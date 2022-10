Ragazzi y el cantante chileno Joaquín Serrano se presentarán en la 2ª edición del “Paella Vino Fest”

Se realizará el sábado 12 y domingo 13 de noviembre en el Jardín Las Pirámides de Cholula.

20 de los mejores chefs expertos en paella presentarán 40 diferentes estilos de preparación del clásico platillo español.

Por Mino D’Blanc.

Los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre en el Jardín Las Pirámides de Cholula se realizará la segunda edición nacional de “Paella Vino Fest” y en la que 20 de los mejores chefs expertos en la elaboración del icónico platillo español prepararán cada uno su receta para que el público asistente pueda degustarlo.

Además, estarán las más reconocidas marcas vinícolas del país, ya que como dicta un dicho español “una buena paella se saborea con un buen vino”.

En conferencia de medios realizada hace algunos días, Paulina Robledo quien es del Comité Organizador del Festival, comentó que este evento cuyo slogan es “Vive el momentum” tiene como única intensión reunir a los amantes de la paella y del vino, en un ambiente cien por ciento familiar, amenizado por shows culturales y artísticos.

De hecho, el sábado 12 se presentará el cantante chileno Joaquín Serrano con un homenaje a José José y el domingo 13 estará el grupo Ragazzi, que forma parte del catálogo musical en español de la década de los 90’s. Ambos shows serán a las 20:30 horas. También estará la cantante y compositora mexicana Delia Moon y la Tuna de la Universidad de las Américas.

El reconocido hacedor de paellas Fernando Aja señaló que la gente disfrutará de la magia y experiencia del trabajo de cada uno de los paelleros, quienes presentarán 40 diferentes estilos de preparación a la vista del público en general.

Tere Guzmán, Sommelier de “Quinta Monasterio”, mencionó que contarán con la catación de vinos exclusivos que no se encuentran a la venta al público, dándole un plus de exclusividad al festival con la presencia de vinícolas tan importantes como Monte Xanic, Alto Tinto, Primitivo Hacienda de Letras, Cava Prudhomme, Wine Not, Vinyaco, entre muchas otras.

El festival, cuya primera edición que se realizó en la CDMX fue todo un éxito.

Los boletos se pueden adquirir en Jardín Las Pirámides de Cholula, así como en la Casona de Tlaxcala ubicada en Morelos No. 6 frente al zócalo de la ciudad de Tlaxcala o a través del sistema electrónico taquillacero.com y en puntos de venta autorizados por dicha boletera en Puebla, como lo es el Teatro Principal. Los boletos también se pueden solicitar al número celular y WhatsApp 2211005026 en horario de las 11:00 a las 20:00 horas. Tienen un costo de zona VIP: $600, Platino: $450 y General: $200 durante todo este mes de octubre que están en la segunda fase de venta. El precio es más cargo de servicio de la boletera y son válidos solo para un día elegido por los interesados. Cabe mencionar que quien quiera asistir los dos días, lo puede hacer.