Marcos Castro y Jesús Zaldívar, escollos para la unidad del PAN de cara al 2024

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Como presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez es – sin duda- el precandidato más visible y probable de una eventual alianza PRI-AN-PRD para el 2024, si él mismo decide seguir ese camino y no contender por una posible reelección.

Eduardo Rivera puede ser un buen aspirante y estar en el mejor lugar de proyección; es decir, la alcaldía de la capital. Pero a una posible coalición PRIANRD no le alcanza, ni con mucho, para ganar y mucho menos cuando algunos de los miembros del grupo político del alcalde, como el secretario general del PAN estatal, Marcos Castro y el presidente del partido en la Angelópolis, siguen sin asumirse como factor de unidad en el blanquiazul.

El edil capitalino debe apretar tuercas al interior de su mismo grupo, primero, para concretar la cohesión interna que refuerce su liderazgo en el PAN y, también, consolidar a la alianza antimorena a concretarse en los comicios concurrentes. Hoy, el blanquiazul gobierna la zona conurbada de la capital, cierto, pero ello no le basta para ser competitivo a nivel estatal.

Y mucho menos cuando algunos ayuntamientos panistas, como el de Mundo Tlatehui y Paola Angon, en San Andrés y San Pedro Cholula, respectivamente, enfrentan severos problemas internos, administrativos y hasta de credibilidad ante la sociedad, que le restarán mucho al albiazul en las siguientes elecciones: Mundo Tlatehui, el inepto de San Andrés Cholula

HÁGASE LA UNIDAD, PERO A MI ALREDEDOR

Fuentes confiables destacan que la presidenta estatal, Augusta Valentina Díaz de Rivera, intenta ser diferente a su antecesora, Genoveva Huerta y sí busca la unidad del panismo. Muestra disposición hacia todos, no solamente a quienes forman parte de su grupo y/o la apoyaron en la elección interna: PAN continuará en alianza “Va por Puebla” con PRI y PRD para 2024: Augusta Valentina Díaz

Resulta evidente que Augusta Valentina no es una política brillante y tampoco cuenta con el carisma de Ana Teresa Aranda Orozco, actual diputada federal, pero –al menos- no llegó a la dirección del partido con un hacha a cortar las cabezas de los que no forman parte de su grupo e, insisto, sí ha tratado de lograr cierta unidad interna.

Pero Marcos Castro y Jesús Zaldívar mantienen una actitud de segregación hacia la gente de Genoveva Huerta y parecen decirles “hágase la unidad, pero a mi alrededor y como yo quiero”. Ello obstaculiza la cohesión del partido y, en su momento, pondrá más cuesta arriba el camino a quien sea candidato del PAN al gobierno en 2024: En Puebla, casi 40 por ciento tiene intención de votar por Morena en 2024: TResearch

Incluso, voces enteradas han dado cuenta de un distanciamiento entre la misma Augusta Valentina y Marcos Castro, debido a que la primera intenta ejercer el cargo y su secretario general la quiere tener como un mero adorno; es decir, como el famoso “florerito” que ejerció Olga Sánchez en el gobierno federal amlista.

GENOVEVA HUERTA, APOYADA EN EL CEN COMO PRECANDIDATA AL SENADO

Y aunque perdió la contienda para reelegirse como presidenta del partido, Genoveva Huerta mantiene el apoyo del CEN, como lo demuestra el hecho de que Marko Cortés la haya incluido como precandidata panista al senado en una publicación con la lista de los perfiles que, según la dirección nacional del blanquiazul, podrían ser sus candidatos a la cámara alta en 2024.

Incluso, en los procesos de renovación de las dirigencias del partido en los municipios, la diputada federal y su grupo se quedaron con 35 comités importantes, incluyendo Cuautlancingo, Coronango, San Pedro Cholula, Teziutlán, Huauchinango, Tepeaca y varios de la Mixteca, que le ganaron…a Marcos Castro.

Marko Cortés ha dejado claro que el PAN Puebla no será de un solo grupo, sino que habrá equilibrios y contrapesos, incluso, para el equipo predominante, el del alcalde Eduardo Rivera Pérez, porque a nadie le puede quedar dudas de que la corriente interna del edil es la más fuerte en este momento.

Sin embargo, mientras Titi sí hace un esfuerzo por la unidad interna, Marcos Castro polariza ¡hasta con la misma Augusta!, a pesar de que, si Eduardo Rivera se decide a buscar el gobierno de Puebla en 2024, él sería el primer beneficiado de una eventual cohesión interna.

EL MAÑOSO JORGE ESTEFAN CHIDIAC

Vivillo desde chiquillo, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac, se puso “generoso” al destapar a Blanca Alcalá y Lucero Saldaña como eventuales precandidatas priístas y aliancistas al gobierno de Puebla en 2024: PRI puede pelearle al PAN la candidatura a gobernador, si se mantiene la alianza, se engalló Jorge Estefan Chidiac

Hasta aquí todo bien y se podría decir que Jorge Estefan se vio “feminista e incluyente”, aunque lo cierto es que destapar a sus correligionarias fue plan con maña, porque, si se concreta una alianza antiAMLO y el PAN coloca a los candidatos a la gubernatura y alcaldía de Puebla, como sería lo lógico, al PRI le tocaría el primer lugar en la lista para el Senado.

Y, en este escenario, si Blanca Alcalá y Lucero Saldaña son precandidatas al gobierno estatal y Puebla capital, el mismo Estefan Chidiac se perfilaría para el senado, incluso, como sitio uno en dicha lista, sobre todo si se toma en cuenta que a la cámara alta llegan hasta los que quedan en segundo lugar: “En Puebla el PRI no romperá la alianza con el PAN y el PRD”: Camarillo Medina

AVISO

Esta columna se tomará el descanso por el Día de Muertos, así que volveremos a estar en circulación el jueves 3 de noviembre.

Sin embargo, Desde Puebla mantendrá diaria su labor informativa.