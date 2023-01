Encabezaré la alianza para proteger y defender a las familias mexiquenses: Del Moral

EL VALLE

Toluca, Méx.- Alejandra Del Moral Vela, realizó la entrega de documentación y solicitud a la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, dando cumplimiento a las bases séptima y octava de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional para registrar su participación en el proceso interno para la postulación de la candidatura del PRI a la gubernatura del Estado de México.

“Con su apoyo voy a encabezar la lucha de la alianza para lograr el objetivo común que nos une, proteger y defender a las familias mexiquenses; esto se trata de decidir por el cambio que nos permita vivir el presente que merecemos y construir el futuro que anhelamos; no bastan las buenas intenciones necesitamos capacidad para lograr avances, talento para superar obstáculos y trabajo para resolver problemas”, dijo.

Ante cientos de militantes y simpatizantes, así como dirigentes y personas distinguidas integrantes del partido reunidos en la sede del PRI estatal, manifestó que está precandidatura pertenece a toda la militancia y representa el empoderamiento, la participación y la defensa de las mujeres, así como la generación del cambio a favor del EdoMéx.

“Somos el cambio porque representamos una nueva generación, somos el cambio de toda la sociedad porque somos referentes de inclusión y pluralismo, somos el cambio porque ganaremos con la sociedad y gobernaremos con la ciudadanía; porque el verdadero compromiso es un gobierno abierto, transparente y responsable con la ciudadanía, nosotros somos el cambio porque queremos evolucionar con el mundo, porque queremos dejar un legado a nuestros hijos, porque queremos un nuevo capítulo en la historia del Estado de México”, expresó.

Del Moral manifestó que en este proceso serán valientes para reconocer lo que se debe de cambiar, por lo que tendrán que transformar la política como un espacio de propuestas y una fuente de soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos. “Necesitamos una nueva visión de la política que ponga los derechos y las necesidades de las y los mexiquenses en el centro de nuestro trabajo”, dijo.

Reiteró que desde el principio de su carrera ha recorrido todo el estado, caminando junto a la gente, donde ha visto que a las mujeres, hombres y jóvenes mexiquenses no le importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, “a la gente lo que le preocupa es que sus problemas sean atendidos y sus carencias sean resueltas”.

Recordó que ha sido alcaldesa, diputada local y federal, así como presidenta del Partido, cumpliendo y entregando buenos resultados a México y a los mexiquenses

Llamó a la población y la militancia cerrar filas una vez más para defender los 125 municipios, como ya se ha hecho en la elección pasada. “Somos todo terreno, nada no se espanta, no somos nuevos, no somos novatos, estamos listos para enfrentar a los enfrente y estamos listos para ganar todo lo que viene en el 2023”, señaló.

Asimismo, resaltó que la alianza busca un mejor futuro para el EdoMéx y así convertirlo en una entidad más justa y próspera.

“Juntos tenemos que proteger la herencia que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos, tenemos que demostrar el legado que le queremos dejar a nuestros hijos, y se los he compartido todos los días a mis hijos de 10 meses, los beso para despedirme y les dedico mi esfuerzo, va por mis hijos, va por sus hijos, va por el Estado de México”, concluyó.