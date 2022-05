Hombres, tenemos que hablar de menstruación y de lo que ellas viven en las noches de su periodo

Staff/RG

Entender cómo las mujeres pasan su menstruación por las noches te dará mayor empatía sobre el tema y las claves para que las ayudes a dormir mejor. Saba® te acompaña en este proceso.

Es muy probable que como hombre no hables de ciertos temas o que tengas algunos datos imprecisos, ya sea por errores en educación, reproducción de estereotipos o incluso el desconocimiento -y no queremos culpar a nadie, sino aprender-. Sin duda, la menstruación es uno de ellos porque se nos ha mostrado como un tema tabú, algo que no nos corresponde y de lo que las propias mujeres no pueden hablar por vergüenza.

Pero en realidad, con esa actitud estamos invisibilizando un asunto natural que involucra a la mitad de la población del planeta -considerando que el 49% de todos los habitantes a nivel global son mujeres, de acuerdo con datos del Banco Mundial (BM)-. Es más, al momento de leer esto, unas 300 millones de personas en todo el mundo están cruzando por su menstruación, refiere también el BM, así que probablemente mucha de la gente a tu alrededor, independientemente de dónde estés, se encuentra hoy en su periodo menstrual.

Por eso, en Saba®, una marca de Essity, empresa dedicada a buscar el bienestar de las personas, creemos que es momento de hablar entre hombres de la menstruación, para derribar tabúes, quitar estigmas y hasta eufemismos -como llamarle de otra forma a algo tan natural como la menstruación-. Aunque por esta vez queremos centrarnos en un aspecto en particular: el momento de dormir, porque todas las personas merecen tener buenas noches, y a veces durante el periodo no sucede. Aquí te decimos por qué y qué puedes hacer para apoyar.

La menstruación implica temas como los procesos hormonales, mismos que harán que la temperatura en el cuerpo de cada mujer se eleve, así que lo último que tu pareja quiere es acostarse acalorada. Si se encuentra en estos casos, déjala dormir y entiende que necesita espacio e incluso un entorno más fresco durante esas noches. Obviamente, tu pareja no quiere que suceda un accidente por las noches y quizá por eso puede dormir intranquila. Así que a ti, como hombre, te decimos primero que no pasa nada si esto sucede, pues es normal. Y segundo, que hay opciones de protección íntima especiales para el descanso. Saba® Buenas Noches tiene un sinfín de posibilidades para cada necesidad, que le darán seguridad y comodidad para lograr un sueño óptimo. Una persona que está menstruando puede tener una mala noche por no descansar bien; motivos hay muchos: se levantó mucho al baño, tuvo cólicos, etcétera. Así que sé un poco empático con ellas si simplemente te dijeron que no tuvieron la mejor noche. No se trata de tener un mal carácter o que están enojadas, sino de circunstancias diferentes a las que tú vives como hombre. A veces, la menstruación puede provocar insomnio. Eso puede solucionarse con una rutina más precisa para ir a la cama, ya sabes, poner horarios, dejar pantallas una media hora antes de ir a la cama y hasta cenar ligero. Así que no pasa nada si tu pareja quiere hacerte estas recomendaciones para que mejore su descanso. Piénsalo: serán benéficas para los dos. Por último, pero igual de importante, no estamos diciendo que tú le expliques a una mujer cómo pasar mejor sus noches durante el periodo. Eso es mansplaining (término que se refiere a situaciones en las que los hombres explican algo a las mujeres de manera condescendiente pensando que los conocimientos de ellas son inferiores) y es algo que debe evitarse. Mejor, pregunta, infórmate y ante todo escucha para que puedas apoyar de mejor manera.

En Saba® queremos que todas las personas recuperen sus noches, duerman tranquilas y descansen en los días de su menstruación. Un primer paso es hablarlo entre hombres, con tu pareja y las mujeres que te rodean. Así, seguro estarás colaborando a que puedan dormir mejor.