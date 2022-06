México debe aprovechar oportunidades que dejan la pandemia y la guerra

Staff/RG

Así lo considera el Dr. Robert Grosse, quien dio una conferencia durante la presentación de dos programas de posgrado de alto nivel de la UAG

México cuenta con ventajas competitivas frente a otros países para hacer frente a los problemas económicos derivados de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania, afirmó el Dr. Robert Grosse, Director para América Latina de Thunderbird School of Global Management, durante la conferencia “Retos y oportunidades de las empresas en un mundo de post pandemia y guerra” que impartió durante la presentación del Doctorado en Dirección Empresarial y el Master in Business Administration (MBA), este último cuenta con doble titulación con Thunderbird School of Global Magement, adscrita a Arizona State University.

México está en mejor posición que los demás países del continente para aprovechar la situación de un mundo que ha cambiado no sólo por la pandemia y la guerra, sino que se ha venido transformando rápidamente en este siglo, dijo el también profesor de los nuevos programas de la UAG y asesor de negocios radicado en Arizona.

Las grandes ventajas de México son el tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá; la frontera de más de tres mil kilómetros con Estados Unidos; no está en recesión, y el hecho de que goza de buena imagen global para instalar negocios.

Frente a la situación actual de post pandemia y guerra, debe ponerse al lado de los productos naturales, de la producción agrícola, ser vendedor de marcas internacionales, intermediario de productos manufacturados y proveedor de servicios intermedios.

Recomendó siete puntos específicos para aprovechar el momento:

1. Reemplazar la maquila china. Shanghai está cerrado y esto ha creado un problema de suministros en las cadenas productivas, por lo cual un buen número de empresas, sobre todo tecnológicas, podrían venir a ensamblar a México. Puso el ejemplo de Apple, que no fabrica sino coordina a proveedores de suministros de cinco países. Aquí en México se debe expandir el ensamblaje.

2. Producir los granos que ha dejado de producir Ucrania. Jalisco tiene una producción agrícola impresionante.

3. Ofrecer servicios intermedios, como contabilidad, logística, etcétera.

4. Atraer inversiones europeas para abastecer el consumo de determinados productos que escasean en Estados Unidos.

5. Aprovechar las remesas, que han alcanzado un nivel impresionante pues el año pasado superaron los 51 mil 600 millones de dólares.

6. Fijarse la meta a mediano plazo de atraer tecnología.

7. Buscar aliados, de preferencia de los Estados Unidos.

8. Formar recursos humanos de excelencia.

Cambios globales

El Dr. Grosse explicó que los paradigmas de negocios han cambiado en el siglo 21 hacia el desarrollo sostenible, pero la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la sorpresiva invasión de Rusia a Ucrania modificaron y, en algunos casos, aceleraron los cambios. Esto exige mayor flexibilidad a las empresas para adaptarse a una nueva forma de hacer negocios, dijo.

También habló de algunos factores macroeconómicos que ha traído la era post pandemia y la guerra: padecemos una elevada inflación, especialmente en Estados Unidos, porque durante el confinamiento se emitió dinero para apoyar a la gente y a las empresas, se expandió la oferta monetaria y se gastaron cantidades enormes; las tasas estuvieron muy bajas, pero esta situación ya se corrigió y aunque existe riesgo de recesión, esta no será muy larga, probablemente a fin de año se habrá recuperado la normalidad. El desempleo en Estados Unidos llegó a estar en 15 por ciento, hoy ya bajó y no es un desafío, aunque sí lo es el reclutamiento porque hace falta mano de obra especializada.

Los impactos negativos de la guerra, por supuesto después de la pérdida de vidas humanas y la destrucción de ciudades, son la falta de suministros agrícolas y de gas. Lo que hace Rusia es inaceptable, pero lo peor es que se desconocen las intenciones rusas de escalar el problema hacia otras naciones de Europa Occidental e incluso a Estados Unidos.

Por otra parte, esto apresura la diversificación mundial de proveedores y el uso de energías limpias. Hay visión de futuro. Por ejemplo, India y Vietnam aprovechan las oportunidades creadas en las cadenas de valor que se han roto.

El Dr. Robert Grosse finalizó su exposición con algunas previsiones optimistas, como la terminación de la pandemia, aunque admitió que aún hay brotes que no se deben descuidar; la recuperación de la economía norteamericana en un futuro cercano, y las posibilidades que se le presentan a México en este entorno.

Robert Grosse es Ph.D. en Economía Internacional por la Universidad de Carolina del Norte y realizó estudios de Administración de Negocios en la Universidad de Princeton. Fue director de la Escuela de Negocios de la American University de Sharjah, Emiratos Árabes y fue director del Centro de Negocios Globales George Masons.

La conferencia se llevó a cabo en el Hotel Hyatt Andares, durante la presentación de dos nuevos posgrados que ofrece la UAG, el Doctorado en Dirección Empresarial y el Master in Business Administration (MBA), este último cuenta con doble titulación con la Thunderbird School of Global Magement y al egresado también se le entregará el título de Master in Applied Leadership and Management (MALM).

En la presentación de los programas académicos y conferencia del Dr. Grosse, asistieron líderes empresariales y personalidades de los ámbitos público, privado y educativo.