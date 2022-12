Carlos Peredo Grau, el político más feliz de Puebla

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Si usted tiene la oportunidad de visitar el hermoso municipio de Teziutlán y se encuentra con el presidente municipal, Carlos Peredo Grau, podrá constatar que es –sin duda- uno de los políticos más felices de este diciembre y no solamente por las fiestas navideñas, sino debido a las múltiples y públicas deferencias que le ha tenido el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Para empezar, en la mega marcha morenista del domingo pasado, Miguel Barbosa Huerta tuvo muy cerquita a Peredo Grau, a quien colocó a su derecha, como se ve en las múltiples fotos y videos del evento:Video desde Puebla: Luis Miguel Barbosa reitera su lealtad y compromiso con AMLO

Y este martes, la secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill, encabezó el Martes Ciudadano desde ese municipio de la sierra Oriental, un hecho que –de entrada- implica una atención del mandatario estatal hacia los teziutecos. Además, se refirió al edil como “tienen un gran presidente, con experiencia, empresario”.

“Hemos trabajado muy bien con el municipio, estamos haciendo cosas y así vamos a seguir, es una zona muy importante del estado de Puebla”, señaló Barbosa Huerta durante la mañanera de este martes. ¿Qué edil no querría, primero, que un funcionario estatal hiciera el Martes Ciudadano y, después, que el propio ejecutivo estatal se refiera públicamente a él en términos tan positivos?.

SU NÉMESIS, EN LA CÁRCEL

Aunque hasta el momento él no se haya pronunciado al respecto, otro motivo por el que Peredo Grau puede cerrar el año tranquilo, al menos por el momento, es que su némesis política, el ex alcalde panista, Édgar Antonio Vázquez, al que primero derrotó en las urnas en junio del 2021, haya sido detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE): FGE confirmó acción penal contra ex edil y ex director de obras de Teziutlán

La rivalidad entre ambos es encarnizada e, incluso, cayó en lo personal, desde que Édgar Antonio Vázquez se dedicó a tirotear la gestión de Carlos Peredo al frente de Teziutlán, entre 2011 y 2014 e, incluso, las malas lenguas teziutecas acusan al panista de haber cometido un escandaloso fraude electoral en 2013 para convertirse en edil y, desde ahí, tratar de meter en la cárcel a su antecesor.

Pero Toño Vázquez fracasó, no logró meter a Carlos Peredo a la cárcel, pese a contar con todo el respaldo del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Eso sí: El ex munícipe panista, hoy caído en desgracia, se convirtió en el cacique político panista en la zona, como lo demostró no solamente cuando se quedó con la alcaldía, sino que impuso a una de sus favoritas, Corona Salazar, como diputada local: Por ningún motivo voy a pelear con el gobernador Barbosa: Alejandro Armenta

Sin embargo, el pasado 4 de diciembre la misma FGE notificó que la suerte se le desplomó a Toño Vázquez, vinculado a proceso junto a su ex director de Obra, David Rivera Sánchez, acusados de falsificar documentos: Vinculados a proceso ex edil y ex director de obras de Teziutlán

LA FGE Y EL HERMANO FAKE DEL GÓBER PRECIOSO

Y más de Teziutlán: Una absoluta e innecesaria confusión armó el área de prensa de la FGE con la detención del supuesto hermano fake del “Góber Precioso”, Mario Marín Torres. Resulta que los encargados de medios de comunicación informaron que habían capturado a Hugo Marín Torres, ex titular del órgano operador de agua en dicho municipio.

Hasta acá todo correcto. Pero también dijeron que Hugo N era hermano del ex gobernador Mario Marín Torres, lo que es absolutamente erróneo, ya que basta con platicar con CUALQUIERA en Teziutlán para saber José Hugo no tiene parentesco con el “Góber Precioso”:FGE logró vinculación a proceso de cuatro personas detenidas en Teziutlán

Es más, entre ambos no existe coincidencia física alguna y, como muchos recordarán, la progenie marinista era muy agarrosa; es decir, todos, hombres y mujeres, se parecían, incluyendo a los hermanitos que Mario Marín convirtió en diputados federales, locales y/o funcionarios en diversas instancias.

El José Hugo N detenido en Teziutlán a finales del mes pasado, acusado de portación de armas y narcomenudeo, sí fue titular del organismo operador de agua, pero el propio Peredo Grau lo cesó de manera fulminante cuando le comprobó anomalías administrativas: FGE logró vinculación a proceso de cuatro personas detenidas en Teziutlán2/.