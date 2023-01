Morena: “chupó faros” en Coahuila…¿Pasará en Puebla?

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

PARA EL PRESIDENTE, Andrés Manuel López Obrador, el Partido Revolucionario Institucional –PRI- “ya chupó faros”, luego del acuerdo que hizo Alejandro “Alito” Moreno, con Marko Cortés, presidente del PAN, para que la alianza Va por México en el EdoMex y Coahuila, los candidatos a la gubernatura serán priístas y en el 24 los panistas tendrán mano en la presidencial y la CdMx…ahora una pregunta: el morenismo coahuilense, ya felpó? Pues resulta que la alianza con el PT y el PVEM, como dicen en mi pueblo: “ya se chingó”…una disculpa por lo florido de mi lenguaje pero ello me motiva para otro comentario.

Y ES QUE OTRO visionario, como lo es el dirigente del PT en el Estado de México, González Yáñez, en el arranque de la precampaña de Delfina Gómez por la gubernatura, explotó y soltó: “Nos vamos a chingar al PRI”… El dirigente petista mexiquense, donde sí se cobijan con Morena, criticó la decisión de ese partido en Coahuila por no ir en alianza con partido en el poder…Octavio Paz, nos habla en “El laberinto de la soledad” de los innumerables significados de chingar. Así que un político puede ser un chingón, si gana…y si pierde?…no digo nada…sí…una disculpa damas y caballeros…

AHORA BIEN, EN EL EdoMex y Coahuila, iniciaron las precampañas por las correspondientes gubernatura. Delfina Gómez Álvarez, aspirante por la coalición Morena-PT-PVEM, llamó A la militancia a seguir firmes en sus postulados de rechazar viejas prácticas; Alejandra del Moral precandidata de la alianza Va por México PRI-PAN-PRD y partidos locales al inicio de su precampaña pidió a Morena no subestimarlos y recordó que ganaron en 17 y 21 y le ganarán en este 23…Además ya signaron un Acuerdo de la Integridad Electoral, es decir, lo de siempre: respeto a las reglas y normas democráticas…como una buena familia…como buenos hermanos, sin división…y vendrá el bla…bla…bla…

A PROPÓSITO DE DIVISIÓN. Al juego de las “corcholatas” el presidente de Morena, Mario Delgado, conectó al senador Ricardo Monreal –que tenía tantos deseos de competir dentro de su partido, hasta que se le hizo-, claro que Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández le llevan ventaja, pero aun así, que más da. Confiamos que acepte las reglas de la selección del candidato, encuestas internas, según la decisión de quién manda…Por cierto que el viernes pasado, la mañanera presidencial se trasladó al Palacio del Ayuntamiento de la CdMex, donde la estrella fue –quien más- …“Ya llevábamos un tiempo sin estar aquí, en la Ciudad de México, y ahora se decidió tener la reunión de seguridad aquí, en la sede del gobierno de la ciudad, con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum…que ya saben ustedes qué opino sobre ella, que es una mujer inteligente, trabajadora, honesta. Y que no se vaya también a malinterpretar, ella es mi hermana, y si están pensando en lo otro tengo también otros dos hermanos, muchos hermanos”…Y el cuatro de cuatro…qué no es “corcholata”…no pos’ sí…

COAHUILA Y PUEBLA: Cuentan que en Coahuila, en esta ocasión, para suceder al actual gobernador, Miguel Riquelme Solís, competirán un priísta y 3 ex priístas. Qué tal. Por la alianza Va por México está Manolo Jiménez, hasta hace rato, secretario de Inclusión y Desarrollo estatal…los “morenos” de Mario Salgado están con el senador con licencia, Armando Guadiana…Y como al ex subsecretario de Seguridad y Protección federal, Ricardo Mejía Berdeja no le gustó el resultado, dio las gracias al Presidente López Obrador y el PT lo lanzó como su abanderado…oh my god…Y el Verde Ecologista no se quedó atrás, rompió su pacto e hizo su aspirante a Lenin Pérez Rivera, presidente del partido local Unidad Democrática de Coahuila –UDC-…vaya…vaya…

Y PUEBLA. PUES aún falta un año quizás un poco más. Pero qué creen… Priístas y expriístas se la están “jugando”: Por Morena al momento están el senador Alejandro Armenta Mier –el viernes presentó su nuevo libro “La importancia del Litio en México” Y entre otras cosas dijo que se inspiró luego del interés de su hijo, Alex, ya que el litio es una gran fuente de riqueza en nuestro país y como nuestra Nación no es una caja de saqueo “respaldó la iniciativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador para que la rectoría se manejara a través del Estado…”, y agradeció el respaldo de la secretaria de Energía Rocío Nahle. Al también presidente de la Mesa Directiva del Senado lo acompañó su esposa, Cecilia Arellano, y tuvo como invitadas a sus pares: Ana Lilia Rivera y Lucy Meza y el legislador Sergio Pérez Flores, a Abraham Quiroz, fundador de Morena en Puebla, su fiel escudero, Raymundo Atanacio Luna, diputado federal y muchos más, sin faltar priístas o ex, que compartieron labores en administraciones estatales, del PRI y que lo han acompañado en su peregrinar por el estado con los “Guardianes del Planeta” realizando jornadas de reforestación y otras actividades…Para concluir con la presentación del libro en su mensaje Armenta Mier, que no tiene estructura sino amigos, comentó: “…en Puebla y en México ya no se debe hablar de la pobreza, debemos hablar de riqueza con esta gran oportunidad de distribución justa de los recursos generados desde el desarrollo de nuestro país, tenemos litio para la conversión a energías limpias”…Así es, hecho…

RESPECTO AL OTRO candidato, el diputado federal, Ignacio Mier Velazco, asiduo acompañante del titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, poca actividad proselitista, aunque eso sí con la participación de priístas o ex, que fueron compañeros en actividades partidistas y de gobierno…quieren nombres… mejor como alguien dice: investiguen…ASÍ Morena Puebla, se desvive para acabar con el barbosismo y los que quieran asomarse…

HABLAR DEL PRI PUEBLA, está en chino, son tantos. El de AAM, otro de IMV, uno más de MMF, y el de descontentos con la actual dirigencia estatal. Al momento no se percibe ningún pretendiente real. Que va a ser Jorge Estefan, que será Néstor Camarillo, que la alianza, haya o no, la pudiera encabezar Tony Gali… Tan mal está el partido tricolor que recientemente Alejandro Armenta dijo que como único enemigo para el 24 ve a Eduardo Rivera Pérez y lo invitó a debatir. El alcalde capitalino, en breve comentario dijo que observa mucha desesperación por parte de algunos actores políticos que andan “encampañados” (¿?)…Así que ya viene lo bueno con los jóvenes del buen decir…hasta la próxima…D.M.