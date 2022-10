Escándalos…poder…corcholatas… partidos

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Ante lo considerable que desde hace 4 años en las mañaneras de Palacio Nacional, se ha expresado de los muchos problemas que padece nuestro país por la corrupción de los gobiernos de antes, en estos dos meses con lo descubierto por el “Guacamaya Leaks” y lo publicado por la periodista y escritora Elena Chávez en su libro “El Rey del Cash”, donde dá testimonio de lo visto y escuchado por ella durante 18 años de su vida dentro del grupo de políticos que hoy gobiernan en nuestro país, recuerdo que por el mes de mayo de 2018, muchos poblanos de todos los sectores sociales ya cantaban el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En diferentes fechas, platicando con 2 taxistas, bastante molestos con el régimen de Enrique Peña Nieto, sin tapiza me expresaron que darían su voto en favor del candidato de Morena. Coincidieron que ya “nos han robado mucho esos #%&*, ahora haremos a nuevos ricos…” como dijera un amigo “qué horror”… Vaya momentos que se viven en nuestro país… vamos a lo siguiente…

Desde el centro del país se continúa fabricando a las ya hermanadas “corcholatas” para la candidatura a suceder al Presidente López Obrador, pues a la que parece ser la favorita Claudia Sheinbaum, quién tiene atrás a Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, ya sumaron al rebelde Ricardo Monreal Ávila. Pronto le hicieron las Redes Monrealistas por la Reconciliación de México…Fue en Hermosillo, Sonora, donde Alejandro Rojas Díaz-Durán, dio a conocer a las redes, que dijo, se convertirán en Consejos Ciudadanos”, ya sabe todo será muy democrático, incluyente, plural y propositivos y así hacer alianza con todos los sectores sociales para enriquecer las propuestas del político zacatecano.

Y qué decir del PRI. Ayer lunes dio inicio un evento, ¿de reconciliación? Que “Alito ha titulado “Diálogos por México” , en la pasarela del priísmo, para sus presuntos precandidatos, hablaron Beatriz Paredes Rangel, Alejandro Murat, , Ildefonso Guajardo y José Ángel Gurría Treviño, para hoy se programó a Claudia Ruíz Massieu y Enrique de la Madrid Cordero, entre otros…Y la alianza…con el PAN-PRD o con Morena… chi lo sa…Por cierto que abrió el diálogo la senadora Beatriz Paredes que pidió a sus correligionarios “la estatura que han tenido en otros momentos; no es etapa de ambiciones personales, sino una que requiere la entrega de todos para articular un gran frente nacional, para defender la democracia”. Se pronunció por la construcción de “un programa social demócrata”, que reconozca las necesidades del pueblo, dio la bienvenida a “los aspiracionistas”, y apuntó que hay que “alcanzar el bienestar para todos, sin excluir a nadie”… escuchaste…

Alejandro y Nacho “corcholatas” poblanas, que finalmente quedarán donde las deje el destapador de “chescos”, siguen la pelea de “Los Mier” No es insulto pues son primos Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velazco. Suman al alcalde panista, Lalo Rivera. Ninguno deja de visitar al gober Miguel Barbosa…pero…por otra parte les comento que varios promotores se quedaron vestidos pues la historiadora, Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que no busca ninguna posición en las elecciones del 2024, ningún puesto federal ni para gobernadora de Puebla, tan tan…

Por cierto vemos que Lalo no las trae bien consigo, no es novedad, pero en una encuesta de Mitofsky, sobre el desempeño de 150 alcaldes del país, apenas ocupa el lugar 58, con 48.3 favorable y el 50.5 negativo…El tehuacanero Pedro Tepo

le Hernández apenas llega al 112 sitio…vaya autoridades municipales poblanas…El mejor munícipe en México es el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, Jesús Nader…

El PRI poblano, bien gracias. Aunque las malas lenguas dicen que Jorge Estefan Chidiac, es quien manda las directrices, observa para izquierda y derecha, en espera de…por vía de mientras hay una invitación para mañana miércoles acudir a la presentación del libro “Resistencia y Autoafirmación de las Mujeres Claves para comprender el Feminismo”, obra bajo la coordinación de Nancy Granados Reyes. El escenario será La Casa del Mendrugo, a partir de las 12 horas…

“Todo lo han hecho mal y los resultados los han puesto en su lugar. No quiero ser peyorativo, pero ¿Por qué quieren invitar a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic? Quieren que estemos tocando los violines antes de que se terminen de hundir. Lo que han hecho está mal desarrollado, mal conceptualizado y de pésimos resultados”, dijo Dante Delgado Rannauro, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, y descartó la posibilidad de realizar una alianza electoral de oposición con el PRI, PAN y PRD en Puebla para la elección de 2024. Criticó al gobierno de la 4T. Señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no resolvió los problemas de seguridad en el país y ahora busca sacar una reforma para militarizar al país. Apuntó que MC cuenta con perfiles para competir y ganar solos en Puebla, pero no adelantó nombres de aspirantes…así que sigan trabajando, quizás llegue el “dedo elector”…

Granjas Carroll de México (GCM), la Fundación GCM, colaboradores y proveedores, realizaron la Campaña de Reforestación 2022 en beneficio de habitantes del ejido “El Cuahuilaco”, en la comunidad de Tezontepec, en el municipio de Tepeyahualco, cuya finalidad es detener y revertir la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad. Para ello sembraron 3 mil especies de piñones, sabinos y magueyes. Más de 120 personas participaron en estas actividades que forman parte del programa de Voluntariado Corporativo de GCM y aliados, como SOS Control de Plagas Urbanas, Reparaciones y Mantenimiento Rodríguez, Control de Plagas, Mobility ADO, Profesionales en Comidas Industriales, S.A. de C.V., Servicios Profesionales de Atención Prehospitalaria de Perote, A.C., Reparaciones y Modificaciones Rodríguez…

Para concluir…Cuando sale un niño respondón y no obedece la orden –de hacer la tarea, terminar todos sus alimentos, acostarse temprano, etcétera- la mayoría de los padres, actúan con rudeza y sueltan “lo haces porque yo digo”…y así pasa la vida usando el autoritarismo con los hijos. Bueno algo similar ocurre en la política mexicana. La gente con poder, conocedora de la psicología del mexicano se convierte en el papá de los pollítos e impone su ley…como la ven…Y es que los partidos políticos PRI, PAN, PRD, al igual que Morena, en el poder, estallan por dentro ante la ambición de mantener ese poder, este último, y arrebatarlo el resto de esos partidos…pero solo desean llegar… para que todo siga igual…Por ello es urgente que la sociedad se decida a tomar las riendas y actúe sin escándalos y siempre caminar hacia nuevos horizontes con responsabilidad en favor de la colectividad…digo yo…tan…tan…Hasta la próxima…D.M.