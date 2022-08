Federalismo responsable y a favor de los municipios, pidió Eduardo Rivera

_- La política de distribución presupuestaria, uno de los principales retos para los gobiernos locales._

RDS/STAFF

Como invitado especial al Congreso “Gobernanza e Innovación Municipal”, Eduardo Rivera Pérez, Alcalde de la capital poblana, puso sobre la mesa de debate del panel “Federalismo Responsable” algunos de los retos que enfrentan los gobiernos locales en materia de distribución de los recursos federales.

Fue desde la Ciudad de México que el edil habló sobre la disparidad presupuestal y el recorte de partidas para los Municipios como los principales desafíos de las autoridades locales, ya que considera que no se cumplen ciertos principios de compensación frente a las necesidades por densidad poblacional y recurso per cápita.

Es por ello que destacó la importancia de que la Federación voltee a ver a los Ayuntamientos, porque “esto no se va a corregir, independientemente de que podamos rescatar fondos, independientemente de que podamos tener mayor coordinación, si no hay una decisión de fondo en el diseño del sistema político mexicano, en donde podamos vernos, no como niveles, sino órdenes de gobierno: la Federación, los Municipios y los Estados en un trabajo de corresponsabilidad ante los problemas de políticas públicas que estamos enfrentando”, expresó entre otras propuestas, como impulsar una visión y unión territorial metropolitana, así como planeaciones a mediano plazo y “no sólo pensar en tres años”.

Este evento logró reunir a expertos de primer nivel para analizar y discutir los diferentes desafíos en materia de Federalismo, Municipalismo, Gobernanza e Innovación a nivel nacional, y fue organizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y Centro de Investigación y Estudios Locales PROLOCAL.