Aprueba Consejo Universitario BUAP condonación de servicios escolares a estudiantes provenientes de localidades marginadas del estado

Esta propuesta es una señal de la gran sensibilidad que tiene nuestra institución y de su compromiso con nuestra sociedad: Rectora Lilia Cedillo

También se acordó la creación de tres nuevos posgrados y dos nuevas unidades académicas

RDS/STAFF

Para brindar oportunidades de acceso a la educación a jóvenes de 11 localidades de alta marginación social del estado de Puebla, por unanimidad de votos el Consejo Universitario aprobó la condonación de inscripción, reinscripción y trámite de servicios escolares, con lo cual se garantizará el ingreso, trayectoria y egreso (excepto la cédula profesional) para quienes obtengan la calidad de estudiantes de la institución.

“Esta propuesta es una señal de la gran sensibilidad que tiene nuestra institución y de su compromiso con nuestra sociedad, sobre todo con los sectores más vulnerables. También se analizará la situación de otros municipios que padecen los estragos de la pandemia y de sus consecuencias en la vida y economía familiar”, expuso la Rectora Lilia Cedillo Ramírez.

Fátima Mariela Jiménez Vázquez, coordinadora de Becas, informó que a esta propuesta de la Rectora de la BUAP se suma un programa de acompañamiento permanente, mediante el cual se procurarán los trámites administrativos y los servicios académicos de tutorías, asesorías, atención de rezago, apoyo socioemocional, prevención de la salud y vinculación en el ámbito productivo.

De esta manera, la Máxima Casa de Estudios en Puebla efectúa acciones igualitarias y estrategias para permitir el acceso a la educación de jóvenes provenientes de las localidades de Acteopan, Coyomeapan, Eloxochitlán, Huehuetla, Hueytlalpan, Olintla, San Sebastián Tlacotepec, Tepango de Rodríguez, Vicente Guerrero, Xicotlán y Zoquiatlán.

En el caso específico del municipio de Ixtepec, enclavado en la Sierra Nororiental, donde se puso en marcha el Bachillerato Tecnológico Agropecuario, primero en su tipo en la universidad, el cual iniciará en el ciclo 2022-2023 con 90 aspirantes, quienes obtengan la calidad de alumnos y cursen este plan de estudios obtendrán los beneficios anteriormente propuestos.

Asimismo, Jiménez Vázquez notificó la realización de gestiones pertinentes para que los estudiantes inscritos en este bachillerato se incorporen al Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, del gobierno federal, desde su primer semestre.

En otros puntos del orden del día se aprobó la creación de tres nuevos posgrados y dos nuevas unidades académicas: la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, acuerdos calificados por la Rectora Lilia Cedillo como trascendentales e históricos en la vida institucional.

“Hay que destacar la creación de nuevas maestrías que nos hacen ver la importancia de trabajar en la formación de recursos humanos encaminados a mejorar nuestro planeta y las condiciones de convivencia. Se trata de la Maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible, la Maestría en Tecnologías Agrícolas Limpias y la Maestría en Ciencias en Energías Renovables”.

Nueva oferta de posgrado

En lo que fue la séptima reunión y sexta sesión extraordinaria del Consejo Universitario también se aprobó la creación de las maestrías en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible, en Tecnologías Agrícolas Limpias y en Ciencias en Energías Renovables, propuestas por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, la primera, y por el Instituto de Ciencias, las dos últimas, todas con una duración de cuatro semestres.

Estructurada en tres ejes: gobierno, desarrollo e investigación, la Maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible se impartirá en modalidad escolarizada, con una orientación de investigación y una carga académica enriquecida con 10 seminarios optativos para que los estudiantes elijan cursarlos en función de su proyecto de tesis.

Su planta docente está conformada por académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con grado de doctor, de la BUAP y de otras instituciones del país y el extranjero, como Flacso México, Colegio de Tlaxcala, Vanderbilt University y New York University. Su objetivo: formar investigadores con conocimientos teóricos en ciencias de gobierno, capaces de proponer políticas públicas, modelos y buenas prácticas de desarrollo sostenible.

La Maestría en Tecnologías Agrícolas Limpias es un plan de estudio profesionalizante, modalidad escolarizada presencial y con un mínimo de 80 créditos para concluir. El posgrado busca minimizar emisiones o descargas en la fuente, reducir riesgos para la salud humana y ambiental, además de elevar la competitividad de los productores. Con ello se pretende contribuir a la seguridad alimentaria, a las buenas prácticas agrícolas y a la generación de alimentos inocuos.

Este posgrado del ICUAP tiene tres líneas de investigación: tecnologías limpias aplicadas a la agricultura; manejo de suelos y agricultura de conservación; y biotecnología agrícola. Las formas de titulación son tesis, portafolio profesional de evidencia, publicación de artículos de divulgación y elaboración de trabajo profesional documentado.

Finalmente, la Maestría en Ciencias en Energía Renovables, del ICUAP y con la colaboración del Instituto de Física y la Facultad de Ingeniería Química, tiene una duración de cuatro semestres y una orientación en investigación, con dos líneas en la generación de conocimiento: biocombustibles y tecnología de materiales avanzados para energías renovables. Se trata de un posgrado pertinente debido a que nuestro país es rico en fuentes de energía renovables y su oferta es escasa en el país.

La maestría tiene el objetivo de formar profesionales de alto nivel para reducir la dependencia de fuentes de energía fósiles y aprovechar la riqueza del país en fuentes de energía renovables. Además, para disminuir la compra de tecnología extranjera y contar con especialistas en producción y transformación de las energías renovables. Todo ello encaminado a generar soluciones a la contaminación ambiental por el consumo de energías fósiles y a la incertidumbre del abastecimiento de estos combustibles.

Creación de dos nuevas unidades académicas

Asimismo, se aprobó por mayoría de votos la creación de dos nuevas unidades académicas: la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las cuales derivan de la modificación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la cual alberga seis licenciaturas en diferentes modalidades, cuatro maestrías y un doctorado, con una matrícula de cerca de 10 mil estudiantes.

Tras esta modificación, la Facultad de Derecho integrará las licenciaturas en Consultoría Jurídica, en Criminología y en Derecho (presencial, semipresencial y a distancia); además de la Maestría y Doctorado en Derecho, para atender a una matrícula total de 7 mil 436 estudiantes.

Se designó como directora de esta unidad académica a la maestra Georgina Tenorio Martínez, docente con más de 33 años de trayectoria académica, integrante del Cuerpo Académico “Estudios Jurídicos Contemporáneos” y del núcleo básico de la Maestría en Derecho, perfil Prodep, con 10 artículos arbitrados y 15 capítulos de libros. Ha participado en la modificación de planes de estudio y en la construcción del Plan Minerva; también se desempeñó como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

A su vez, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales atenderá a una matrícula de 2 mil 489 alumnos, a través de las licenciaturas en Ciencias Políticas, en Relaciones Internacionales y en Sociología; así como las maestrías en Ciencias Políticas, en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, y en Estudios Sociales: Trabajo, Regulación Laboral y Organización.

Como su director se designó a Luis Ochoa Bilbao, maestro y doctor en Sociología por la UNAM y la BUAP, respectivamente. Docente en diversas instituciones en Puebla y profesor investigador en la institución desde 2007. Se desempeñó como codirector del Spanish Summer Program in Latin America (Mexico, Chile, Argentina), de The Lauder Institute of Management and International Studies & The Wharton School, de la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos. Fue coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y director de la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Los beneficios de la modificación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se plasmarán en la mejora de la capacidad académica, una mayor competitividad, fortalecimiento de la atención integral a los estudiantes, nuevas instalaciones del Bufete Jurídico, actualización curricular conforme a las reformas del Sistema de Justicia, así como certeza laboral y colaboración entre académicos.

Al presentar la justificación de esta modificación, Marcos Gutiérrez Ayala, secretario Académico de la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, expuso que esta división se respalda en un proyecto planificado y basado en una consulta interna entre los miembros de esta unidad académica.