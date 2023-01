Lizzo presentó “Special”, su nuevo y tan esperado disco

La canción homónima del disco es el primer sencillo promocional del mismo

Por Mino D’Blanc

“Special” es el nuevo álbum y tan esperado de Lizzo.

Producido por Ricky Reed, Mark Ronson (Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus), Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Britney Spears) y Benny Blanco (Rihanna, Katy Perry, Maroon 5), “Special” incluye canciones como “2 B Loved (Am I Ready)” y el nuevo sencillo y que es el homónimo del disco.

“Special” ya ha demostrado ser un track favorito de los fans a nivel mundial de Lizzo, después de las actuaciones que tuvo en “Saturday Night Live” de NBC y una inolvidable entrega de “Carpool Karaoke” en The Lote Lote Show with James Corden” de la CBS, que acumuló un millón de views en las primeras 24 horas después de su estreno y pronto subió al lugar número 4 en el chart de “Tendencias” de YouTube.

Las canciones que incluye “Special” son 1.- The Sign, 2.- About Damn Time, 3.- Grrrls, 4.- 2 B Loved (Am I Ready), 5.- I Love You Bitch, 6.-Special, 7.- Break Up Twice, 8.- Everybody’s Gay, 9.- Naked, 10.- Birthday Girl, 11.- If You Love Me, 12.-Coldplay.