y no queremos que haya un desaguisado o una falta de respeto.

PREGUNTA.- Aquí hubo una ceremonia, hace como unos cinco años que vino de parte, el general Cienfuegos, que se le hizo también la ceremonia al Ejército y no hubo ningún problema.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No debe de haber problemas. Son legislaciones que respondían a otras realidades, y tampoco podemos polarizarnos entre el Ejército y el resto de la sociedad.

El Ejército Mexicano es aliado de las y los mexicanos, y gracias al Ejército Mexicano tenemos paz en Coahuila.

PREGUNTA.- Por un lado se sataniza, que la oposición invita al Ejército, pero por otro lado se les apapacha, se les dan cargos, se les dan obras, y ahí sí no …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que no podemos poner en duda la lealtad del Ejército Mexicano, y este fue un incidente que no debió haber pasado, y que fue un incidente que se provocó por la falta de coordinación y por no darnos información, y ahí le paramos.

PREGUNTA.- ¿Ahí ya quedó listo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí.

PREGUNTA.- En otro tema, de estas acusaciones que se hacen allá en Estados Unidos de un gobernador de Coahuila, que servía de enlace …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso ya fue aclarado, fue aclarado por el periódico El Universal. Yo le creo mucho más al Universal que a un delincuente que se presta a hacer declaraciones, tan, tan.

PREGUNTA.- ¿Eso se magnificó por el hecho de que está ya cerca la elección tanto en el Estado de México como en CoahuiLA?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No tengo comentario de eso. Ahora mismo nos tenemos que preocupar por la paz en México.

Ya pusimos varias veces sobre la mesa, tenemos que preocuparnos porque el narco no intervenga en las elecciones. Ese debería ser el gran debate.

El gran debate de ser cómo atacan a los periodistas, cómo ahora mismo tenemos más desaparecidos que antes.

PREGUNTA.- Decía apenas el INE ayer precisamente, que hay que evitar la violencia y la crispación que se está dando previo a las elecciones, ahora porque están las estatales, pero…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Pero la violencia tiene mucho tiempo y hoy tenemos qué hacer, tenemos que legislar, tenemos que tener dispositivos para combatir el narcotráfico.

Tenemos que -eso también se habló hace rato en la Junta- ser claros: el narco se quiere apoderar de las elecciones y del país. Eso debe ser el debate.

PREGUNTA.- ¿Pero cómo lo van a hacer, porque en la ley no está?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Por eso, estamos proponiendo cosas. Estamos proponiendo que por ejemplo, si una elección, si asesinan a un candidato, la elección se suspenda hasta saber qué está pasando.

Que no prescriban los delitos de homicidio contra candidatos o contra electores en el momento de votar.

Estamos pidiendo que haya dispositivos legales para deshacer municipios cuando son del narco. Esa es la preocupación. Y eso lo que al PRI, a mí en lo particular me llama la atención.

Qué bueno que ayer el INE por primera vez en mucho tiempo habla de esta parte, del avance de la delincuencia en las elecciones. Ese debería ser el debate de todos ahora.

Ayer di una plática yo en Puebla, y les decía, hay lugares en el país donde ya no hay elecciones, hay selecciones, el delincuente dice quién debe ser el alcalde.

PREGUNTA.- ¿Y los partidos políticos y los políticos?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tenemos que impedirlo. Y la prensa lo tiene que impedir también. Ese debe ser el gran debate.

PREGUNTA.- ¿Qué opina de los videos donde se ve a exfuncionarios del gobierno de Campeche dando dinero a Layda Sansores para su campaña?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tiene que aclararlo el gobierno de Campeche, tiene que abrir una averiguación el gobierno de Campeche.

PREGUNTA.- ¿… un llamado, porque parece que el gobierno actual (…) la gente de MORENA, aunque si hubiera sido en otro tiempo u otros partidos políticos ya habría un proceso en contra?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo vi a Layda desacreditando todo, y es una responsabilidad del gobierno local investigar ahí. Se vería muy mal el gobierno de Layda y la procuraduría de Renato no investigar eso. Tiene que investigarlo.

Y además, déjeme le digo, hablando de Campeche, la inseguridad en Campeche, el sentimiento de inseguridad creció de un 36 por ciento, a un 66 por ciento, y los homicidios crecieron, y hoy están encontrando ejecutados y fosas.

Todo lo demás que luego ese gobierno hace, es para distraer la atención. Hay una tragedia allá en Campeche en materia de seguridad. No son datos míos, son de la Encuesta Nacional de Seguridad.

PREGUNTA.- ¿En este caso debería de intervenir también la Unidad Financiera … porque parece que …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- La gobernadora tiene que aclararlo, hombre, o sea, no le demos vueltas a las cosas.

PREGUNTA.- Actualmente hay una senadora que salió en el video, ¿no sería responsabilidad de Monreal que haya …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Monreal es el coordinador de ellos. Es de la gobernadora, no le saquemos.

La gobernadora tiene que actuar y tiene que empezar a gobernar, o sea, su show ese de los martes está muy alejado de lo que está pasando.

Cuando terminó el gobierno anterior, Campeche, el 36 por ciento de los campechanos se sentía inseguro. Hoy el 66 por ciento.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues deberían de investigar eso.

Muchas gracias.