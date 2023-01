Sheinbaum: “Me hacen más fuerte”. Lo encontrado en la alcaldía Cuauhtémoc es evidencia de una guerra sucia orquestada por la oposición

Staff/RG

Durante su visita para supervisar la construcción de un puente vehicular pidió no minimizar el hallazgo de panfletos en su contra en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc.

No entrará en debate con la alcaldesa Sandra Cuevas; confía en las investigaciones de la Contraloría

Ciudad de México. 27 de enero 2023. “Es la evidencia clara y notoria de una guerra sucia que la oposición ha orquestado en mi contra, no sólo de una alcaldía, sino del conservadurismo, particularmente del PAN”, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al opinar sobre el hallazgo de miles de panfletos con información negativa sobre ella, en oficinas públicas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras concluir un recorrido para supervisar la construcción de un puente vehicular en la alcaldía Venustiano Carranza, la jefa de gobierno pidió no minimizar el asunto, pues no es una disputa entre una alcaldesa y una jefa de gobierno. “Estas campañas me hacen más fuerte”, agregó.

Claudia Sheinbaum consideró que se trata de una estrategia de la oposición que ya venían denunciando públicamente: “¿Por qué hacer una guerra sucia? Porque están muy preocupados, cada vez pierden más en la ciudad y porque encabezamos las encuestas en CDMX y el país. Lo que buscan es atacar, es su manera de hacer política”.

Luego de afirmar que no entrará en debate con Sandra Cuevas, quien está al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, en cuyas instalaciones encontraron miles de panfletos la noche de ayer, la mandataria capitalina insistió que esto habla de una guerra sucia desde una oficina pública que “no es cosa de ellos -trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc-, sino de una campaña orquestada por la oposición”.

Por ello, consideró que “tiene que haber una investigación” de los hechos, por lo que confía en el papel de la Contraloría, en lo correspondiente a sanciones administrativas, y en la Fiscalía en caso de haber delitos.

Lo anterior a preguntas expresas de medios de comunicación al termino de su visita de supervisión de la construcción de un puente vehicular de 550 metros de longitud y 3 mil metros cuadrados para conectar Circuito Interior con Gran Canal.

Con una inversión de 124 millones de pesos se beneficiará a 10 millones de personas al año. Su construcción, que se espera quede lista a finales de febrero, beneficiará a automovilistas que vayan del centro y poniente de la ciudad al Estado de México y robustecerá la conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Álvarez (AIFA).