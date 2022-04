Conan Gray lanzó “Memories”, su nuevo sencillo.

Pertenece a su esperado álbum “Superache”.

“Memories” es el nuevo sencillo de Conan Gray y con el que anuncia la llegada de su esperado segundo álbum de larga duración “Superache”, que lanzará bajo el sello Republic Records el 24 de junio del presente año.

El tema es una canción arraigada en el sentimiento crudo. Su entrega catártica se desliza sobre un piano escaso mientras suplica “por favor, no me arruines esto. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Estoy tratando de superar esto”.

Actualmente el cantante, compositor y popero Conan Gray está realizando su “The Conan Gray World Tour 2022” con el que ha dejado caer silenciosamente pistas a sus fanáticos cada noche en relación a su próximo disco “Superache”. El pasado fin de semana la gira hizo una parada histórica para su debut en Coachella 2022.

En sus titulares, la reconocida revista mundial “GQ” presentó al artista en su edición del pasado mes de marzo, bautizándolo como “El nuevo príncipe de las canciones tristes”, mientras que la revista “Vogue” lo incluyó en su nueva moda masiva difundida en la edición del presente mes.