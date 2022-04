El demoledor Miguel Barbosa Huerta

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Mario Delgado e Ignacio Mier Velazco se mantienen sumidos en el protagonismo, la locura y el peligroso exceso de llamar “traidores a la patria” y amenazar con juicios políticos por traición a la patria contra los diputados federales del PRIANRDMC que votaron contra la reforma eléctrica…que ellos no supieron cabildear, generar consensos ni hacer aprobar.

Pero Mario Delgado e Ignacio Mier se colgaron –ellos solos – un porcentaje importante de la medalla del fracaso en la reforma eléctrica amlista. Y lo saben, como también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo su sexenio ha carecido de operadores políticos o mediáticos y, por lo visto, así seguirá, arreando a diputados federales, senadores y a dirigentes morenistas que – en los momentos importantes – son incapaces de hacer política para obtener objetivos, como lo demostró el rechazo a dicho proyecto amlista.

En contraste, el martes pasado, el gobernador de Puebla y ex presidente del Senado de México, Luis Miguel Barbosa Huerta, logró exhibir, desnudar, evidenciar a las fracciones parlamentarias en San Lázaro que rechazaron la reforma eléctrica de la 4T. Lo hizo de una manera mesurada, tranquila, alejado de la belicosidad inútil y llena de autoculpabilidad de Mario Delgado e Ignacio Mier, pero también demoledora.

En su mañanera, a pregunta del periodista Fernando Pérez Corona acerca de si los diputados del PRI, PAN, PRD y MC son “traidores a la patria” por batear la proposición lopezobradorista, Barbosa Huerta le contestó como gente de izquierda y parlamentario lo que todo el país sabe: Que los parlamentarios priístas y panistas siempre han estado a favor de privatizar los bienes públicos.

NO PUEDO LLAMARLOS TRAIDORES, PERO

Mesurado, como en pocas ocasiones se muestra, el ex presidente del Senado de la república contestó que no podía llamar “traidores a la patria” a quienes rechazaron la reforma eléctrica, pero confirmó que sí, que -según él – lo son, ya que el PRI y el PAN siempre han defendido la privatización de los recursos y bienes públicos en favor de particulares.

Irónico, pero respetuoso, Barbosa Huerta fue letal: “Los ricos actuales, conformados en la época de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, es lo que vemos hoy con esa visión de beneficios privados, eso imperó el día de la votación, que no fue de triunfo para esos grupos parlamentarios.

“Con 230 y tantos votos impidieron que se formara una mayoría de dos tercer y lograron defender la ruta en que siempre han estado, en que los han puesto los verdaderos grupos de poder, donde los verdaderos beneficiarios de los recursos de México son sectores, empresas particulares, hoy también extranjeros”, machacó el gobernador.

“Ésa es su gran aportación a México, mantener el estado de cosas, los privilegios, yo diría que no han sido leales a los intereses de la patria. No los llamaría traidores, pero la gente lo tiene muy claro, el pueblo sabe a quién sirvieron (los diputados federales del PRI, PAN, PRD y MC). ¿Quién aplaudió el resultado de la votación; el pueblo o las grandes empresas?”, aseveró.

MIGUEL BARBOSA, VIAJE EN EL TIEMPO

No, los dirigentes y diputados del PRI, PAN y PRD no pueden victimizarse ni acusar a Miguel Barbosa de etiquetarlos como “traidores”, porque –como experto en la lucha parlamentaria – el gobernador se cuidó de no hacerlo, aunque no haya tenido empacho en acusarlos de que su “gran aportación” al país sea el haberse juntado nuevamente para que los beneficiarios de los recursos naturales sean privados, “ésa es su visión de ser leales a la patria”, subrayó.

No es santo de la devoción de muchos y, seguramente, la Coparmex no tiene pensado nombrarle como el personaje del año, pero nadie puede escamotearle al gobernador de Puebla su consistencia ideológica, como la demostró desde la presidencia del Senado el 21 de julio del 2014, cuando pronunció un mensaje que repetiría 8 años más contra la privatización de los recursos energéticos del país.

El mismo Barbosa Huerta que el martes pasado exhibió, ironizó y desnudó a los diputados aliancistas por rechazar la reforma eléctrica amlista y dejar en manos de empresas trasnacionales ese servicio, desde el Senado de la República pronunció hace poco menos de 8 años un discurso fuerte, pero certero, contra la “puñalada mortal a las dos empresas mexicanas más importantes para el desarrollo del país (CFE y Pemex)” cuando se aprobó la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

En la página oficial de internet de la Cámara Alta, se recogió claramente el mensaje y sentir de Barbosa Huerta: “Con la aprobación de las leyes secundarias en materia energética, el Estado mexicano perdió exclusividad en la explotación petrolera, se cambió el modelo de país y el pacto social que nos une como mexicanos.

CUANDO EL PRIAN SE ENTREGÓ A PEÑA NIETO E INTERESES TRASNACIONALES

“Al concluir la aprobación de los cuatro dictámenes de las leyes secundarias en materia energética, el senador Barbosa Huerta aseguró que los acuerdos impuestos por la mayoría mecánica PRI-PAN afectan gravemente la soberanía nacional y anulan las posibilidades de bienestar del pueblo de México.

“Terminan con el compromiso de justicia e igualdad del Estado mexicano y cancelan los anhelos de progreso que han nutrido la construcción de nuestro país desde el inicio de su vida independiente hasta nuestros días, aseguró el coordinador parlamentario.

“El coordinador del PRD afirmó que, tras los cambios aprobados, México dejará de ser un país independiente, porque se entregaron los únicos dos recursos que quedaban bajo el control de la Nación.

“El senador Barbosa Huerta aseveró que es falso que el sector energético sólo pueda avanzar si llega el dinero privado; no pasará mucho tiempo para que la fachada de estos cambios, que hoy se presentan como buenos, desaparezca y quede al descubierto su verdadera cara: el saqueo de los recursos energéticos, añadió.

“Señaló que el aval a estas reformas significa “abrir la jaula del tigre”, porque se despojó al pueblo de México de su patrimonio. La izquierda sabrá qué hacer, no es la primera ocasión que se impone una decisión de esta naturaleza y no será la primera ocasión en que puede revertirse, dijo.

“Alertó sobre el peligro social que representa continuar con los agravios hacia la sociedad mexicana, que ya de por sí está lastimada por la violencia, la pobreza, la inequidad, injusticia y la falta de empleo.

“La discusión dejará de ser un asunto sólo de los partidos, se trasladará a la plaza pública, a las calles, a las escuelas, a los sindicatos, a los hogares de millones de familias mexicanas. Esto no ha terminado, la sociedad, como lo ha hecho en otros momentos de nuestra historia, podrá revertir este atropello, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD”, finaliza el comunicado oficial del Senado de la República ese 21 de julio del 2014.

