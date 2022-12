“El frente obradorista debe dejar de mentir y engañar a la gente”: Sergio Salomón Céspedes

Jorge Barrientos

El presidente del Congreso, Sergio Céspedes Peregrina, dijo que el Frente Obradorista de Puebla debe dejar de mentir y de engañar a la gente, para sacar raja política con el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), ya que son incongruentes, luego de que apoyaron a Claudia Rivera Vivanco para pedirlo en su momento.

Reprochó que los legisladores locales de Morena, Iván Herrera Villagómez y Yolanda Gámez, así como el federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, continúen señalando que se trata de un impuesto cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya aclaró que se trata de un derecho.

“Al final de cuentas hay que actuar con congruencia, que no busquen sacar raja política y que no traten de engañar al pueblo. Primero dijeron que era un impuesto y está claro que no es (…) Claudia Rivera lo hizo, pero lo hizo mal, porque la Corte se lo echó para atrás, entonces un poquito de congruencia, primero lo solicitó y luego dice que está mal”.

Céspedes Peregrina aseveró que los ciudadanos no se dejarán engañar con las mentiras del denominado Frente Obradorista, que solo busca obtener una rentabilidad electoral para su grupo político sin importar el daño al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Expresó que este grupo a fin a la ex alcaldesa de Puebla está actuando de forma incongruente.