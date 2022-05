Adiós Telecomm Telégrafos; hola, Financiera del Bienestar: AMLO perfila cambios

FORBES MÉXICO

El presidente López Obrador anunció que Telecomm Telégrafos, con 1,700 sucursales, será transformada en la Financiera del Bienestar.

A fin de apoyar a los paisanos que están regresando a México para retomar sus raíces, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que su gobierno perfila que Telecomm Telégrafos se transforme en la Financiera del Bienestar que pueda ser capaz de administrar ahorros y otorgar créditos.

Aunque no dio una fecha para que este plan se concrete, el mandatario federal dijo que en una primera etapa se consolidará al Banco del Bienestar como un agente dispersor de recursos con alrededor de 3 mil sucursales en todo el país y después se comenzará la transformación de Telecomm, que cuenta con 1,700 sucursales.

“Hay mucha gente grande que quiere venir y necesita información de facilidades, qué podrían hacer a su regreso. Estamos buscando la forma también de hacer una Financiera para el Bienestar”, expuso el mandatario mexicano en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“En Telecomm va a seguir con giros y telegramas, pero está recibiendo remesas y lo vamos a fortalecer para que pueda recibir remesas y Telecomm va también, que ya no se va a llamar así, va a ser Financiera para el Bienestar va a recibir ahorros y al mismo tiempo va a entregar créditos. Va a ser la única institución pública para entregar los créditos a la palabra y las tandas. Y ahí vamos a crear un servicio de atención a migrantes que quieran regresar”, detalló.

Actualmente, comentó el jefe del Ejecutivo federal, el Banco del Bienestar administra alrededor de 450 mil millones de pesos y que se entregan en pensiones y becas. No obstante, el tabasqueño confió en que antes de que termine su mandato en 2024 se dispersarán alrededor de 700 mil millones de pesos.

“Podría ese banco hacerse cargo de ahorros, remesas y dar los créditos, pero no, eso lo dejamos para otras etapas. Lo que nos importa es consolidar el sistema de dispersión de recursos. No saben lo que cuesta poner las sucursales, no sólo es dinero, las construyen los ingenieros militares, 5 millones de pesos la construcción y llevan como mil 400 terminadas”, apuntó.

El tabasqueño dijo que una de las trabas que ha presentado la dispersión de los servicios del Banco del Bienestar es la poca conectividad a internet, pero que ya se trabaja en la cobertura a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su red de fibra óptica.