Vence tus miedos y descubre nuevas formas de explorar tu sexualidad

Staff/RG

Trojan te invita a comprobar que placer, diversión y protección siempre pueden ir de la mano

La afición por ciertas partes del cuerpo o juegos durante las relaciones sexuales son más comunes de lo que se cree.

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022.- Para que en este Halloween dejes atrás tus miedos, Trojan te invita a descubrir y experimentar tu sexualidad a través del conocimiento de los fetiches, la afición hacia diferentes partes del cuerpo como los labios, las manos e incluso los pies, así como el interés hacia los juegos durante las relaciones sexuales.

Especialistas en sexología explican que en cierta medida todos somos fetichistas. El fetiche tiene un significado más allá de lo sexual, pues refleja una afición o un gusto casi siempre involuntario e impulsivo que puede fomentar la atracción hacia otra persona y ayudarnos a experimentar de otras formas la búsqueda del placer para la cual no hay reglas escritas; cada ser humano puede gozar de sus propios gustos, fantasías y aficiones.

Y es que el sexo no solo es un acto del cuerpo, sino de la mente, en donde los fetiches pueden tener un gran poder a la hora de buscar el placer, entendiendo la palabra fetiche como la objetización sobre algún producto o parte del cuerpo que puede ayudar a la excitación erótica o facilitar la llegada al orgasmo a través de estos.

Aunque hoy en día aún existen tabúes, hablar de fetiches ha dejado de ser un problema. Tener un fetiche no es raro, ni extravagante, mucho menos debe causar vergüenza o ser un tema que no se pueda compartir con la pareja. De hecho, los fetiches podrían ayudar a experimentar con el sexo y a que este no se vuelva monótono.

Para que a la hora de tener relaciones sexuales el único límite sea tu imaginación, Trojan en su próposito de promover una vida sexual segura, saludable y divertida, proporciona a través de su portafolio distintos tipos de condones con los que puedes llevar a cabo cualquiera que sea tu fantasía. Desde Trojan piel desnuda, el condón más delgado del mercado con el que podrás sentir piel a piel con protección, hasta Trojan Fire&Ice, el cual te ayudará, con sus sensaciones de calor y frío, a probar cosas nuevas en tus relaciones sexuales.

Para que no tengas miedo de experimentar, ya sea en este Halloween o en cualquier época del año, Trojan comparte contigo 5 de los fetiches más conocidos y más disfrutables:

Pies

Es uno de los fetiches más populares en los últimos años, tanto que actualmente se ha incluido en series como la famosa House of the Dragon. Este fetiche hacía los pies no tiene que llevar consigo un acto sexual literal, pues hasta un masaje de pies puede llevar al fetichista a encontrar placer.

Barba

La barba tomó gran relevancia entre los seres humanos, existen personas que basan sus gustos en hombres con barba puesto que se piensa que estas reflejan masculinidad, ya sea una barba de tres días o una barba pronunciada, la sensación que este componente del cuerpo proporciona puede ser placentera para ellas y ellos.

Cosquillas

No hay nada más placentero que ver a alguien reír, y es que las cosquillas pueden jugar un papel muy importante en las relaciones sexuales. Generar este acto es muy fácil, ya que el cuerpo cuenta con diferentes terminales nerviosas que pueden aumentar el placer.

Juego de roles

Este es uno de los fetiches más populares e interesantes, pues sentir que eres otra persona mientras tienes relaciones sexuales con alguna pareja permite explorar y llevar a cabo diferentes fantasías y cambiar la rutina.

BDSM

Nada más intenso que sentir tener el control o bien ser controlado por alguien más, este fetiche es uno de los más populares y para los que existen más herramientas que ayudan a romper la rutina. Platica con tu pareja y si están de acuerdo pueden incluir un látigo, esposas, o incluso tomar alguna clase de shibari, un estilo japonés de bondage que implica atar a la pareja con cuerdas.

Ahora que ya conoces algunos fetiches, no dudes en seguir investigando y experimentar una sexualidad saludable, segura y divertida con Trojan.