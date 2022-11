El bienestar también es financiero: 6 recomendaciones para cuidar las finanzas personales

Staff/RG

El 56% de los mexicanos reconoce que el estrés financiero tiene un impacto negativo en el desempeño de sus actividades cotidianas.

La fintech mexicana Fintonic estuvo en INCmty, el festival más importante de emprendimiento, explicando cómo cuidar las finanzas personales y así, mejorar la salud financiera.

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2022- El pasado 15 de noviembre, Alejandro Reveles, Head of Brand and Communication de la fintech mexicana de crédito y bienestar financiero, Fintonic, se presentó en el INCmty en Monterrey para dar cuenta de la situación financiera actual que viven la mayoría de los mexicanos y brindar recomendaciones para mejorarla.

El estado de bienestar es el estado de la persona cuyas condiciones le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Incluye 8 elementos: psicológico, emocional, social, laboral, espiritual, intelectual, ambiental y financiero. (fuente: Salud positiva)

Este bienestar financiero se logra una vez que tenemos certeza de que las decisiones financieras que estamos tomando son las correctas y son aquellas que nos permitirán alcanzar nuestros sueños y objetivos. Sin embargo, en México, la situación actual no refleja el bienestar deseado. (fuente: Bienestar financiero)

El Reporte de Bienestar Financiero 2022, elaborado por Invested, afirma que 8 de cada 10 mexicanos pasan entre cinco y cincuenta horas a la semana preocupados por temas financieros, cuestión que deriva en estrés, ansiedad y depresión.

Como consecuencia, el estrés financiero afecta a la salud. Al generar preocupación, los problemas económicos pueden provocar estrés, depresión, ansiedad que pueden derivar en alcoholismo, excesos con la comida o comportamientos sedentarios que contribuyen a empeorar la salud mental y física de la persona.

Fintonic plantea que sin importar la cantidad de dinero que tengamos, no organizar ni planear su uso, puede llevarnos a situaciones de estrés financiero, ya que no es el dinero lo que nos da seguridad y confianza, sino la manera en como lo administramos. Para evitar estos síntomas y generar una sensación de bienestar respecto a las finanzas es necesario mejorar la educación financiera, trabajar en la definición de objetivos financieros, priorizar el ahorro, prever emergencias, invertir y pensar en el futuro.

Pero en en el contexto actual, el 74% de los mexicanos nunca han recibido ningún tipo de educación financiera y el 42.5% de los mexicanos no alcanza a cubrir el total de sus gastos con sus ingresos. Por eso la importancia de acercar de una forma fácil y sencilla la educación financiera a cualquier persona en el país, recalcó Alejandro Reveles durante su participación en el festival.

En esta línea, Fintonic compartió 6 puntos a seguir para lograr el bienestar financiero:

Conoce en qué punto te encuentras: El primer paso para poder alcanzar el bienestar financiero es conocer en qué punto estamos parados, identificar cuales son los ingresos y gastos que tenemos actualmente.

Reduce los gastos no esenciales: Una vez que sabes tu situación actual, se deben identificar aquellos gastos de los cuales podríamos prescindir cómo el café, los chicles, las papitas y los que realmente muchas veces no utilizas como las plataformas de streaming o el gimnasio.

Define tu presupuesto: Es importante ser realista con lo que uno gana, ser detallado en lo que uno gasta al mes, realizar proyecciones trimestrales y revisar nuestro presupuesto constantemente. No deberás destinar más del 50% de tu sueldo a gastos básicos, el 30% a lujos y el 20% al ahorro.

Prepárate para cualquier eventualidad: Solo 3 de cada 10 mexicanos que ahorran lo hacen para cubrir una posible emergencia y es importante que todos tengamos uno para solventar cualquier imprevisto que pueda llegar a suceder. La recomendación es que este fondo sea equivalente a 3 meses de tus ingresos.

Elige tus metas y alcanzalas: Establece tu meta (el objetivo de tu ahorro), tu plazo (corto, mediano o largo) y los días de ahorro (por ejemplo, en la quincena).

Has más con tu dinero: Haz crecer tu dinero para cumplir tus metas: Siempre y cuando tus gastos se ajusten a la regla 50/30/20, cuentes con tu fondo de emergencia, tus deudas representen el 30% de tus ingresos, tengas menos de 3 tarjetas de crédito y tengas ahorros a parte del fondo de emergencia, puedes comenzar a invertir tu dinero. Para ello hazlo de manera informada: Fija tu meta (Con ello define el plazo y el monto a invertir), elige el tipo de riesgo (Defensivo, moderado, agresivo) y consulta a la entidad regulatoria (Así sabrás si tu dinero está seguro).

La decisión que tomemos respecto al uso de nuestro dinero tendrá una consecuencia a corto, mediano o largo plazo, por eso es de suma importancia realizar un plan financiero. Cualquier situación de inestabilidad financiera y sus consecuencias pueden ser evitadas, por eso es importante tener claridad de lo que pasa con nuestro dinero.

Al término de su participación, Reveles aprovechó del momento para anunciar el lanzamiento de la lista de espera para su nueva tarjeta de crédito, un beneficio que viene a cerrar la propuesta de valor de Fintonic y que ayudará a las y los mexicanos a hacerle frente a sus gastos diarios, una de las principales preocupaciones de la población.

Los beneficios de gestionar adecuadamente nuestro dinero, no son solo tratan de tener más ahorro o poder tomarse unas vacaciones, sino que, al reducir el estrés financiero y buscar una sensación de bienestar, también se trata de cuidar la salud mental que repercute en la salud física. Se trata de poder disfrutar el camino de la planeación financiera, ser consciente de donde uno está parado, poder planear a dónde se quiere llegar, tener control sobre una gestión correcta y hacer más con nuestro dinero dinero. Estar seguro, tranquilo y protegido.