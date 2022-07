Artista visual IBERO diseña mural para la película ‘The Black Phone”

Staff/RG

Mike Sandoval, egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico, tuvo a su cargo el desarrollo de una ilustración para la promoción de la película de terror basada en un cuento del escritor Joe Hill, hijo de Stephen King

La ilustración y el cine de terror son las dos grandes pasiones que Mike Sandoval, egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la IBERO, tuvo la oportunidad de unir para crear un mural inspirado en la película de terror The Black Phone (Teléfono negro), su más reciente proyecto que realizó en colaboración con Universal Pictures México.

El artista visual señaló que el proceso creativo que llevó a cabo para elaborar la ilustración inspirada en esta película basada en el cuento homónimo de Joe Hill – escritor de terror, fantasía oscura y ciencia ficción, hijo de Stephen King- fue sencillo, pues tiene al personaje principal The Grabber, el villano que acecha en medio de una nube de globos negros. Una imagen que ha logrado captar la atención del espectador.

Mike Sandoval compartió que a través de la ilustración busca contar historias, y aprovecha la imagen para generar expectativa y captar la atención de las personas; en este caso, invita a ver una película. “Es importante presentar una imagen lo suficientemente impactante para transmitir lo que provocará la película”.

“El reto fue contar con una sola imagen una historia intrigante y emocionante. La idea es captar la atención del espectador, provocarle cierta incomodidad, que sepa que hay algo malo detrás, pero que es una película que llamó su atención y que quieres ver”, dijo el artista visual, quien también colaboró con ilustraciones para la película Jurassic World: Dominion.

Así fue como el exalumno de la IBERO generó la ilustración que retrata al personaje principal The Black Phone, una película dirigida por Scott Derrickson y producida por Jason Blum, que se estrenó apenas el 23 de junio. El mural fue pintado en el exterior de un edificio en el cruce de José Vasconcelos y Circuito Interior, en la colonia San Miguel Chapultepec.

El diseñador, quien ha ilustrado carteles para bandas independientes como Cardiel, Los Viejos, e internacionales como The Prodigy, Queens of the Stone Age, Café Tacvba, Zoé, Interpol, Incubus o Foo Fighters, asegura que su trabajo es la suma de todas sus vivencias y pasiones, así como de todo lo que ha recolectando y almacenando a lo largo de su vida.

“El cine de terror es un pilar importantísimo para mi obra. Al igual que la música, el arte, los comics, todo eso resulta un hervidero en mi cerebro que se mezcla. Y es la línea grafica que llevo trabajando desde que salí de la carrera”, compartió Sandoval.

Recordó que su trabajo como ilustrador lo empezó con bandas de la escena local, proceso que lo llevó a trabajar con otras más grandes, de otros estados de México, e incluso de otros países. Esto ha llamado la atención de marcas y casas productoras.

El artista visual recomendó al estudiantado ser constante, no confiarse, no frenarse, mantenerse activo y versátil. Que nunca se den por vencidos ante un no. Los invitó a tocar las puertas porque, así como hay muchas puertas que se cierran, muchas otras se abren. También habló de lo importante que es valorar el trabajo, ser autocríticos y reconocer a las personas que han hecho camino.

Sobre su paso por la IBERO, Mike Sandoval asegura que vivió los años más felices cuando estudió su carrera. Asimismo, compartió que lo que más le gusta de esta institución educativa es su enfoque humanista. Al respecto, señaló que muchas de las personas con las que tiene amistad las conoció durante su carrera y ahora muchas de ellas son docentes.