Defender al INE es proteger a la democracia en México: Carolina Beauregard

Staff/RG

Imparte conferencia a estudiantes universitarios de la UVP

La diputada federal por el distrito 11, Carolina Beauregard, enfatizó que el estado democrático en México se ha visto violentado desde el Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados han propiciado una embestida al Instituto Nacional Electoral (INE), como la institución que permite y garantiza el ejercicio del derecho al voto en el país.

Lo anterior fue afirmado por la legisladora de Acción Nacional ante estudiantes de la Universidad del Valle de Puebla (UVP), a quienes impartió la conferencia “Visión del politólogo en la Administración Pública”.

“Ha quedado claro que Morena y sus aliados están vulnerando a la autoridad electoral a través del presupuesto, y con ello, a nuestra democracia. Además, están desafiando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al negarse a otorgar el presupuesto solicitado por el INE”, recalcó al tiempo de explicar que la mayoría en San Lázaro aprobó un recorte presupuestal ante lo que el propio INE interpuso una controversia para resarcir los recursos que no le fueron otorgados.

Precisó que no se debe confundir austeridad con “austericidio”, ya que si en verdad fuera un gobierno austero, el gobierno de la “4T” no gastarían miles de millones en proyectos faraónicos que, además, no son necesarios actualmente.

En ese sentido, la legisladora albiazul mencionó que la democracia es una prioridad, y más ante un gobierno autoritario y dictatorial que persigue y vulnera a todo aquel que piensa y actúa diferente al régimen.

“En Acción Nacional no defendemos a una persona o a un consejero, defendemos la democracia y a nuestro país, y defender la democracia implica defender al órgano electoral que se encarga de llevar a cabo elecciones justas, libres y democráticas”, finalizó.