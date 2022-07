Hoy lunes en “Esta historia me suena Vol. 5” se transmite el unitario “Cruz de olvido”

-Ana Silvia Garza platica sobre su personaje Blanca en dicho capítulo

Por Mino D’Blanc

Hoy lunes en “Esta historia me suena Vol. 5” se transmite el capítulo “Cruz de olvido”, nombre tomado de la icónica canción compuesta por el maestro Juan Zaizar. La interpretación de la misma para este episodio es la de Pablo Montero.

El tema de “Cruz de olvido” es la migración, la injusticia, juramentos, valor de la familia y amistad.

Producción de la experimentada Genoveva Martínez, en “Cruz de olvido” participan Ivonne Montero personificando a Juana Moncada, Ana Silvia Garza a Blanca, Mayte Carranco a Clara, Juan Carlos Ramírez a Jeremy, Pedro Romo a Chucho, Yael Fernández a Ricky, Napoleón Glockner al abogado Becerra y Rodrigo Magaña a Iván.

Platicamos con la reconocida actriz Ana Silvia Garza, gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: Participas en el capítulo “Cruz de Olvido” en “Esta historia me suena Vol. 5”, nombre tomado de la icónica canción de Juan Zaizar.

ASG: Mi padre que fue también gente de radio nos platicaba mucho de Zaizar y ha sido interpretada por muchos artistas. Esta canción significa mucho para el tema del programa en el sentido de que la gente muchas veces tiene que abandonar aparentemente a la familia, pero hay que tomar conciencia y aprender de todas esas lecciones que lo que nos llevamos es eso, el amor y lo que compartimos; eso es lo que sí te llevas, lo demás se queda. Aprender los valores del amor y la amistad.

Dicen que el universo te escoge el personaje y me tocó hacer vivir a una señora abandonada, discriminatoria que les hace mucho el feo a dos mujeres hermosas que están empezando la vida y gracias a que ellas le salvan la vida, toma conciencia de que eso es lo importante, tener un amigo, un hombro y tener alguien con quien compartir esta travesía. Estos valores de la familia y la amistad también son eternos, aunque juguemos diferentes personajes en diferentes encarnaciones, eso es lo importante. Saber que por algo están las personas que están a tu lado caminando, saber que hay muchos asuntos pendientes, siempre hay mucho que aprender y hay mucho que agradecer la oportunidad de poder estar vivos.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Blanca, tu personaje?

ASG: Muchas veces discriminamos a las personas sin darnos cuenta que están atravesando diferentes circunstancias que hay que comprender y que no por eso dejan de ser un ser humano valioso. A principio no solo no apoya a las dos mujeres, sino las discrimina al grado de que uno de los personajes ha tenido que ser hasta sexoservidora; ellas me salvan la vida y me hacen ver que si no hubieran estado ellas en mi vida ahí me hubiera ido, entonces hace este cambio de conciencia de decir “bueno, vendemos la casa que esa no nos la vamos a llevar, para lo que haga falta de pagar al abogado que es un buen licenciado, como los que me gustan, que realmente apoyan y ayudan a atravesar las peripecias que hay en la vida.

Le aprendí eso que de nada sirve tener una casa llena de cosas si no tienes con quién compartirlo. Entonces el que tome la decisión de poner un bazar para pagarle al abogado es realmente valioso, como dicen “los bienes se hicieron para resolver los males”; eso es lo importante, saber desapegarte y desprenderte de lo que no te vas a llevar en esta vida y que la vida es hoy, lo que fue ayer ya sabemos que ya fue y lo que venga mañana no sabemos, pero el poder colaborar para que otros logren sus sueños y poder desapegarte de las cosas y valorar.

Los amigos aunque sean muy diferentes a uno en sus intereses y sus objetivos de vida, es un ser humano que está caminando a tu lado y que te está enseñando y a mí el personaje de Blanca me enseñó esto que son valores infinitamente atesorables y que tenemos que procurar la unión real de la familia y de la amistad.

MD’B: ¿En qué se parece Blanca a Ana Silvia Garza?

ASG: En ese cambio. La vida es un constante cambio y eso lo sabemos, es la única constante. Y estoy precisamente con muchos cambios en mi vida al irse mis padres, mis hermanos. Realmente es el obvio constante que cambiamos de estuche que es este cuerpo, pero ese vínculo amoroso es para siempre, entonces sí me ayudó a tomar conciencia de que realmente la vida sigue, aunque aparentemente lo que nos duele es la ausencia, el ego, pero espiritualmente estamos unidos. Agradezco de que es fuerte el tema, pero está hecho con esa intención de que podamos mejorar y evolucionar que a eso venimos a la tierra.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Esta historia me suena Vol. 5”?

ASG: Por la simple y sencilla razón que lo hacemos con todo cariño, con mucho amor. Es todo un equipo el que se involucra; creo que la gente no hacemos mucha conciencia de cuántas personas y cuántas almas tienen que ver en esto; este medio creativo de quién lo escribe, quién lo dirige, quien lo hace posible es un equipo enorme. Ahorita mismo que podamos estar enlazados por Paola, la verdad es una verdadera y gran familia que todos y cada uno somos parte fundamental de este gran rompecabezas.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida? ¿Qué estás haciendo ahorita?

ASG: Tengo varios proyectos que no puedo mencionar ya que nos hacen firmar cartas de confidencialidad para cada uno, pero en el momento que nos den luz verde lo compartiré con toda nuestra gente, porque precisamente para eso es. Bendito Dios que se estén levantando ya las producciones y las oportunidades que cada vez haya más plataformas y más cosas para todos, porque cada vez somos mucho más actores. Hay para todos en el universo.

“Esta historia me suena Vol. 5” se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por “las estrellas”.