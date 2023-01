Estudiante BUAP galardonada con el Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez” 2022

Staff/RG

• Fue premiada en la categoría Logro Académico y Científico

Sagrario Linares Melo, estudiante de la Licenciatura en Medicina del Complejo Regional Sur de la BUAP, fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez” 2022, en la categoría Logro Académico y Científico, otorgado por el Instituto Poblano de la Juventud como reconocimiento a la labor sobresaliente de jóvenes en diversos ámbitos.

Como estudiante destaca su participación en el 73 International Astronautical Congress, en septiembre del 2021, en París, Francia. En ese foro presentó la investigación “La transgénesis como mecanismo para provocar radioresistencia”, una propuesta basada en Ingeniería Genética que busca acelerar el mecanismo de reparación celular, mediante un vector recombinante, con lo cual pretende contribuir a la integridad física de quienes viajan al espacio.

Desde el tercer semestre de la carrera se interesó en la investigación científica y el desarrollo de proyectos científico-tecnológicos. Los programas Delfín y Haciendo ciencia, de la BUAP, fueron su primer acercamiento formal a la ciencia.

La alumna del Complejo Regional Sur, con sede en Tehuacán, se define como una persona que no abandona sus sueños: “Cuando tengo algún interés o alguna investigación me las ingenio para proseguir; siempre persevero, aunque aún no tengo todas las herramientas, no abandono mis proyectos”. Con este afán se vinculó con la Fundación Acercándote al Universo A.C (FAU) de México, donde colabora actualmente.