¡Golpe directo! Así impactará a la Tierra la tormenta solar de este martes

EXCELSIOR

Una tormenta solar de proporciones bíblicas afectará al mundo en las próximas horas, e impactará de forma importante el campo magnético del planeta, de acuerdo con científicos, quienes además pronosticaron que podría causar problemas en la comunicación por radio y GPS.

Tamitha Skov, científica conocida como la ‘Mujer del Clima Espacial’, e investigadora de la Corporación Aeroespacial de Estados Unidos, observaba hace unos días una erupción solar “en forma de serpiente”, que parece dirigirse a la Tierra.

Skov alertó que el fenómeno cósmico afectaría la magnetosfera, lo que podría impactar en nuestras telecomunicaciones y conectividad a las redes e internet.

¿Qué es una tormenta solar?

La NASA describe que este fenómeno ocurre principalmente cuando la atmósfera del Sol comienza a expulsar plasma y campo magnético, lo cual genera la tormenta solar.

El fenómeno no siempre llega al planeta, ya que, dependerá en gran parte del viento solar y hacia donde la lleve.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022