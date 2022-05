Alejandro Armenta desmiente acusaciones de Nacho Mier y le demanda probarlas

RDS/STAFF

Este día, el presidente de la comisión de Hacienda en el Senado, Alejandro Armenta Mier, respondió a las acusaciones en su contra vertidas en el programa de Aristegui On Line por su primo y coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier Velasco, que lo vinculó a una supuesta “colusión de intereses políticos” en su contra, luego de la detención del director del diario Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega.

Vía telefónica, en el programa de Carmen Aristegui Armenta Mier contestó a los señalamientos de Mier Velasco:

TEMA:

Acusaciones del coordinador de diputados federales de Morena Ignacio Mier, de lo que él llama “uso faccioso de las instituciones en su contra” por parte del senador Alejandro Armenta.

ACUSACIONES

1. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, calificó como “una colusión de intereses políticos en su contra” a la investigación iniciada por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, sobre el presunto lavado de dinero a través del Diario Cambio de Puebla, empresa de la que es socio.

2. Acusó que “Santiago Nieto se prestó a un proceso para perjudicar” su imagen, que “es totalmente falso”. Llamó a la investigación iniciada marzo de 2021, cuando aún Nieto estaba en el cargo, como “la confabulación de los tres cochinitos”.

3. También acusó al senador morenista, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara alta, de formar parte de dicha colusión, para hacer un “uso faccioso de las instituciones” en su contra, teniendo como trasfondo la disputa por el gobierno de Puebla en 2024.

4. Mier Velazco señaló que se empezó una “persecución”. “Me piden la colaboración, vía el senador Armenta, para que investiguen a Arturo Rueda y a Romero Serrano (ex Auditor Superior del Estado”

RESPUESTAS

1.- Soy ajeno a la investigación iniciada por el ex titular de la UIF, Santiago Nieto que refiere el Sr. Mier sobre un presunto lavado de dinero a través del Diario Cambio de Puebla. No tengo injerencia en tal evento que se señala, ni como senador ni como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

2.- El Sr. Mier se refiere a un servidor como uno de los 3 cochinitos, en lo que él ha llamado la confabulación de los 3 cochinitos, lo que considero una falta de respeto y lamento la manera en que usa ese adjetivo. Niego categóricamente ser parte de ese complot al que se refiere el Sr Mier ya que la ley no me faculta para realizar actos de investigación.

3.- Es grave que señale que soy parte de una colusión para hacer uso faccioso de las instituciones. TODO EL QUE ACUSA ESTÁ OBLIGADO A PROBARLO.YO NO DEBO NI PUEDO ACTUAR POR ENCIMA DE LA LEY PORQUE MI COMPROMISO ESTÁ CON LOS IDEALES DE LA 4ª TRANSFORMACIÓN: NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR.

4.- Insisto: No estoy facultado para hacer investigaciones, soy respetuoso de las instituciones, no hablo con procuradores ni con alguna autoridad para saber el curso de una investigación, ¿para qué?.

Respeto a todos los actores políticos, yo estoy concentrado en el quehacer legislativo y en abonar al fortalecimiento del Proyecto de Nación desde el Senado de la República.

Hay que recordar que el estatuto de Morena en el capítulo 1o Art. 3 inciso J dice a la letra:

El rechazo a la práctica de denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que puede ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios, con el propósito de debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o pruebas de faltas graves cometidas por un/a militante o dirigente, quienes pretenden que se investiguen y, en su caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los principios y normas de nuestro partido.

POR LO QUE NO DISTRAIGAMOS AL DELEGADO DE DURANGO, ES UN COMPAÑERO QUE NECESITAMOS SE CONCENTRE EN LA ENCOMIENDA QUE TIENE.