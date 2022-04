Horarios GP Emilia Romagna 2022: dónde VER a Checo Pérez en Gran Premio de Fórmula 1

Medio Tiempo

El Gran Premio de Emilia Romagna, cuarto de la temporada 2022 de Fórmula 1 y primero en Europa, se disputará este fin de semana en Imola, Italia en un evento que promete muchas emociones con la introducción de cambios en la carrera sprint y la apretada lucha por los primeros puestos en el Campeonato de Pilotos, por lo que aquí te traemos todos los detalles para que no te pierdas la competencia.

¿Cómo va Checo Pérez?

El piloto mexicano consiguió su primer podio en el pasado GP de Australia y parece que ya se sacudió la mala suerte de las primeras dos carreras, por lo que buscará seguir escalando posiciones en el campeonato.

We call this one.. the Mexican wave 🙌🇲🇽 #AusGP pic.twitter.com/wxwZEUkxNC

Campeonato de pilotos F1 2022

La lucha por las primeras posiciones está candente, pues aunque Charles Leclerc parece estarse escapando con el liderato, George Russell, Carlos Sainz, Checo y Lewis Hamilton sólo están separados por nueve puntos. Por otra parte, Max Verstappen buscará enmendar sus errores y meterle presión al monegasco de Ferrari.

Piloto | Escudería | Puntos

A reminder of our standings after three races in 2022!

Any stand-out surprises for you? 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/akLoGpoPVA

— Formula 1 (@F1) April 11, 2022