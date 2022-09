Reenvían a comisiones del Senado de México la propuesta del PRIMOR sobre la Guardia Nacional

RDS/Staff

En lo que puede calificarse como una victoria de Morena, en el Senado de México reenviaron a comisiones la propuesta del PRIMOR aprobada en la Cámara de Diputados federales para que la Guardia Nacional permanezca en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ésta siga en las calles hasta 2028.

El proyecto defendido por la recién creada alianza legislativa entre el PRI- Morena no tenía los votos necesarios para su aprobación en la Cámara Alta y, por ende, los morenistas propusieron regresarlo a comisiones, ya que el gobierno federal requiere mayoría calificada en este asunto. Varios senadores del PAN se opusieron a devolver el asunto y acusaron que carecía de los sufragios indispensables para su aval.

Sin embargo, se determinó retornar a comisiones la minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional, para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que la GN se mantenga al mando de la SEDENA.

ENTREVISTA A ALEJANDRO ARMENTA: PROPUESTA REGRESA A COMISIONES Y PODRÍA TENER CAMBIOS

Una vez finalizada la sesión, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Alejandro Armenta Mier, dio una entrevista y reiteró que el proyecto señalado regresará a comisiones y podría ser modificado:

“SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: ¿Cómo están?

REPORTERO: Bien.

Oiga, senador, sus impresiones de esto, que se (inaudible), después de 5 horas y finalmente se regresa a comisiones esta minuta.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Bueno, el Senado debe ser un órgano plural.

La Mesa Directiva tiene que conducirse con estricto apego a la ley, las y los senadores en su mayoría tienen conocimientos probos, juristas y por eso es rico, es enriquecedor el debate que se da entre expertos en materia del derecho legislativo. Ustedes pudieron escuchar posiciones, planteamientos, análisis respecto al Reglamento, respecto a los procedimientos que se siguen, al articulado.

Y, la Mesa Directiva actúa, la Presidencia se comporta con estricto apego al derecho inviolable de las senadoras y senadores, a expresarse, artículo 66 de la Constitución. Es decir, el objetivo central de un presidente de la Mesa Directiva es procurar la inviolabilidad, inviolabilidad del derecho de expresión.

Por eso es que aunque no hubiera una, no se aceptara el planteamiento de un senador, no significa que se rechace su derecho a expresarlo. El filósofo Voltaire así lo explica, ¿no?

REPORTERA: ¿A qué atribuye que se haya presentado un oficio carente de las firmas necesarias? ¿No era una intención de defraudar a la ley?

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Miren, nosotros en la Mesa Directiva recibimos oficios permanentemente.

No me compete a mí decir o saber esa hipótesis. En todo caso, mi obligación establecida en el 205, es revisar si cumple con los requisitos o no, y en función de eso se le da o no trámite.

Así es que cumplimos. Es preferible tener toda la paciencia para escuchar, para escuchar; los que somos demócratas, y yo quiero decirles algo aquí: yo he sido electo desde que tengo 19 años, en Asambleas comunitarias. Y fui presidente municipal a los 21 años, por plebiscito; nunca he sido plurinominal.

Entonces, la democracia significa escuchar, y aquí van a tener un presidente de la Mesa Directiva que no se va a cansar de escuchar.

REPORTERO: (Inaudible).

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: No, nosotros…

REPORTERO: …dos documentos.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: No, nosotros seguimos el protocolo y nos apegamos a la ley. Y tan nos apegamos a la ley, que el 66 constitucional señala que la prioridad fundamental del presidente de la Mesa es procurar asegurar garantizar la inviolabilidad de los derechos de las senadoras y senadores.

¿En qué sentido? En que cumplan con sus objetivos.

¿Cuáles son sus objetivos? Expresarse libre y plenamente.

Así es que les otorgamos, como debe de ser, porque no es una concesión, dimos cumplimiento pleno al precepto de inviolabilidad de ese derecho; aunque tengan o no tengan razón.

REPORTERO: Oiga, pero esto es porque no obtuvieron los votos, no tenían los votos. Esto es claramente por una falta de votos para aprobar la reforma.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Esa pregunta, sin duda, la tendrían que responder los grupos parlamentarios.

Esta Mesa Directiva se conduce con un léxico republicano, federalista, democrático y objetivo.

REPORTERA: ¿Cuál es el proceso ahora, senador, se regresa a comisiones y qué procederá? ¿Habrá Parlamento Abierto o cuál es el proceso legislativo?

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Nosotros dimos trámite a una solicitud fundada y motivada por las Comisiones Unidas, para retornar la Minuta y las y los integrantes de ambas Comisiones harán el proceso legislativo correspondiente.

REPORTERO: ¿Se podría modificar? Porque dice Monreal que pueden llegar a eso y regresarse a la Cámara de Diputados.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Sin duda, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le darán el trámite que corresponde con apego a la ley.

REPORTERO: ¿Ahora así será cada vez que no cuenten con los votos, senador, recurrir a este tipo de procedimiento?

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Quienes como ustedes son hombres y mujeres conocedores de la vida parlamentaria, saben que lo que hoy se vive, se vivió en el pasado y se vivirá en el futuro.

Es la historia de los procesos legislativos donde la democracia impera y donde se escucha a las partes, tengan o no tengan razón, tienen el derecho de expresarse, y la Mesa Directiva y este Presidente, que es un Presidente demócrata, porque ustedes vieron que le aludieron, me aludieron en dos momentos, y porque soy un demócrata y soy un caballero, no contesté esas alusiones.

Por lo tanto, se respetan las expresiones de quien provengan, con mucho respeto y con mucha atención.

REPORTERO: ¿La pregunta es que sí se va a recurrir, se va a proceder así? ¿Se está (inaudible)… un antecedente ya muy negativo para esta Cámara?

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Nosotros vamos a actuar siempre con apego a la ley. Todo lo que la ley establece para el efecto del cumplimiento con nuestra responsabilidad lo vamos a hacer con pulcritud.

SIN FECHA PARA TENER UN NUEVO DICTAMEN O VOLVER A PRESENTAR EL ACTUAL

Lo que la ley permite, lo que la ley te establece, es lo que la ley te mandata, y, en ese sentido, quien se apegue a la ley, aplican los principios de legalidad.

REPORTERO: Se regresa a Comisiones. ¿Y qué procede, senador?

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Se regresa a Comisiones y las Comisiones tendrán que analizarlo y seguramente establecerán, podrán establecer un nuevo Dictamen o enviar el mismo Dictamen.

REPORTERO: ¿Y tienen alguna fecha para que lo vuelvan a votar?

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Esa es ya una tarea que le compete a la materia de las propias Comisiones, y nosotros estaremos atentos a lo que establece el reglamento y la propia Ley Orgánica del Senado de la República.

REPORTERO: (Inaudible)… como integrante de la bancada de Morena (inaudible)… se apruebe en el Periodo Ordinario de Sesiones. Porque no se desechó; se retiró. Entonces, más allá de lo que marca el Reglamento, ¿usted vislumbra que lo aprueben de aquí a la clausura del Periodo Ordinario, senador?

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Es una pregunta que en este momento estoy investido como Presidente de la Mesa Directiva.

REPORTERO: (Inaudible).

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Me abstengo porque no me gustaría sustituir la función del señor Coordinador. Así como el Coordinador asegura que soy un buen Presidente de la Mesa Directiva, yo le digo al señor Coordinador que él es un buen Coordinador y es materia de su competencia.

REPORTERO: Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Muchas gracias. Gracias a ustedes”.