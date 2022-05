Nacho Mier Velasco, ahora o nunca

Staff/RG

Es el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2024 y lo sabe.

Así que el coordinador de la mayoría de Morena en la cámara federal de diputados, Ignacio Mier Velazco, es consciente de que es ahora o nunca si quiere ser gobernador de Puebla, porque la coyuntura nacional le favorece: El abierto apoyo de AMLO, el fuerte posicionamiento morenista frente a la coalición PAN-PRI-PRD y el hecho de contar con reflectores y recursos.

Pero las gubernaturas NO se ganan por la vía plurinominal, como obtuvo dos veces la curul en San Lázaro de la que ahora dispone e, incluso, el propio Mier Velazco tiene claro que el abierto respaldo presidencial puede no bastarle para obtener la candidatura y, sobretodo, no le garantiza triunfar en las urnas: Hablar con el pueblo no es ningún delito: Ignacio Mier

El 2024 es su primera –y posiblemente única- oportunidad de la gubernatura. Así que aprovecha los temas que maneja, como las reformas eléctrica y/o electoral para fortalecer su presencia en la entidad, contactar a grupos, llegar a acuerdos, tejer alianzas y, al mismo tiempo, se le envió a Durango para la última parte de la campaña, como hizo en 2018, cuando el propio AMLO le encargó trabajar en Sinaloa, Coahuila y el propio Dgo.

PELEA IRRECONCILIABLE CON JORGE ESTEFAN

Iván Herrera, Leobardo Rodríguez, Iván Galindo, Érika de la Vega, Juan Manuel Vega Rayet y José Ángel Pérez son algunos de los políticos que apoyan al coordinador de los diputados federales morenistas para el 2024. Y una vez que concluya la contienda por 6 gubernaturas, Nacho Mier realizará en la entidad asambleas sobre la reforma electoral.

Otro de los que le apoyaban –según se cuenta – fue el ex secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, que, incluso, le habría organizado una reunión con las dos secciones de maestros de Puebla, lo que confirmaría que la lealtad nunca fue una cualidad de este personaje, que hoy está en prisión acusado de diversas irregularidades y corrupción: Fiscalía de Puebla habría detenido a Guillermo Aréchiga

El PT también estaría en las alforjas de Mier Velazco, quien –sin embargo- mantiene un pleito irreconciliable con quien fuera uno de sus amigos y aliados más cercanos cuando ambos militaban en el PRI y pertenecían al grupo político del ex gobernador Manuel Bartlett Díaz: Jorge Estefan Chidiac, actual coordinador de los diputados locales del tricolor.

Por cierto, al interior del grupo del coordinador de los legisladores federales morenistas se señala que fue Nacho –no Manuel Bartlett- el primero en sumarse a la causa lopezobradorista, al que después se anexó el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y esta versión podría coincidir con el hecho de que el presidente no solamente lo hizo diputado plurinominal dos veces, sino que le dejó el presupuesto de la Cámara y más tarde lo hizo dirigente de la bancada.

REPLANTEAR LA RELACIÓN CON MIGUEL BARBOSA

Tal vez Nacho Mier pueda ser candidato de Morena a la gubernatura en 2024 sin el visto bueno de Miguel Barbosa, pero difícilmente ganaría y lo más probable es que correría el mismo destino de la ex presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, arrasada en las urnas el año pasado: Ignacio Mier, Claudia Rivera, Mario Delgado y sus relaciones peligrosas

Así que el diputado federal no solamente tendrá que hacer efectiva su presunta determinación de no confrontarse con el mandatario estatal, sino que también debería replantear su relación con él y llegar a acuerdos. En ese sentido, personajes allegados al precandidato relatan que, antes de la campaña del 2018, Mier Velazco habría sido uno de los que ante AMLO respaldaron a Miguel Barbosa como representante morenista, con el argumento de que es un hombre de izquierda.

Incluso, señalan que también le habría organizado una comida de campaña con empresarios, para fortalecer su presencia política ante este sector. Por lo mismo, en el equipo del coordinador de los diputados federales se señala que, según ellos, no habría razones para el evidente distanciamiento entre ambos.

ASESINATOS DE POLICÍAS, DIPUTADA SUPLENTE CON DELINCUENCIA ORGANIZADA, INVESTIGACIÓN DE LA UIF…

Pero el hecho de supuestamente ser el favorito de AMLO para el 2024 en Puebla también aumenta su vulnerabilidad y lo expone a cuestionamientos, críticas, ataques, etc. Y vaya que Mier Velazco ha sido sujeto a todo esto, como ocurrió esta semana, cuando se dio a conocer que la Unidad de Investigación Financiera de la SHCP mantendría sobre él y uno de sus más cercanos colaboradores, Arturo Rueda, director del medio de ambos, Cambio, una investigación sobre lavado de dinero.

Hasta el momento, la UIF no ha confirmado ni desmentido si, efectivamente, Mier Velasco y Arturo Rueda son investigados, aunque –de ser cierta la versión- lo más seguro es que el propio presidente de México les exonere a priori de todos los cargos, como ha hecho con sus consentidos; es decir, Ana Gabriela Guevara, Alejandro Gertz Manero, Delfina Gómez, Manuel Bartlett Díaz y demás: Investigación por lavado de dinero contra Ignacio Mier inició hace más de un año: Miguel Barbosa

No obstante, es innegable que en tiempos recientes el coordinador de los diputados federales morenistas y su grupo se han visto inmiscuidos en escándalos sensibles que, eventualmente, le podrían mermar severamente en campaña, como el asunto de la diputada local suplente de Tecamachalco acusada y detenida por varios delitos: Diputada morenista “pistolas” y marido, vinculados al delito luego de cateo en Tecamachalco: FGE

Tampoco puede olvidarse que el haber hecho a su hijo alcalde de Tecamachalco ya le provocó una gran mancha no solamente por utilizar a Morena como una especie de agencia de colocaciones de puestos públicos para la familia, sino también por la matanza de policías ministeriales que, presuntamente, habría encabezado el ex director de Seguridad Pública de ese municipio, Alejandro Santizo: Homicidio calificado y daño en propiedad ajena, entre los delitos que se le fincarían a Alejandro Santizo y escolta