Molestia entre los regidores claudistas con su jefa

Por Roberto Desachy Severino

Mal se ve la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, al descalificar las elecciones internas de Morena QUE NO GANARON sus seguidores y, eso sí, presumir que los hermanos David y Mayté Rivera Vivanco SÍ triunfaron de manera limpia y son morenistas puros.

Lanzar un mensaje así es maniqueísmo puro y poco abona a la unidad del partido y mucho menos le sirve al grupo de la ex edila, que parece haber olvidado que, cuando ella candidata a reelegirse en el 2021, Morena nacional se valió de encuestas y un proceso interno obscuros, unilaterales, antidemocráticos y demás, que se les revirtieron cuando fueron arrasados en Puebla capital y la zona conurbada: Pide Claudia Rivera anular elección de Morena con irregularidades

Por cierto, Claudia Rivera provocó un severo malestar entre sus regidores del ayuntamiento de Puebla, a quienes excluyó de la disputa interna morenista para lanzar como candidatos a sus hermanos Mayté y David. Resulta que el 2 de julio la ex alcaldesa citó a los miembros del Cabildo, para pedirles que no se inscribieran como candidatos a consejeros morenistas.

Rivera Vivanco les explicó que ellos ya son regidores y que “ahora le toca participar a la base”; es decir, a sus hermanos. Encabezados por el ex secretario de Administración de la gestión pasada, Leobardo Rodríguez, los regidores claudistas se disciplinaron, pero les cayó en la punta del hígado que su “jefa” política haya caído en el más burdo nepotismo.

IMPRESENTABLES RIVERISTAS PERDIERON, PERO DANIELA MIER E IVÁN HERRERA SÍ LLEGARÍAN AL CONSEJO ESTATAL

Como se ha dicho, Varios impresentables del grupo riverista quedaron fuera del próximo Consejo Estatal de Morena, como Daniel García Viveros, Damián Romero, Pamela, etc. Además, uno de los que sí llegó, el ex regidor Iván Camacho, no se lo debe a la ex presidenta municipal, sino a su presencia en el distrito 12.

Por cierto, aunque Rivera Vivanco logró imponer a sus hermanos como consejeros morenistas, sus números fueron bastante bajos, ya que Mayté apenas logró ¡249 votos!, cifra realmente baja si se toma en cuenta que apenas en octubre pasado era presidenta municipal de Puebla, además de que Claudia contó el abierto respaldo de gente que organizó el proceso, como Mario Delgado, Nacho Mier y Bertha Luján: Mario Delgado, Ignacio Mier, Miguel Barbosa, Claudia Rivera y esa Morena brava y exhibida

Hasta un personaje menor, como el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, logró meter en el siguiente consejo morenista a más gente que la ex edila, ya que impulso a Fredy Rodríguez, Adán León y algunos más. Nacho Mier Velazco consiguió sembrar a su hija Daniela en el distrito 12 con 612 votos, muy lejos de los mil 534 del que obtuvo la mayor votación en Puebla capital: Carlos Hernández Hernández.

MARCELO EBRARD, SIN REPRESENTACIÓN EN PUEBLA Y ¿QUIÉN LE METE EL PIE A CLAUDIA SHEINBAUM?

Urge que la senadora Malú Mícher, como una de las principales operadoras políticas del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, se ponga las pilas y arme una estructura en Puebla, donde el funcionario federal tiene una buena cantidad de seguidores, dentro y fuera de Morena, pero sin una cabeza, ya que no hay político o grupo local encargado de enlazarlo con los diversos sectores sociales.

Al mismo tiempo, la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, fue la organizadora del evento que terminó a golpes a favor de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando gente “honorable”, como Jorge Méndez Spínola, sacó a madrazos al diputado local Sánchez Sacia, con el pretexto de haber aprobado el aumento a las tarifas del Soapap: Analiza el diputado local Sánchez Sasia si interpondrá denuncia por golpes

Una vez que los espectaculares que promueven a Sheinbaum en Puebla violan las leyes estatales, representan un activismo y gasto anticipado y pueden meter en problemas legales y económicos graves a la misma precandidata, si es que el INE deja de nadar de a muertito en la muy adelantada elección presidencial del 2024, vale la pena preguntarse ¿quién le está poniendo el pie a la gobernadora de la CdMéx?.

Fuentes confiables del grupo de Claudia Rivera aseguran que ella no los financió, aunque no detallaron si coordinaron la operación, consiguieron el financiamiento o si saben quién impulsó esta medida propagandística que, empero, rompe la reglamentación electoral y vuelve a la candidata vulnerable a una sanción, si es que el INE deja de tenerle miedo al sector del morenismo proclive a violar la ley y mandar al “diablo” a las instituciones: Autoridades correspondientes deben investigar espectaculares de Claudia Sheinbaum: Eduardo Rivera

DEBATE SE TOMA UN DESCANSO

Merecido o no, DEBATE se tomará un descanso a partir del próximo lunes 8 de agosto, para retornar el 15 del mismo mes. Desde Puebla continuará informando –al menos eso intentamos- como siempre y, si ocurre algo que amerite una pausa en las breves vacaciones, me reservo el derecho de hacerlo.

Nos vemos el 15.