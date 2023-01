Un país sin estado de derecho

Latitud Megalópolis

“Un país sin un Estado de Derecho, tal y como ocurre hoy en México, es un país que va derechito a la derrota. Es muy preocupante que los colaboradores del presidente López Obrador lo sigan engañando y lo lleven a tomar decisiones equivocadas con resultados terroríficos, lo único que han logrado hacer, es estancar y hasta retroceder a esta gran nación. Desde Palacio Nacional, la 4T se ha cagado encima de la Constitución… ¡Ya basta de tantas pendejadas!! Esto no puede seguir así. El único facultado para ponerle un alto a la 4T y al propio presidente, es el Congreso… ¿Pero usted cree que el Congreso lo va hacer? Le puedo asegurar que, si va y entrevista a cada uno de los diputados de morena, el 50% le van a decir que no están de acuerdo, pero que tienen que votar a ¡güevo!! Ese es el problema, una total mediocridad en la que tienen metido a un gran país llamado MÉXICO”, dijo el licenciado Javier Coello Trejo, en esta segunda y última parte de la entrevista exclusiva que concedió a ÍNDICE POLÍTICO.

Asimismo, el también ex procurador general de la República, al consultarle su opinión acerca de la reciente visita a nuestro país del presidente de Estados Unidos Joe Biden, enfatizó: “Joe Biden fue muy condescendiente con López Obrador, hasta aceptó aterrizar en el AIFA, pero se arrepintió por la hora y media de viaje hasta su hotel, poniendo en peligro la seguridad del hombre más poderoso del mundo. Gracias al FBI y Servicio Secreto de Estados Unidos todo salió bien. Llegando al hotel en Polanco, ordenó de inmediato que el avión presidencial Air Force One, se lo llevaran al hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugar desde donde despegó rumbo a Washington el martes por la tarde”

Quien también fuera el abogado defensor de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, -hoy en la cárcel- expresó que Lozoya traicionó su propia dignidad cuando se aventó como “el borras”, haciendo una supuesta denuncia sin pies ni cabeza. Al preguntarle si ya le había pagado el dinero que le debe, dijo: “Aún no me paga, pero de que me paga… ¡me paga!!” ¿Por qué decidió dejar el caso?: “Emilio traicionó su propia dignidad porque así le pidieron que lo hiciera, fue por eso que dejé el caso. Le dije que si tenía pruebas de lo que estaba “denunciando” y no me pudo dar ni una sola prueba. Todo era mentira, y más aún, con todos los personajes que estaba involucrando”

Ocupado y preocupado por el acontecer nacional, subrayó que es imperdonable que se hayan enterrado 300 mil millones de pesos destinados al aeropuerto de Texcoco, en un país en donde existen más de 50 millones de pobres, y todo, por un estúpido capricho personal, con una obra “faraónica”, que no sirve para nada. ¡Cuánto, pero cuánto se pudo haber ahorrado en no quitar el Aeropuerto de Texcoco!!

Por último, entre otros temas más que pude abordar con él, en esta amena charla, al cuestionarle qué opinaba acerca de las ya muy próximas campañas presidenciales dijo: “Los candidatos y las “corcholatas” que se han apuntado en la búsqueda de la presidencia de la República, se van a dar hasta con las cubetas llenas de mierda” y sostiene que Ricardo Monreal, se quedará como “el perro de las dos tortas”

Entrevistado en su prestigiado despacho jurídico, ubicado al sur poniente de la Ciudad de México, a sus 74 años de edad, sorprende por su vitalidad, totalmente recuperado de una delicada intervención quirúrgica en la que estuvo a punto de quedar en silla de ruedas de por vida. Lleno de energía y optimismo. Amable, simpático, sin pelos en la lengua, critica fuertemente a la 4T, sin faltarle el respeto a “su presidente”, enumera cada uno de los errores en que ha caído el actual gobierno de la República.

-¿López Obrador es coparticipe y culpable de los miles de muertos por el COVID?

-Claro que sí porque no dispuso de un sistema de salud público lo suficientemente fuerte para combatir y controlar el COVID, vea usted lo que pasó

-¿A qué obedece que López Obrador siga sosteniendo a López Gatell?

-Mire usted, el presidente…

-¿…Su presidente?

-Con todo respeto, sí, mi presidente, ya ve usted que nunca se equivoca.

-¿A lo mero macho, López Obrador nunca se equivoca? ¿Es un ser supremo que Dios viene siendo un pobre pendejo junto a él?

-¡Que pregunta tan fuerte!! Dígame usted, ¿Se acuerda quién fue el primer secretario de Comunicaciones y Transportes en la presente administración?

-Javier Jiménez Espriú…

-Recuerda usted ¿por qué renunció?

-Porque no estaba de acuerdo con todo lo que hacía López Obrador…

-¡Exacto!! Ahora dígame, ¿Por qué renunció el secretario de Hacienda?

-Espero que no lo tome a mal. Con el afecto, el respeto y admiración que le tengo, quien vino hacer las preguntas soy yo… A lo mero macho, no quiero acabar siendo yo el entrevistado…

-Ja, ja, ja… ¡No hombre!!, no se preocupe. Reconozco tu trabajo y te felicito. El primer secretario de Hacienda con López Obrador fue el licenciado Arturo Herrera Gutiérrez y también renuncio por no estar de acuerdo con las medidas adoptadas por López Obrador y lo ha dicho públicamente.

-Jiménez Espriú dejo la SCT por no estar de acuerdo con la cancelación del aeropuerto de Texcoco que había proyectado Peña Nieto

-Mira querido Edmundo, en cuanto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, indudablemente, el presidente López Obrador recibió una errónea información y falta de sustento.

-¿No le parece inconcebible que el propio presidente no tenga su criterio propio?

-Qué preocupante es que un funcionario mal informe a su jefe. El presidente confía a ciegas en sus colaboradores y lo llevan a cometer tremendos errores y decisiones equivocadas.

-Tanto peca el que mata la vaca como el que le estira la pata…

-Tiene usted toda la razón. Es increíble que se hayan enterrado 300 mil millones de pesos en un país en donde existen más de 50 millones de pobres.

-¿No le parece que se pudo haber ahorrado muchísimo más dinero en no quitarlo, en lugar de hacer una mini aeropuerto como obra faraónica?

-¡Exacto!! Cuánto, pero cuánto se pudo haber ahorrado en no quitar el Aeropuerto de Texcoco.

-Pero López Obrador hablaba y hablaba de corrupción en el Aeropuerto de Texcoco

-Corrupción que jamás pudo comprobar

-¿A lo mero macho, la historia habrá de juzgar a López Obrador por el terrible daño que le está haciendo a México?

-A la historia no se le puede engañar. ¡Ay!!, de aquel que para planear su futuro, no revise su pasado.

-¿López Obrador está cavando su propia tumba?

-Si, desgraciadamente sí. Mire usted, tenemos lo del aeropuerto internacional de Texcoco, y todo por su estúpido capricho personal de hacer un aeropuerto y buscó una base militar. ¿Y que hizo? El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles… ¿funciona? La seguridad del presidente Joe Biden estuvo en un alto riesgo. Puso a parir chayotes tanto al FBI como al Servicio Secreto de Estados Unidos porque ya se trataba de un caso de máxima seguridad mundial.

-Usted colaboró con diversos presidentes de la República, así como de Estados Unidos y conoce a la perfección la seguridad presidencial…

-En efecto, tuve el honor de trabajar con varios presidentes de México y del extranjero. Conocí y fui amigo del presidente George Bush, su seguridad era impresionante.

-¿Por qué aceptó el presidente Joe Biden aterrizar el Air Force One en el AIFA?

-Sin lugar a dudas, el presidente Joe Biden es un hombre inteligente y lo hizo condescendiendo con López Obrador.

-¿Cómo muestra de agradecimiento de que, por fin, hayan detenido a Ovidio?

-López Obrador es tan astuto, que, seguramente, la captura de Ovidio, lo hizo solamente para demostrarle al presidente Biden que sí está trabajando.

-Joe Biden es muchísimo más inteligente que López Obrador, ¿Se habrá dado cuenta que es un simple “atole con el dedo”, a ese nivel?

-Un grave error de López Obrador.

-Usted que ha tenido mucha experiencia en el tema, ¿Qué demonios pasa con los narcotraficantes?

-Habría que distinguir… Una cosa es narcotraficante, quien trafica con la droga, y otra cosa, son los sicarios.

-¿Ya se hizo una revoltura en nuestro país?

-¡Exacto!!, resulta que ya se mezclaron.

-En sus tiempos de Fiscal de Hierro, ¿Cuáles eran las exigencias de los narcotraficantes?

-Lo único que pedían, era tranquilidad en donde operaban. Ellos mismos se encargaban que no hubiera robos, asaltos ni mucho menos, muertes en sus áreas. Pero ahora no es así.

-¿Por qué?

-Porque la misma autoridad fue permitiendo todo eso.

-¿Desde cuándo data esto?

-Desde el sexenio de Ernesto Zedillo.

-A lo mero macho, ¿A Ernesto Zedillo no le preocupaba la seguridad nacional?

-A Zedillo lo único que le interesaba era la economía.

-¿Un presidente de la República puede olvidarse de la impartición de justicia?

-¡No, no y no!! A la justicia no hay que olvidarla. Es un grave y terrible error, porque un país sin un estado de derecho, como ocurre hoy en México, es un país que va derechito a la derrota.

-¿Por qué no se aplica la justicia en México?

-Por la ineptitud y un total desconocimiento de las propias autoridades. La ley tiene que aplicarse tal y como es.

-El propio presidente López Obrador, desde las mañaneras, una y otra vez, afirma que no le salgan que la ley es la ley…

-Para qué demonios le damos tantas vueltas. Para qué tanto brinco si el piso está tan parejo. Hablando del Estado de Derecho.

-¿Para impartir la justicia qué es lo que necesita: fuerza o inteligencia?

-¡Se necesitan güevos!! Ay de aquel funcionario, dedicado a la procuración de justicia, que no tenga güevos. Es mejor que no se meta en ese embrollo.

-Ya que me habla de güevos, ¿Para qué carajos detuvieron a Ovidio si no lo van a extraditar?

-Mira Edmundo, a ciencia cierta, no sé cómo estuvo la detención de Ovidio, pero hay grabaciones en donde los mismos militares gritaban que ya no disparara el helicóptero porque le estaba pegando a ellos mismos. Una situación mucho muy grave y se tendrá que esclarecer.

-¿Joe Biden va soportar que se le quiera dar “atole con el dedo”, en cuanto a la extradición de Ovidio?

-No, no lo creo… sería una reverenda pendejada que tendría muy lamentables consecuencias. Mira Edmundo, los americanos son tan especiales…

-¿Lo que no les sirve, lo desechan?

-¡Muy bien!! En efecto, aplican la política del “Klennex”, te usan y te tiran. No sé cómo vaya a reaccionar el presidente Biden, si es que quieren hacerle esto.

-A lo mero macho, ¿A qué vino Joe Biden, si el propio López Obrador se rehusaba reconocerlo como presidente electo?

-¡Qué buena pregunta!! Indudablemente, Biden es un político de cepa y sabe cumplir con los compromisos internacionales pactados entre Canadá, Estados Unidos y México.

-¿Vino a jalarle las orejas al inquilino de Palacio Nacional por los múltiples errores que ponen en peligro el destino del país?

-No lo sé, pero creo que, para eso, ya ha mandado a varios emisarios. Joe Biden es un tipo muy inteligente

-El hilo entre México y Estados Unidos está por reventarse por los errores cometidos por la 4T…

-Por eso es que le digo que la historia lo va a juzgar, si no es que la ley…

-¿López Obrador podría ir a la cárcel, una vez que concluya su administración?

-¡Por supuesto!!, porque se han cometido muchas barbaridades.

-¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí tendrá mano dura?

-La tiene y usted lo verá. La ministra Piña es una gran abogada, con una intachable carrera jurisprudencial.

-¿Se dejará cooptar por López Obrador?

-Difícilmente, repito, difícilmente. Es una mujer, así lo tengo entendido. He platicado con varias personas que la conocen muy bien, y todos, coinciden que es una mujer que respeta la Constitución. Es una prestigiada abogada constitucionalista y con una experiencia de treinta y tantos años… ¡Eso es lo que se necesita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación!!

-¿Una mujer de carácter?

-De muchos, pero de muchos ovarios.

-¿Cuál será su principal prioridad?

-Creo que la Suprema Corte de Justicia tiene que poner un alto en donde se viole la ley. En donde se hagan cosas que van en contra a lo que dispone la Constitución.

-¿Nada por encima de la ley? La amañada frase de campaña del gobierno de la 4T…

-No, no, no… No solamente nada por encima de la ley, sino que la 4T se ha cagado en la ley desde Palacio Nacional. Violan la Constitución a cada ratito. ¡Ya basta! Eso ya no puede ser. A eso se debió que una juez concediera una suspensión para que la Guardia Nacional no pasara al Ejército.

-¿Con la llegada de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, se espera un mejor panorama legal?

-¡Carajo!!, mira Edmundo, van a empezar a salir resoluciones muy, pero muy cabronas.

-¿El Plan “B”, del INE, un verdadero escupitajo a la soberanía nacional?

-Ese dichoso Plan “B”, quien sabe qué final habrá de tener porque están violando la Constitución.

-¿Para qué carajos protestó el presidente López Obrador respetar la Constitución, si ha hecho todo lo contrario?

-Todo funcionario cuando acepta un cargo protesta. Todo abogado cuando se recibe, le toman la protesta. Cuando un presidente de la República llega a ese honroso cargo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

-¿En donde queda la última frase que dice: “Si así no lo hiciere, que la patria me lo demande? ¿Una auténtica burla a la nación?

-Le repito, la historia lo va a juzgar y tendrá que responder ante la ley. Tal parece que lo que juró respetarla, pero ya se le olvidó.

-¿El presidente también se ha cagado sobre la Constitución?

-La ha cagado y violado impunemente.

-Al dar a conocer la detención de Ovidio, en conferencia de prensa, acuñaron una nueva frase sexenal… “Estamos construyendo la Paz” ¿Otra vez puro bla, bla, bla?

-Déjame contarte algo. Cuando fui servidor público en la PGR , tenía la policía judicial federal a mi mando y se logró detener a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien era el “Capo de Capos”, pero no se disparó ni un solo tiro.

-¿Le dio miedo detenerlo?

-No, para nada. Lo detuvimos, lo interrogamos y procedí inmediatamente a informarle al señor presidente de la República, pero cuando ya teníamos todo listo y con datos reales, fue cuando lo dimos a conocer a los medios de comunicación.

-¿No improvisaban como lo hacen ahora, al ahí se va…?

-Hay que ser muy cuidadosos, son temas de extrema delicadeza. Qué error del señor secretario de la Defensa Nacional, no haber verificado todo lo concerniente a la detención de Ovidio, porque, él, no estuvo en dicha detención, sino que simplemente, a él, le informaron. Curiosamente, el día de hoy recibí una llamada telefónica de una reportera de Dinamarca, me dijo que estaba preparando un reportaje especial sobre los narco satánicos en México, que sabía que yo había manejado esa investigación.

-¿El Fiscal de Hierro, fue un gran investigador?

-No es que haya sido un gran investigador, simple y sencillamente, se hacia un trabajo profundo a conciencia, basado en el trabajo de cada uno de los policías de investigación. Resulta que la célebre sacerdotisa, Sara Aldrete Villarreal, era sobrina del entonces gobernador de Tamaulipas. El gobernador no tenía ninguna culpa de los malos pasos en los que andaba su sobrina y se le aplicaron 647 años de prisión.

-¿Ya existía la paridad de género?

-¡Que no se escuden en esas mamadas para aplicar la ley!! Quien delinque, debe recibir un castigo con estricto apego a la ley. La sacerdotisa estaba completamente confesa y todas las pruebas apuntaban hacia ella, en base a ello, fue como la consignamos con una sentencia debidamente revisada.

-¿En todo México, en lugar de impartirse justicia, se reparte miseria?

-Mire mi querido amigo. En cada municipio de todo el país, existe una idiosincrasia y es totalmente diferente del cómo piensa un nativo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a como piensa uno de Chiapa de Corso, ¡y le estoy hablando del mismo estado ehhh!! Se tiene que analizar todo eso.

-Cambiando de tema, ¿Qué hay detrás de los feminicidios?

-Se ha pensado en construir conjuntamente con antropólogos, sicólogos, siquiatras, abogados, el por qué, los mexicanos somos unos pinches machistas.

-¿A lo mero macho, por qué las matan?

-Nunca me han dicho el por qué. Hay que investigar a fondo todo eso. ¡Todo tiene un por qué!!

-¿Y si no es cuestión del machismo?

-No precisamente, pero algo hay que ha penetrado en la mente de la gente, tanto de los hombres como de las mujeres, porque ellas, también asesinas a otras mujeres.

-¿Asesinar a las mujeres, es taladrar la zona más sensible de la sociedad?

-Nos olvidamos que nuestra madre fue una mujer. Eso mismo les digo a mis nietos. “Mira cabrón chamaco, tú, no tienes por qué faltarle el respeto a tu madre, porque de ella saliste. Y si no hubiera sido por ella, no estarías aquí”

-¿Estamos volviendo a la época de las cavernas?

-Pues tal parece que sí y con la ley del garrote, en donde el hombre era quien mandaba. ¡Carajo!! ¿Por qué chingados matan a las mujeres? Hasta el día de hoy, no he visto una fuerza social formada por especialistas, gente pensante que investigue el por qué las están asesinando.

-¿Cómo ve que se están poniendo de moda otra vez los llamados “Halcones”?

-¡Qué bueno que me pregunta eso!! Esos “Halcones”, formados por un ejército de dos o tres mil chamacos que salieron a disparar y robar. ¿Quién chingados se ha puesto analizar eso?… ¡Nadie!!

-¿López Obrador irá a pedirle perdón a la mamá del Chapo por haber atrapado a Ovidio?

-¡No hombre!!, nada más faltaría que hiciera eso.

-¿Se tendrá que tragar un sapo?

-Vaya que charla tan interesante, has tocado muy diversos temas y me tienes sorprendido.

-Le agradezco mucho el concepto en el que me tiene, pero mejor dígame lo que le pregunté…

-Bueno, la evidencia salió a la prensa y el propio presidente se justificó con que la señora, -la mamá del Chapo-, era una anciana…

-No se le olvide que me dijo que es “su presidente”…

-¡Ah cabrón!!, pues con todo respeto a “mi presidente”, le digo que no la chingue. ¿Cómo demonios se le ocurre ir a entrevistarse con la mamá del Chapo?

-¿Por qué lo hizo?

-Edmundo, no lo sé. Vaya usted y pregúnteselo a él…

-Estoy “vetado” para ir a las mañaneras desde la entrevista con Elena Poniatowska…

-Pues en el momento mismo en que deje el gobierno. Usted es muy hábil para lograr muy buenas entrevistas. No lo dudo y por más que usted haga, no lo van a dejar acercársele ni mucho menos que “mi presidente”, se la conceda. No pasa nada. No lo dude Edmundo, ya lo tienen muy bien “checadito”

-¿Por qué esperar hasta que concluya su mandato para ponerle un alto a todo lo que está haciendo mal?

-El único facultado para hacer eso, es el Congreso… ¿Pero usted cree que el Congreso lo va hacer? Le puedo asegurar que si va y entrevistar a uno por uno de los diputados de morena, el 50% le van a decir que no están de acuerdo, pero que tienen que votar a ¡güevo!! Ese es el problema querido Edmundo.

-¡Rayos!! Entonces, ¿Cuál es el Congreso que México necesita?

-El Congreso que México necesita, debe ser completamente plural porque son los que hacen las leyes.

-Hoy en día ¿Cómo se aprueban las leyes?

-¡No me chingue!!, usted sabe perfectamente como se aprueban. Hay diputados que firman sin leer.

-¿Y los que no entienden de lo que se trata?

-Pues son más pendejos, pero ahí están. Otros, los más güevones, nada más van a pasar lista y dormirse al pleno de sesiones.

-¿Usted los ha visto?

– Antes de responderme, se acomoda sus lentes. Me mira fijamente, me percato que la pregunta lo incomodó. Con voz fuete me dice: “Lo que le estoy diciendo… ¡Es porque me consta!! Ahí los tienes aplastados en sus curules rascándose los güevos y nada más les pasan para que firmen. Yo lo viví querido Edmundo”

-¿Se pueden aprobar iniciativas en tan sólo tres horas?

-¡Esas son mamadas!! Por supuesto que no. Es imposible que lean una iniciativa de 1,500 hojas en tan sólo tres horas. Es por eso que urge un Congreso plural. Un Congreso que se faje los pantalones y no se pasen las leyes por el arco del triunfo.

-¿Las próximas campañas presidenciales serán verdaderas guerras de estiércol?

-En las campañas se van a dar hasta con las cubetas llenas de mierda.

-¿Las famosas “corcholatas” presidenciales seguirán sonriendo?

-No lo sé, pero lo que sí le puedo asegurar, es que esas famosas “corcholatas” ahorita siguen sonriendo, pero no saben que habrá un “dedazo” ¡A mí, no me engañan!!

-¿López Obrador seguirá “cuidando y protegiendo” a su consentida Claudia Sheinbaum?

-No hombre, también le está dando “atole con el dedo” y tienen que salir los diputados a echarse la culpa de que, ellos, habían pagado los espectaculares a favor de ella. Esos espectaculares, mantas y bardas en todo el país, costaron millones de pesos… “Es Claudia…” Que no se hagan pendejos. La decisión está ya tomada a favor del inquilino de Bucareli.

-¿Antes de que se me vaya a su compromiso, ¿Qué va a suceder con Emilio Lozoya? ¿Ya le pago lo que le debe?

-No, no me ha pagado y estamos en eso.

-¿Le va a pagar o no…?

-…De que me paga… ¡me paga!! Así sea el tiempo en que me tarde para desahogar el juicio, le repito, ¡de que me paga, me paga!!

-¿Qué sucedió con Lozoya?

-Primero, creo que Emilio traicionó su propia dignidad cuando se avienta como “el borras”, para hacer una denuncia que no tenía ni pies ni cabeza…

-¿Por qué?

-Porque así se lo pidieron, que así lo hiciera. Fue por eso que dejé el caso. Le dije que si tenía pruebas de lo que estaba “denunciando” y no me pudo dar ni una sola prueba. Todo era mentira, y más aún, con todos los personajes que estaba involucrando.

-¿Por qué aceptó en un principio llevar su caso?

-¡Por el papá!! Emilio, papá, fue mi compañero de gabinete y mi amigo… y mire nomás.

-¿Resultó ser un mitómano?

-¡Pobrecito!!, que se rasque con sus propias uñas. No tiene ningún grado de credibilidad. Cada quien es responsable de lo que hace.

-¿Con tan sólo reparar el daño económico, queda libre de toda culpa? ¿Tal y como lo afirma el presidente López Obrador?

-Se les hace muy fácil decir eso… ¡Vamos, roben ahora y paguen después!! Carajo, que chingaderas son esas.

-¿México es un juguete para López Obrador?

-Por eso, creo, que López Obrador tiene pavor de perder.

-¿Por qué está acelerando los destapes, las campañas, el anticipado cierre de una administración?

-Es muy astuto.

¿Lo hace para que no exista una oposición fuerte?

-Wooow, me gusta su percepción. Hoy en día, no hay una oposición de partidos.

-¿Ricardo Monreal se quedó como el “perro de las dos tortas”?

-¡Así es!!

-¿Es por ello que ahora le dicen que sí tiene cabida en el desfile de las “corcholatas”?

-Es increíble que no vea más allá de sus narices. Usted lo dijo a la perfección: “Monreal se quedará como el “perro de las dos tortas”

-Desde su óptica jurídica ¿Cuál de los tres se habrá de quedar como el candidato oficial?

-Ja, ja, ja, yo no participé en el Gran Premio de los $64,000.00. Ninguno de los tres entienden lo que es el protocolo electoral, mucho menos, entienden lo que es la institucionalidad. ¡Pobre de aquel ciudadano que no respete la ley!!

-¿Qué le pasa al ciudadano común y corriente que no respeta la ley?

-Pues lo sancionan, bueno, pues lo mismo pasa con los funcionarios.

-¿Por qué en Estados Unidos sí se respeta la ley al pie de la letra y en México no?

-Fíjese bien lo que le voy a decir: Es triste cuando dicen: “Ah, ¡carajo!!, cuando un periodista acusa sin tener pruebas” y deciden llevarlo a juicio. En Estados Unidos así es y existe un delito que se conoce como “perjurio”, el que miente.

Mientras que, en México, en el Código Penal del Distrito Federal solo existen las calumnias, pero en el Código de Procedimientos Penales, ¡no existe!! Cuando el que miente debe ser el más castigado.

-¿Al Fiscal de Hierro, qué es lo que lo llena de tristeza?

-Me siento muy triste y terriblemente preocupado al no saber cuánto tiempo me dure la vida.

-¿A lo mero macho, le tiene miedo a la muerte cuando la ha sorteado millones de veces?

-Es que, a estas alturas del partido, me preocupan mis nietos. Me preocupan mis hijos. Me preocupan sobremanera los jóvenes de mi país a quienes hay que intuirles el amor a la patria y saber defender la ley…

-¿Los jóvenes ya no son el futuro del país?

-Vaya, vaya… ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Mi querido amigo, -golpeando la cubierta de su pequeña mesa de centro con el puño cerrado exclama: ¡Uta madre!!, se han perdido los valores morales.

-¿Ya no se distingue entre lo que es bueno y malo?

-No, la verdad es que no. Ahora, los jóvenes haciendo un excesivo uso de las tecnologías, esas chingaderas de Tiktok y cuantas madres han inventado, lo único que han servido ha sido para enfermar y pervertir a nuestros jóvenes. Todos los jóvenes quieren ser ricos de un día para otro, cuando en realidad, deberían de chingarle duro al estudio y al trabajo.

-¿Nos rebasó el futuro?

-Con sus celulares, tabletas y laptops, se sienten empoderados, y se lo digo porque mis nietos así son…

-¿Los castiga o es un abuelo “barco”?

-Claro que los castigo y los tengo que formar como lo hice con mis hijos. Ya lo vio usted, todos los abogados que tengo en mi despacho son puros jovencitos -hombres y mujeres, pero todos jóvenes. Hoy en la mañana me reuní con todos y les dije: “El que falle o esté de güevón, se lo va a llevar la chingada…”

-¿Al rancho de YSQ?

-Ja, ja, ja…. Don Edmundo, ya es hora de irnos a comer.

-¿Para que los contagie del rencor que transpira?

-Eso es innegable, el presidente trae un rencor encabronado. El que no está con él, El que no piensa como él, es su enemigo. ¡Así de claro!!

-Es “su presidente”…

-También el suyo Edmundo, aunque no le guste. Odia a la prensa y lo ha demostrado. Un odio encabronado en contra de quien se atreva criticarlo. Lo que “mi presidente”, no logra entender, es que siempre, pero siempre, la prensa ha criticado a todos los presidentes que hemos tenido, él, no es el único.

-¿Usted cree que se aviente el “tiro” de nacionalizar medios de comunicación como en Venezuela?

-No, no creo que lo haga. Lo que sí viene en camino, es que los bancos empezarán a retirar de circulación los billetes de mil pesos, 500 y 200 pesos.

-¿Con qué finalidad?

-Un terrible “crack”, lo mismo que sucedió en Venezuela. Tiempo al tiempo.

-Licenciado, muchas gracias por su tiempo. ¿Desea agregar algo más?

-Muchas gracias a usted don Edmundo, por esta agradable charla. Me da mucho gusto recibir a un verdadero reportero que ama su profesión. Véngase a tomar un café conmigo cuantas veces quiera.

Será un verdadero honor recibirlo y ya no en entrevistas de prensa sino como buenos amigos. Me deja usted con un grato sabor de boca por su experiencia y olfato periodístico. Es un gran entrevistador, y mire que me han hecho muchas entrevistas, pero usted, rompe todos los cánones.