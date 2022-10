Vinculan a proceso a “Coco” Levy por abuso sexual; le dictan estas medidas

UNOTV

Jorge “Coco” Levy fue vinculado a proceso con libertad luego de la audiencia por la denuncia que pesa en su contra emprendida por Danna Ponce, confirmó el abogado de la actriz, quien señaló al productor de cine que se quedó sin empleo tras las acusaciones públicas.

“Se vinculó a proceso al señor “Coco” Levy por el delito de abuso sexual. No estamos de acuerdo con la resolución… El proceso continúa, él ya está vinculado a proceso, se le impuso una medida cautelar de firma periódica quincenal, así como el hecho de no acercarse a la víctima”.

Edgar Anaya Tenorios, abogado de Danna Ponce

En un encuentro con varios medios de comunicación, el hermano de la fallecida Mariana Levy volvió a negar las acusaciones en su contra e informó que no se presentaron mayores pruebas en su contra, más que la declaración de la famosa ante las autoridades.

“Esto ha sido una mentira siempre, es absolutamente falso y yo soy absolutamente inocente, y ya me ha costado mucho. Llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación, a mí no me dejaron presentar todavía pruebas, todo es con base en el dicho de la niña que es lo único que hay”.

Jorge “Coco” Levy

Ante las cámaras de Venga la Alegría, el hijo de Talina Fernández, conductora que se quedó sin programa de radio, destacó que demostrará su inocencia

“Se hizo un proceso, va a haber un proceso, que es exactamente lo que yo quería. Es lo que me permite, a mí, demostrar y hablar, y mostrar las pruebas de que esto es absolutamente falso. Yo trabajé muchos años haciendo lo mismo”.

Jorge “Coco” Levy

El productor destacó que, tras las acusaciones púbicas en su contra de Danna Ponce, a la que se sumaron otras mujeres, no se le ha permitido defenderse.

“Se me ha juzgado sin dejarme exponer y nunca nadie me ha escuchado a mí y han dicho ‘este señor se está agarrando a esta niña’, la realidad es que no es así”.