Dios y la filosofía

Por el Mtro. Salvador Echeagaray

Director Académico del Depto. de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

¿Usted cree, estimado lector, que para mostrarse como persona sabia e inteligente tiene que decir que no cree en Dios? O al contrario, ¿quién no crea en Dios es un ignorante?

Esto viene a cuento ya que, revisando redes sociales en grupos “filosóficos” muchas personas se muestran como ateos. Sin embargo, tratan de hacer mofa de los que creen en Dios. Muchas aseveraciones de estos “sin dios”, (a: sin, teos, dios) es que no puedes ser racional si crees en un ser invisible.

Otros hablan de que creer en Dios es superstición. Hay quienes comentan que no es científico aceptar la existencia de un ser superior.

Ante estas conjeturas ¿qué cabe argumentar? Un científico o un filósofo, ¿no deben creer en Dios? ¿Está acaso la ciencia peleada con Dios o la filosofía misma?

Aquí cabe hacer algunas argumentaciones.

1. De la nada, nada sale. Luego, tuvo que haber existido algo “siempre” de lo cual haya derivado todo lo demás, ese es Dios.

2. Esa primera causa de todo es incausada. Si algo la causó, no sería la primera causa.

3. Toda la naturaleza, el universo, los fenómenos naturales, el micro y el macrocosmos, todo eso que indaga la ciencia, es causado. Repetimos, de la nada, nada sale.

4. Luego, el origen de todo es Dios o la causa incausada, o como lo llamó Aristóteles “el motor inmóvil”.

5. Si el ser humano existe, no es porque de repente haya aparecido por azares del destino un humano, luego, es parte de lo creado.

6. El hombre tiene inteligencia con la que indaga las cosas. Si el hombre es creado, su inteligencia también lo es.

7. La ciencia es producto de la inteligencia del hombre, luego, debería llegar al origen de todo lo que existe y ese es Dios.

8. Si lo que indaga la ciencia es creado por Dios, no debe haber contradicción entre Él y su creación. Por ello el adagio,” poca ciencia, aleja de Dios, mucha ciencia lo acerca”.

9. La ciencia no está peleada con la idea de Dios. Grandes científicos han sido creyentes. Newton, Pascal, Pasteur, Boyle, Lemaitre, etc.

10. La filosofía producto de la inteligencia del ser humano, indaga todo lo que existe. Si algo existe, es porque ha sido creado por Dios. Luego, el filósofo, no es que crea que Dios exista sino, que, lo debe tener como una certeza, porque si no, nada existiría y no estuviera haciéndose preguntas.

Bueno, estas son algunas reflexiones al respecto. La certeza de la existencia de Dios no debería ser objetada.

– ¿De qué escribió hoy, profe?

– De que de la nada, nada sale.

– ¿Acaso escribió de la economía del próximo año?

¡¡¡PLOP!!!

El autor es director del Departamento de Filosofía de la UAG.