Y que en Huauchinango “borran” a Ignacio Zaragoza del 5 mayo 

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Además de ineficiente y, muy probablemente corrupto, el expresidente municipal de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera, también fue ignorante y antihistórico, como lo demostró él mismo ¡cuando “borró” al propio Ignacio Zaragoza del festejo por 5 de mayo!.

Es una historia chistosa, anecdótica, pero también patética, porque resulta que, en su último año de administración, Vargas Cabrera “borró”, se olvidó de cuidar la figura del general Zaragoza del monumento alusivo a la batalla del 5 de mayo en Huauchinango. La gente del municipio señala que lo hizo en complicidad con un historiador llamado Miguel Ángel Andrade.

Incluso, el pasado jueves 5 de mayo, el actual presidente municipal, Rogelio López Angulo, debió notar dicho ataque de su predecesor contra la historia de Puebla y el país, pero ¡no dijo nada! En consecuencia, en esa importante y representativa ciudad de la sierra Norte, ese mencionado pasaje histórico se conmemoró…sin colocarle un mísero arreglo floral al general Ignacio Zaragoza Seguin.

En consecuencia, vale la pena preguntarse si los más recientes alcaldes de Huauchinango Gustavo Vargas, Rogelio López y sus regidores ¿habrán terminado la escuela primaria y/o secundaria? Y si por alguna razón no lograron hacerlo, deberían contratar como directores de Educación y Cultura a gente que, por lo menos, haya concluido la preparatoria, licenciatura o leído algún libro de la historia de México.

EN HUAUCHINANGO NO QUIEREN A SU VIAJERA DIPUTADA LOCAL

¿Y quién puede culpar a los vecinos de Huauchinango de rechazar a su diputada local Laura Zapata?, cuando no ha regresado ni siquiera a agradecerles el voto en la campaña y, por el contrario, se fue de turismo legislativo, como lo exhibió ella misma al tomarse una foto con la estatua de la libertad como fondo; es decir, en Nueva York.

La gente de dicho distrito, que abarca 14 municipios, acusa que Laura Zapata no ha llevado ni un cacahuate a la región. Mucho menos se ha ocupado de los problemas de la gente, incluyendo las olvidadas mujeres serranas, que –según ellas mismas – tienen que soportar el constante acoso en sitios públicos, incluyendo el transporte.

La diputada local no debería pasear en Estados Unidos, sino atender las quejas de estudiantes del Tecnológico de Huauchinango, quienes acusan que en la ruta 5 de Octubre dos de los conductores, conocidos como “el francés y la ardilla”, lanzarían obscenidades sexuales a las muchachas, que –por obvias razones- no pueden defenderse sin exponerse a que los patanes las ataquen físicamente.

Aunque Laura Zapata no lo sepa, porque no ha regresado a su distrito y el alcalde huauchinanguense, Rogelio López Angulo, también se niegue a solucionar el problema, la secretaría estatal de Transporte y Movilidad debería abrir una investigación del trato que reciben las mujeres que utilizan ese servicio, no solamente en la sierra Norte, sino en toda la entidad.