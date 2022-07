Nacho Mier ya siguió el mismo camino de Claudia Rivera y Fernando Manzanilla Prieto

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Luis Miguel Barbosa debe estar más que acostumbrado a que sus adversarios políticos intenten minimizarle: Rafael Moreno Valle le cometió un fraude electoral del que salió impune, pero después el destino (o quizás algo más) se la cobró con el helicopterazo del 2018 y acabó con su proyecto familiar-transexenal.

Fernando Manzanilla Prieto inició la administración actual con la expectativa -generada por él y su grupo político- de ser una especie de vicegobernador, ya que algunos suponían que Luis Miguel Barbosa no podría ejercer a cabalidad el poder y que su secretario de Gobernación supliría un vacío…que en realidad nunca se creó, porque el mandatario actual ha dejado más que claro que él y nadie más cumple el cargo para el que fue electo.

Y Claudia Rivera Vivanco pensó que incumplir acuerdos con el ejecutivo estatal, pelearse con él y coludirse con Mario Delgado, Bertha Luján y el resto de la dirigencia nacional de Morena para ser candidata a la reelección le garantizaba una victoria electoral…que en junio del 2021 no obtuvo y de la que ni siquiera estuvo cerca: Bertha Luján respalda a Claudia Rivera y advierte expulsión de Gabriel Biestro de Morena

Así que, como hoy hace el coordinador de los diputados federales morenistas, Moisés Ignacio Mier Velazco, al confrontarse abiertamente con el gobernador para buscar la candidatura del 2024, los anteriores adversarios políticos de Miguel Barbosa también incurrieron en el grave yerro de intentar minimizarle, pese a que han sido derrotados una y otra vez.

CON EL GOBERNADOR QUIZÁS NO GANAS, PERO SIN ÉL PIERDES

Cierto: No basta el apoyo político del gobernador para ser su sucesor o presidente municipal de la capital, como les ocurrió a personajes como Javier López Zavala, Cabalán Macari, Gabriel Biestro y muchos más, pero, si eres del mismo partido que el mandatario en turno y tienes aspiraciones políticas, pelearte con él es un suicidio y lo pueden atestiguar no solamente la mencionada Claudia Rivera, sino otros, como Enrique Doger Guerrero o el mismo Fernando Manzanilla cuando quería buscar la alcaldía y Rafael Moreno Valle lo echó, incluso, de su gabinete y luego del Congreso local.

Con el gobernador quizás no ganas, pero sin él pierdes. Es la realidad y, por lo mismo, las arengas de Mier Velazco contra Miguel Barbosa no solamente resultan peligrosas para sí mismo, sino –incluso- torpes, sobre todo cuando provienen de alguien que fue dirigente estatal del PRI, diputado federal en múltiples ocasiones, secretario del ayuntamiento de Puebla, etc: Nacho Mier, en la misma ruta de Claudia Rivera Vivanco

A mediados de marzo pasado, en este mismo espacio se advirtió que el coordinador de los diputados federales de Morena, el presidente nacional de dicho partido, Mario Delgado y Claudia Rivera habían armado una especie de Tucomb (Todos Unidos Contra Miguel Barbosa), a pesar de que el actual titular del ejecutivo federal había demostrado su fuerza política al ganar la mayoría de diputaciones federales y locales en junio del 2021: Ignacio Mier, Claudia Rivera, Mario Delgado y sus relaciones peligrosas

EN PICADA

Pero, al parecer, los tres siguen sin entenderlo, pese a que sus respectivas carreras políticas no van muy boyantes que digamos. Mario Delgado es un serio a la izquierda en el partido, nadie confía en él ni en sus métodos de designación de candidatos, mucho menos en sus encuestas y es un lastre para Morena en su proceso interno: Morena y su “democracia ya…todos contra todos”

Claudia Rivera Vivanco no fue “rescatada” por ninguno de los 22 gobiernos estatales morenistas, tampoco se le incluyó en la dirigencia nacional del partido y tuvo que buscar refugio en el mierismo para prevalecer, mientras su punch político se diluye cada día. Y Nacho Mier amanece todos los días con un nuevo escándalo o fracaso: Investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), derrota en Durango, rechazo a la reforma eléctrica y pésimos augurios a la electoral, etc.

No, la confrontación contra Luis Miguel Barbosa no les ha dejado dividendos, pero siguen empecinados en ella, a pesar de que, incluso, ya se hizo pedazos el mito de que el presidente Andrés Manuel López Obrador “no quiere” al gobernador, puesto que desde hace meses ambos han presumido una relación positiva, renovada y fuerte con las frecuentes visitas amlistas a la entidad: Celebra Puebla 5 de Mayo; AMLO y Barbosa Huerta encabezan desfile cívico-militar

Así que – de cara a las elecciones internas morenistas y el cada vez más cercano proceso concurrente de 2024- el cielo parece cada día más nublado para los integrantes del Tucomb, quienes ya ni siquiera parecen contar con el “escudo” del gobierno federal o la presidencia de la república, que todo apunta les dejaron solos.

¿O alguien recuerda algún agradecimiento, apapacho o reconocimiento reciente de AMLO hacia Mier Velazco y/o Mario Delgado? Yo tampoco.