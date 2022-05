Poemas de la poeta israelí Shoshana Vegh

Carlos Javier Jarquín

Traducción del inglés al español por el periodista y traductor mexicano Jorge Daniel Tejeda Palafox.

Shoshana Vegh, nació en Ashkelon, Israel en 1957. Es escritora, poeta, editora y periodista. Escribió poesía y diarios desde temprana edad. Aún así, el destino significó escribirle después del duelo, y ella comenzó a escribir cuando su hermano Tuvia murió en 1974 en un accidente en su servicio militar. Se graduó de un B.A y una Maestría en literatura hebrea.

Poemas de su autoría fueron publicados en una antología en 1980. En 2000, publicó su primera novela, sobre el enamoramiento de una mujer casada en Internet. En 2002 se publicó su segunda novela, y posteriormente se publicaron poesía y libros infantiles a lo largo de los años. En 2009, fundó una editorial llamada “Pyutit” que se especializa en la publicación de libros de poesía. Ella misma escribió 17 libros y editó más de 100 libros, poesía y prosa.

Recibió una beca de la Casa del Presidente del Estado de Israel para su primer libro de poesía, “The Coming of Madness”. Por el libro “Sad Ones” de la beca de la Fundación Israel. Si desea conocer más de esta brillante poeta israelí dele seguimiento al siguiente enlace: https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%92

La quemadura

En la vieja estufa de carbón

te tiro

Escupes chispas de fuego

de mi núcleo

es mi mundo interior

en el que violas

mi santidad

Y ninguno de nosotros sabe

Cómo bajar las llamas

Nos queman a ti y a mi

Pero no te desmoronas y sigues preguntando

“¿Qué puedo hacer?”

Di amor

quiero todo de ti

No solo el fuego que arde en ti

voy a lamer toda tu piel

sacio mi sed

Ven a mí, amor

Ven, sé el consuelo de mi cuerpo y de mi alma.

El animal de la pasión

¿Sabes lo frágil que es

el animal de la pasión que arde dentro de mí?

Podría caer en la oscuridad de la seducción

¿Y cómo podría poner carbón en mi estufa?

¿Sin las brasas abrasando mi piel?

Cuando hablamos se borra la alienación

Y quieres decir todo en otro

La lengua sin que yo sepa quién soy

Y cómo he llegado hasta aquí.

Nacer

Me aferro a tus brazos

Solo para que me susurres palabras de amor:

“Eres el sol que no se desvanece

Eres la fuente de mi vida”.

Eres el poeta que nace desde mi interior.

Amar

En nuestro idioma solo hay una palabra

Sé que ya lo estás gritando a estas alturas

Mientras todavía intento contenerme,

para no caer,

Amar

La isla

Amor, seguiré anidando en la isla de los pájaros

Mientras me ames

viviré el sueño

Si nos encontramos a la luz del sol

Amor secreto

Verás

Estoy usando el vestido que amas

En mis lóbulos de las orejas – aretes de piedras preciosas

Dejo que mi cabello cuelgue

Dejo los colores de maquillaje a un lado

Y los muslos quieren temblar

Mientras el corazón quiere volar hacia ti

Ahora que me estás mirando de nuevo

Mis ojos se elevan hacia ti desde lejos

Y respondes en una lengua elemental:

“Te amo”.

Sobre el traductor de ingles al español:

Jorge Daniel Tejeda Palafox (México, 1993) es un articulista, periodista, traductor bilingüe, Community Manager, ponente, freelancer, emprendedor y propietario de su marca empresarial Jorge Daniel en proceso de registro. Además, cuenta con una certificación como Auditor Interno de la norma ISO 9001:201 y cursó diplomados en tanatología, informática forense, inteligencia emocional, derechos humanos, y cursa actualmente los diplomados en ciencias criminológicas, cibercriminología y psicoterapia de parejas.