Desde Tlaxcala: Con la gobernadora como prioridad presupuestal

Debate

Por Roberto Desachy Severino

De confirmarse que la gobernadora de Tlaxcala, la ex priísta, ex perredista y ahora morenista Lorena Cuéllar Cisneros, multiplicó su presupuesto para comunicación social de poco menos de 30 a ¡800 millones de pesos! sin duda que sería un acto escandaloso de culto a la personalidad del mandatario en turno.

El compañero que me envió la información, Arturo Tecoatl, es uno de los más confiables e informados periodistas de Tlaxcala desde hace muchos años y, por lo mismo, sus textos tienen toda la credibilidad, además de que – al menos hasta ahora – la administración de Cuéllar Cisneros no ha desmentido dicha versión: Desde Tlaxcala: ¡800 millones de más a prensa! Adiós pobreza…

Otro hecho que da solidez al señalamiento es que la mandataria tlaxcalteca le da mucha más importancia a su imagen personal y oficial que a varias áreas de gobierno que, en teoría, deberían serle prioritarias, como lo demuestra el hecho de que su presupuesto de Egresos del 2022, aprobado por el domesticado Congreso de dicho estado, destinó 29 millones 786 mil 585 pesos a la coordinación general de Comunicación.

Además de otros 31 millones, 152 mil 184 pesos a la coordinación general de Radio y Televisión. Así que, independientemente de que cometa la monstruosidad de aumentar 800 millones a su área de Comunicación, lo que sí está confirmado es que la gobernadora tlaxcalteca destinó a través de sus diputados ¡casi 61 millones de pesos a su imagen en los espacios informativos!

MÁS IMPORTANTE LA GOBERNADORA QUE PROTECCIÓN CIVIL, TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

Pero, más allá de las cifras concretas, la pregunta es si resultan mucho o poco dinero los 60 millones 938 mil 769 pesos que el gobierno de Tlaxcala gasta este año en promover la imagen de su titular, Lorena Cuéllar Cisneros. Es posible que para ella y sus colaboradores les sean insuficientes, como lo demostraría el hecho de incrementarla en 800 mdp.

Sin embargo, los ciudadanos tlaxcaltecas podrían pensar muy diferente, si toman en cuenta que dichos casi 61 millones de pesos representan mucho más que los 52 millones 970 mil pesos que canalizó a la secretaría de Desarrollo Económico y que los 37 millones 443 mil 983 que maneja Turismo este mismo año.

La secretaría de la Función Pública, que tiene como objetivo prevenir, evitar, detectar y sancionar la corrupción en el gobierno tlaxcalteca, también tendrá un presupuesto (35 millones 684 mil pesos) bastante menor a la Comunicación, Radio y Televisión. ¿Y qué decir del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, al que Cuéllar Cisneros y sus diputados apenas le canalizaron 16 millones 790 mil pesos?.

Tampoco parece muy lógico el hecho de que Cuéllar Cisneros gaste más en su proyección política que en cuidar las vidas y patrimonios de los tlaxcaltecas a través de la coordinación estatal de Protección Civil, que este año recibió recursos por 13 millones 390 mil 435 pesos, según –empero-el presupuesto de Egresos 2022 avalado por la legislatura.

AL DIABLO LA CULTURA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEFENSA DE LAS MUJERES

Ante la preocupante y creciente posibilidad de desastres naturales (lluvias, inundaciones, deslaves, etc) y humanos (incendios por pirotecnia o huachicol, etc), resulta muy cuestionable que Cuéllar Cisneros gaste mucho más en su autoproyección política que en reforzar su área de protección civil, capacitar a los municipios en esta materia, etc.

No es digno de la “transformación” pregonada por Cuéllar Cisneros el hecho de que su administración haya soslayado temas como la cultura, defensa de las mujeres, apoyo a los artesanos y los derechos humanos, para privilegiar el culto a la personalidad de su gobernadora.

Así, el presupuesto anual de la secretaría de Cultura (50 millones 253 mil pesos) también quedó abajo del de Comunicación Social, Radio y Televisión, como ocurrió con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que apenas llegó a 24 millones 589 mil pesos y lo mismo sucedió con el Instituto Estatal de la Mujer, que contará con recursos 4 veces menores (12 millones 688 mil) que los destinados a la promoción personal de la mandataria.

Así que es clara la intención de cuidar la imagen de la ex priísta, ex perredista y hoy neomorenista y también resulta más que obvio que la prioridad presupuestal de este año para el gobierno de Tlaxcala…es la misma Cuéllar Cisneros.