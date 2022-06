3 juegos de mesa para adultos ideales para amenizar las fiestas

Staff/RG

La pandemia de Covid-19 ha dado pie a nuevos hábitos y ha generado cambios en las formas de socializar. De acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad de Sydney, como producto del aislamiento y distanciamiento durante este periodo, actualmente las reuniones sociales se han vuelto más selectivas y se desarrollan entre personas más cercanas y con vínculos más estrechos.

En la nueva normalidad, la tendencia parece transicionar de los eventos con grandes concentraciones hacía reuniones más íntimas. Después de la pandemia, la gente ha optado por reducir sus círculos sociales a grupos más pequeños y sólidos. No obstante, estas pequeñas reuniones entre personas cercanas, se han convertido eventualmente en el espacio ideal para conocer mejor a los amigos y hasta a la pareja.

Una opción original y efectiva para disfrutar de estos encuentros y conocer mejor a los integrantes de nuestro grupo social es jugar juegos de mesa. Cuando los amigos y familiares se reúnen para participar en estas dinámicas se genera un ambiente lúdico que permite que las personas se relajen y diviertan, además de que ayuda a fortalecer vínculos.

Los juegos de mesa para adultos son ideales para tener una convivencia fuera de lo común y creativa con amigos, pareja o familia, además de que incentivan la integración.

Para conocer mejor a tus seres queridos, te recomendamos tres juegos de mes para adultos ideales para amenizar las reuniones y fiestas:

Aquí entre nos ¡Candentes! Éste es un juego de mesa de preguntas y retos que busca crear una convivencia divertida y sin tabús, generar reuniones épicas, así como pláticas increíbles con amigos y pareja para romper con la rutina y conectar aún más. En esta versión del juego creado por Remedios Mágicos, cada carta tiene marcadores en forma de chiles. ¡Entre más chiles, más candente es la pregunta!

En este juego de mesa pueden participar hasta ocho jugadores. Aquí entre nos ¡CANDENTES! Se juega de la siguiente manera: el jugador con el primer turno tira el dado y toma una carta y la lee en voz alta. Este jugador tiene que retar al jugador de su derecha. Si la persona que sacó la tarjeta quiere eludir la pregunta o el reto, o zafar, tiene que hacer una apuesta (con los zafobilletes que incluye el juego) y retar a contestar a quien está a su derecha, así se ‘zafa’ de responder y el retado deberá responder, aumentar o igualar la apuesta.

Si el retado ya no tiene ‘zafos’ (cartas para zafarse) y no iguala la apuesta, los dos jugadores tienen que tirar de nuevo el dado. Quien saque el número más alto o la cara Aquí entre nos gana el duelo.

What do you meme? Este juego es una gran opción para pasar un buen rato en una reunión de amigos. Para jugarlo se necesitan al menos tres personas y pueden participar hasta 20. La premisa del What do you meme? es crear el meme más divertido. Cada jugador cuenta con siete cartas de texto y cada turno se revelará una carta de meme con una fotografía.

Cada jugador toma de sus cartas el texto que cree que es más divertido y ajusta mejor a la imagen que se puso en el caballete. En cada ronda un jugador tomará el rol de juez, leerá las cartas que pusieron los demás participantes, barajará y decidirá cuál de los textos es más desopilante.

El ganador de cada ronda se quedará con la carta de meme y se anotará un punto. Como es de suponerse, gana el participante que sume más puntos. El juego de mesa contiene algunas cartas con contenido para adultos.

Exploding Kittens. Este juego de mesa es un juego de estrategia recomendado para mayores de edad por su contenido gráfico. Los participantes tienen que evitar que no te explote un gatito. Para esto es necesario utilizar cartas que desactiven a los mininos explosivos.

En el juego pueden participar hasta 10 jugadores. Cada jugador recibe una tarjeta de ‘defuse’ o desactivación y se reparten siete cartas. En la baraja se tienen que incluir los exploding kittens necesarios, uno menos del número de jugadores, para que haya un ganador.

En cada turno los jugadores pueden utilizar las cartas en su mano o tomar una de la baraja para realizar diversas acciones. En caso de sacar a un gato explosivo puede desactivarlo en caso de tener una carta de ‘defuse’ y reinsertar esta carta en la baraja en el lugar donde elija. El objetivo del juego es evitar explotar y buscar que los contrincantes exploten.