Armenta, Mier y Monreal en la prensa…y más…

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

ASÍ OCURRIÓ…ENERO 25: El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, en conferencia de prensa, habló del caso de la ministra Yazmín Esquivel, que calificó de “vergonzoso” y apuntó que si se cancela su título profesional de abogada habría “consecuencias jurídicas graves”… hizo un llamado a que reflexione y actúe con ética y moral…Día 26: el legislador, dio marcha atrás a las declaraciones de la conferencia de prensa que realizó en las instalaciones del Senado y, publicó un video en sus redes sociales para expresar su respeto a Esquivel Mossa y el resto de los ministros de la Corte. Sobre el caso del plagio de Yasmín Esquivel, sostuvo que se debe esperar a que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitan alguna determinación. “En mi calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, expreso mi respeto a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Respecto al tema de la ministra Yazmín Esquivel, las autoridades competentes tienen que resolver conforme a Derecho”… Explicó que sus declaraciones fueron interpretadas de manera incorrecta luego de ser cuestionado sobre el caso de la ministra Esquivel…

FUE ASÍ CON EL diputado federal Nacho Mier, en su conferencia de prensa. El legislador, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro sobre el asunto del plagio de la tesis de la ministra Esquivel Mossa, pronto soltó que él no se tituló porque consideraba que era un ‘fraude’…. De acuerdo a información en diversos medios capitalinos explicó que las razones para no titularse fueron por los constantes cambios en los de estudios… consideraba que no correspondía a lo que había estudiado y para él era más importante el “aprendizaje que le da la vida”; dijo que en la historia política mexicana se entregaron títulos que no corresponden a las habilidades o destrezas de los funcionarios públicos…también que vale más el aprendizaje de la vida, la capacidad de reflexionar en el autodidactismo a gente célebre; Carlos Monsiváis, por ejemplo, Revueltas, Ramón Valdiosera, por decir…Seguimos con encuentros con los medios, ante los cuales el diputado Ignacio Mier expresó que se disculpó con el senador Ricardo Monreal Ávila, guía de los morenistas en el Senado, por no haberlo contemplado para participar en la plenaria que tendrán ambas fracciones la semana próxima en San Lázaro…allí estarán los hermanos menores de…sí, ya saben; Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López…hecho el cohecho…Y qué creen. Pues que Monreal ya acusó que en Morena hay “cancha dispareja” y por ello pidió a la militancia y a sus seguidores, en un mensaje publicado en redes sociales, no sólo confiar, sino sobre todo apoyo para que culmine su aspiracxiuón a la candidatura presidencial, no po’s sí… Puro “Choro mareador”… hechos atípicos que hacen a los “morenos vivir “muy augusto”… o no Giovanni Dos Santos, Braulio Luna y Miguel Layún…

PUEBLA CONTARÁ CON NUEVO Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE. En unas semanas, llegará Edgar Humberto Arias Alba, que tenía el mismo cargo en el estado de Oaxaca. Actualmente está como encargada de despacho de la Vocalía que dejó el doctor Marcos Rodríguez del Castillo, la maestra, Verónica Sandoval Castañeda. La decisión fue tomada por la Junta General Ejecutiva del Instituto en su sesión del pasado día 20 del presente. El Consejero Presidente Lorenzo Córdova afirmó que con estos cambios, 194 en todo el país, “se está definiendo la alineación dentro del servicio civil de carrera para enfrentar el enorme desafío que significará para la democracia mexicana, a partir de septiembre de este año, el arranque del proceso electoral de 2024. El más grande, en su momento, que haya tenido la democracia mexicana”.

SEGUIMOS CON EL INE. El Instituto ordenó al partido Morena, a su dirigente Mario Delgado y a sus gobernadores evitar la injerencia de personas servidoras públicas que afecten la equidad de la contienda de cara al PEF 2024… La Comisión de Quejas y Denuncias del –INE- Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó necesario y pertinente emitir un pronunciamiento a las y los mandatarios estatales denunciados, entre ellos a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador poblano…

COMO CADA AÑO, desde hace 10, la Fundación Granjas Carroll realizó su campaña “Frío en el Valle, calor en tu corazón”, que atendió a familias vulnerables del Valle de Perote y Puebla., a las que entregaron cobijas y juguetes. A esta acción se sumaron colaboradores, proveedores, y amigos…Mediante donativos económicos y en especie, entregaron 1400 cobijas y 2100 juguetes a vecinos de 12 comunidades, entre estas: Frijol Colorado y San Isidro Xaltepec de Veracruz y, Quechuclac, San Antonio Virreyes, Cerro del Viento, Guadalupe Sarabia, Tezontepec, Xaltipanapa, Texcal, Juan Sarabia Pizarro, Ejido Tizaco y cabecera municipal de Tepeyahualco, Puebla…Adultos mayores y personas con discapacidad recibieron del voluntariado de Granjas Carroll de México –GCM-, artículos propios de esta temporada invernal. Mayra Fritsche Directora Ejecutiva de la Fundación Granjas Carroll, agradeció el apoyo que recibieron para esta labor e invitó a participar y visitar sus programas en materia ambiental, educación, salud y socioeconómica que llevan a cabo…

EL HOSPITAL REGIONAL del ISSSTE, recibió la segunda remesa de 244 equipos nuevos: aparatos de diagnóstico y tratamiento médico que implicaron una inversión de poco más de 50 millones de pesos que fortalecerán la infraestructura hospitalaria del organismo en la entidad, en beneficio de un millón 700 mil derechohabientes de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Se recibieron un mastógrafo digital, un eco cardiógrafo bidimensional, una cuna de calor radiante con fototerapia, 141 estetoscopios para adulto y 26 infantiles, mesa quirúrgica universal avanzada, dos lámparas quirúrgicas dobles, congelador de temperatura ultra baja, endoscopio neuro quirúrgico rígido, entre otros, lo que suma 244 equipos médicos nuevos con los que ya cuenta este hospital regional, que habrá de mejorar los servicios de salud para la atención digna y decorosa a las familias afiliadas. El director del Hospital Regional, Arsenio Torres Delgado, y la subdirectora de Administración, Silvia Aguilar Pacheco, agradecieron al director general, Pedro Zenteno Santaella, los nuevos equipos que permitirán recuperar la capacidad resolutiva en dicha unidad médica…Hasta la próxima…D.M.

