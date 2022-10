Rubén Moreira se contradice respecto a la permanencia del Ejército en las calles

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el jueves 6 de octubre de 2022.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- … la mayor parte de diputados (…) es una minuta producto de una iniciativa nuestra, y bueno, la vamos a respaldar. Creemos que viene fortalecida.

Yo no puedo decir que no la vamos a revisar, porque es nuestra obligación, pero viene fortalecida a partir de lo que nosotros propusimos. Es esencialmente la misma, fortalecida, diría yo, una extensión.

PREGUNTA.- ¿Cómo ve la descalificación que hay por parte de los ciudadanos a través de redes sociales a los senadores y diputados priistas que han avalado este proyecto? Los tachan de traidores, de vendidos y amagan con que se las van a cobrar en las urnas ¿no hay temor por parte de ustedes de que esto se les revierta en las elecciones de 2023 y 2024?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Discúlpeme, las encuestas que yo he visto, al contrario. Las encuestas, los estudios demoscópicos, vi uno hace unos días de la encuestadora María de las Heras, demoscopía, que por mucho están de acuerdo en la extensión del tiempo del Ejército en las calles, para poder ser utilizado en materia de seguridad.

Yo en caso del Twitter, respeto a todos los que ahí ponen sus manifestaciones, pero hay una gran cantidad de Twitter que no corresponden al número de seguidores que tiene cada uno de ellos.

La libertad de expresión es muy importante, pero las encuestas, dicen que el 80 por ciento de los mexicanos está con el Ejército.

PREGUNTA.- ¿… por parte del PRI a que se los cobren…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Al contrario, creo que nos va a ir muy bien. O sea, el 80 por ciento de los mexicanos está de acuerdo.

PREGUNTA.- ¿Analizaron los costos políticos?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Claro. Sí, pero lo hicimos, como siempre ha actuado el PRI, el PRI actúa con responsabilidad.

Lo que pasó el fin de semana en Zapopan, lo dijo el señor gobernador de Jalisco, si no ha estado el Ejército las consecuencias hubieran sido mayores. Si estuviéramos en el 15 de marzo del 24, eso no hubiera podido suceder. Ya di respuesta hace rato.

PREGUNTA.- El Ejército ya tiene muchísimos años en las calles y la situación en el país está peor.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Es que usted y todos, yo quisiera que me escucharan. Nosotros no hemos dicho que el Ejército sea la solución, jamás.

PREGUNTA.- Parecería.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no parece, discúlpeme.

PREGUNTA.- Porque se impulsa más la presencia del Ejército que las policías.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. No, discúlpeme. Nosotros dijimos, nosotros propusimos una extensión.

Nuestra postura desde siempre, es que tiene que haber -del PRI y lo hemos dicho varias veces acá- es que tiene que haber un gran debate nacional para la seguridad.

Y los ejemplos de que hay paz, pasan por otras estrategias, una de ellas, aunque no les guste que yo lo mencione, es que los gobernadores se hagan responsables.

Porque la seguridad, y se los digo yo que fui gobernador, es básicamente el actuar del gobernador, aunque no les guste que se los diga.

PREGUNTA.- Pero en estos cuatro años el presidente no le ha apostado ni un solo peso a las policías estatales y municipales ¿cómo van a poder cambiar esto?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Discúlpeme, de nueva cuenta, aunque no les guste, en los lugares donde ha habido paz, y lo hay hoy en el estado de Coahuila, es porque el gobernador está actuando.

Nosotros estamos porque haya más recurso, y en eso tiene usted razón, pero hay muchas cosas, aunque no les guste que se los diga, que no cuestan, le voy a decir cinco rápidamente, así:

Terminar con el ambiente criminógeno, ¿esto qué quiere decir? Horarios de venta de alcohol. Eso no cuesta.

Suspender los casinos. Eso no cuesta.

Quitar las carreras de caballos. Eso no cuesta.

Quitar las peleas de gallo. Eso no cuesta.

Obligar a que todo mundo porte una identificación en su vehículo, me refiero a una placa. Eso no cuesta.

Muchas cosas. Para lograr la paz no tienen costo, tienen que ir cargadas de voluntad.

Pero mi postura y es lo que yo defiendo siempre y por eso le fue bien a Coahuila, es que el gobernador es el centro de la estrategia de seguridad, y que el Ejército es un auxilio para aquellos casos en que se requiere.

Un ataque como el de ayer, requiere un grupo elite. Yo me pregunto ¿si Guerrero tiene grupo elite, o requiere el auxilio del Ejército? (…) Pero esa es la solución.

Todo lo demás, yo escucho a muchos expertos, escucho a muchos de ustedes, así los escuché cuando yo iba a ser gobernador e hice exactamente lo contrario, me hice responsable, y por eso tenemos paz.

PREGUNTA.- ¿… que MORENA cumpla con lo que están aprobando, de transparencia, de informes? Cuando vemos que este es uno de los gobiernos más opacos, y también ¿qué garantía hay que se destinen recursos, por ejemplo para fondos como el FORTASEG? Cuando vemos que este gobierno es el que menos recursos ha destinado para FORTAMUN y FORTASEG.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Va a haber un mandato constitucional, si nosotros lo aprobamos, y nosotros haremos lo necesario para que se cumpla.

Pero también, y aunque no les gusta que se los comenté a algunos políticos, en los pasados sexenios hubo dinero a manos llenas para todos esos fondos y no bajó la criminalidad en esos lugares.

PREGUNTA.- Y ahora no los hay.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Por eso le digo. El tema es ponerse a trabajar. Se requieren recursos, no lo niego, pero, sobre todo, se requiere voluntad.

PREGUNTA.- Es que se está haciendo creer, digo, no es que nos guste o no nos guste.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No les estoy diciendo a ustedes, les estoy diciendo a los expertos, a los políticos.

PREGUNTA.- MORENA está haciendo creer como que la presencia del Ejército va a ser la panacea que va a venir a resolver las situaciones…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso pregúnteselo a ellos. Nosotros hemos sido claros, la estrategia pasa por la coordinación, pero el eje central, donde ha habido paz o mejora, que son 3 o 4 lugares, es porque hay una actuación del gobernador, así lo es, que quita estos ambientes criminógenos.

PREGUNTA.- ¿Cuántos convoyes del Ejército han sido emboscados incluso hasta por la delincuencia organizada?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Por eso. Nosotros no estamos diciendo. Nosotros nada más dejamos la posibilidad a partir de una extensión, de que el Ejército pueda participar, nada más. Pero nosotros, el modelo policiaco lo votamos en contra.

PREGUNTA.- ¿Está convencido de que actuaron correctamente en esta reforma, aún cuando haya significado matar a la Alianza?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Vamos por partes. Nosotros actuamos correctamente, como actuaron los senadores del PRD, así, y nosotros hacemos votos porque continúe la Alianza.

PREGUNTA.- Pero ayer la dieron por terminada PAN y PRD.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues yo espero que no, espero que la reflexión …

PREGUNTA.- Ayer Santiago Creel dice que se tiene …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Santiago Creel es el presidente de la Mesa, y con todo respeto para Santiago, debería ocuparse de que el trámite en la Mesa fuera el correcto, que hoy no está siendo.

PREGUNTA.- Esto de la reforma que se hace, garantiza pues la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles ¿y qué garantiza la seguridad de los militares, de la Guardia Nacional? Porque ellos son presionados por el crimen organizado ¿ahí cómo evitarlo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Pues ellos tienen que actuar. Ellos son policías, ni modo que yo les diga qué hacer.

PREGUNTA.- Tienen derechos humanos también.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Y tienen obligación de defenderse.

PREGUNTA.- ¿No les afecta que los vean como el PRIMOR, no le afecta al PRI que ahora ya lo identifiquen como el PRIMOR?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. A nosotros nos identifican como los que votamos por lo que la gente quiere. El 80 por ciento de los mexicanos quiere paz y quiere que el Ejército participe en ella, y eso es lo que nos interesa a nosotros.

PREGUNTA.- Que no los vean ya como un PRIMOR, ya hacia adelante

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Discúlpeme, pero ese es el discurso de quienes ver que termine la Alianza. Nosotros estamos a favor de la Alianza, pero nosotros estamos a favor del 80 por ciento de los mexicanos que está de acuerdo con eso.

PREGUNTA.- ¿Cuándo van a dar una posición clara sobre la situación de la Alianza? Porque PAN y PRD dicen que está terminada, y ustedes confían en que continúa, entonces ¿cuál es la situación?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso depende de las dirigencias. Nosotros acá seguimos trabajando en conjunto, ahorita me toman una foto cuando esté con ellos.

PREGUNTA.- Sobre la alerta migratoria al exgobernador de Tamaulipas, ayer el diputado presidente pues dio a entender que se trataba de una represalia, luego de la votación en el senado de esta reforma constitucional.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No creo, no creo, no comparto eso. También espero que las cosas se aclaren y que el señor exgobernador aclare esto.

PREGUNTA.- ¿No es una cacería de brujas?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No lo veo así, la verdad no lo veo así.

PREGUNTA.- ¿Entonces puede ser culpable? Digo, yo sé que usted no es juez.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Yo esperaría que los jueces y que él se defienda, y tengo confianza en su defensa, pero no veo esto una cacería de brujas, es un tema que empezó hace años.

PREGUNTA.- ¿Y por qué las acusaciones que las acusaciones contra Alito sí las consideran o las consideraban en su momento una cacería de brujas, una persecución política?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que son dos temas muy distintos, y también ahí nosotros hicimos la actuación de los jueces, por eso Alejandro se fue a varios amparos, y los ha ido ganando.

PREGUNTA.- … Layda sigue con sus …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Otra vez. Pues es el uso de la tribuna de un estado para temas personales. Yo creo que no está bien.

Oigan, sí saquen el tema de Jalisco, porque luego ya ni quiere uno venir a la conferencia porque entonces ya no le preguntan al tema de Jalisco, mejor ya no viene uno a las conferencias.

Y lo que está pasando en Jalisco y en Michoacán, en temas de infraestructura es terrible, o sea, los huracanes se han llevado y el temblor se ha llevado una buena parte de la infraestructura, de caminos rurales, de escuelas. Hace unos días entregamos a la SEP fotografías de algunas escuelas.

Entonces les pido ese favor.

Muchas gracias.

