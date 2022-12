¡Fría Nochebuena! Tormenta invernal paraliza aeropuertos en Estados Unidos

El viernes, las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos ascendían a 5,936, según FlightAware.

Around 8 pm in Amherst, NY. There is no decrease in the storm's severity that we can feel yet. | Amherst, NY bölgesi saat 8 civarı. Fırtınanın şiddetinde henüz hissedebildiğimiz bir azalma yok. #Amherst #Buffalo #snowstorm #blizzard #blizzard2022 pic.twitter.com/Oep3nCpuSS

— Erdi Dasdemir (@erdi_dasdemir) December 25, 2022