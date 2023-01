Con un salario menor a 20 mil pesos mensuales, director de Recursos Humanos de Huauchinango paga cita de 59 u 89 mil pesos

Por Roberto Desachy Severino

Como presidente municipal de Huauchinango, el supuesto morenista Rogelio López Angulo tiene sus prioridades y la seguridad pública NO es una de ellas, como lo demostró en diciembre pasado, cuando les dio un desgraciado “regalo” de navidad a sus policías, a quienes les habría mochado el aguinaldo con el pretexto de la supuesta “austeridad”.

Pero, mientras López Angulo habría quitado parte de sus percepciones de fin de año a policías de Huauchinango, otro de sus colaboradores cercanos, Aldo Barrios González, pagó una cita romántica en helicóptero, que tuvo un costo de 59 u 89 mil pesos, pese a que su salario OFICIAL es menor a los 20 mil pesos mensuales, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Algo hiede en ese municipio de la Sierra Norte de Puebla y deberían investigarlo la Contraloría estatal, Auditoría Superior del Estado (ASE) y la misma secretaría de Gobernación, porque el alcalde y sus allegados se dan vidas de marajás, como lo demostró el video decembrino de la cita en helicóptero del director de Recursos Humanos del ayuntamiento morenista, Aldo Barrios González, mientras a los policías les roban dinero con el pretexto de la “austeridad republicana” y la inseguridad hace de las suyas: Presidente municipal de Huauchinango, acusado de mochar aguinaldo de policías

¿Qué habrán pensado los encargados de la seguridad de Huauchinango cuando les dijeron que – so pretexto de falta de recursos- no cobrarían completos sus aguinaldos y pocos días después vieron en redes sociales a un alto funcionario municipal en una cita romántica en helicóptero?. De por sí, los uniformados enfrentan una absoluta inestabilidad, luego de que su ex director, Javier Gómez, se separó del cargo y López Angulo le sustituyó con un improvisado: ¡El colmo…Huauchinango se queda sin policías!

EL EXHIBICIONISTA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, AL NIVEL DE SU JEFE

En dicho vídeo, Barrios González tiene una reunión romántica en helicóptero. Es claro que el funcionario huauchinanguense tiene todo el derecho del mundo de organizarse encuentros amorosos hasta en la luna, si así lo decide y tiene los recursos. El problema es que un evento de este tipo cuesta entre 59 y 89 mil pesos, según la cotización que la empresa Volopapilio le habría enviado al mismo alcalde López Angulo, según unos mensajes en whats.

La pregunta que el director de Recursos Humanos de Huauchinango debería contestar, para evitar sospechas sobre él y el mismo presidente municipal es ¿de dónde sacó los fondos para dicho gasto?, ya que –de acuerdo a la PNT- su sueldo oficial es de 19 mil 809, como lo demuestra la documentación que incluye esta columna.

¿El romántico incorregible Aldo Barrios González ahorró ¡4 meses completos de sueldo! para complacer a su pareja con dicha cita?. ¿O, quizás, tiene otros ingresos que complementan sus percepciones y, de ser así, cuáles son y si representan algún conflicto de interés con sus obligaciones como funcionario de dicho ayuntamiento?.

El brutal exhibicionismo de Barrios González coincide plenamente con el de su jefe, el edil López Angulo, que no invierte en seguridad, tampoco en combate a la pobreza, pero que ¡hizo que el ayuntamiento gastara casi 2 millones de pesos en una camioneta para él!: Huauchinango: Entre el linchamiento de un buen hombre, las patrullas inservibles…y la nueva camioneta de López Angulo

Alcalde y director de Recursos Humanos son tal para cual, contumaces violadores de la supuesta “austeridad republicana” pregonada por la 4T y protagónicos usufructuarios del ayuntamiento. ¡Pobre Huauchinango!, todavía le quedan 2 años de soportar abusos como éste…a menos que instancias estatales investiguen y frenen los excesos.