Se acerca el clasificatorio para el México Open at Vidanta

Este lunes 11 y martes 12 de abril se llevó a cabo el torneo Clasificatorio para Profesionales al Mexico Open at Vidanta en el Campo de Golf Los Encinos, en Lerma, Estado de México.

El campeón del torneo, Manuel Inman, obtuvo una exención para competir en el evento deportivo y social más grande de México y Latinoamérica, evento oficial del PGA TOUR 2021-2022.

“Sumando al ganador de este clasificatorio exclusivo para profesionales mexicanos, se aseguran un total de nueve mexicanos en el field del torneo, un número histórico para un evento del PGA TOUR en México y Latinoamérica”, aseguró Rodrigo Suárez Gilly, Director del México Open at Vidanta​​.

El field estará limitado a jugadores profesionales mexicanos. El torneo se jugará bajo el formato stroke play a 36 hoyos; 18 hoyos por día con corte al 50 por ciento del field -más empates- después de los primero 18 hoyos. Ganará la exención el jugador que tenga el mejor score del clasificatorio. En caso de empate, será resuelto hoyo por hoyo, empezando por el hoyo que sea designado por el Comité Organizador, eliminando los sectores más altos hasta encontrar un vencedor.

Las otras cinco exenciones que otorgó el torneo fueron para Roberto Díaz, por ser el mejor mexicano clasificado en el Ranking Mundial Oficial de Golf -después de Abraham Ancer y Carlos Ortiz- quienes ya cuentan con tarjeta del PGA TOUR y están confirmados para participar en el México Open at Vidanta.

También la obtuvo Álvaro Ortiz por ser el campeón de la edición No. 61 del Abierto Mexicano de Golf; Armando Favela, quien ganó el Clasificatorio Latinoamericano al México Open at Vidanta, para Aaron Jarvis de las Islas Cayman por haber ganado el Latín America Amateur Championship 2022 (LAAC); José Antonio Safa, por haber ganado el Clasificatorio Latinoamericano Amateur y para el mexicano amateur José Cristóbal Islas, quien fue elegido por el Comité de Selección del torneo México Open at Vidanta.

Por cuestiones de agenda Aaron Jarvis no podrá asistir al evento, por lo tanto, esta exención ha sido otorgada al mexicano Santiago de la Fuente, quien terminó como subcampeón de dicho torneo TaylorMade Golf Mexico Open at Vidanta.

De acuerdo a Rodrigo Suárez, “Grupo Salinas y el México Open at Vidanta están comprometidos con brindar más oportunidades a golfistas mexicanos amateurs y profesionales”.

El proceso de registro para el torneo en el que se juega la última exención, es a través de la página oficial: www.mexicoopen.mx y la fecha límite de inscripción es este viernes 7 de abril de 2022, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Para leer la convocatoria de este clasificatorio o para obtener más información sobre el Mexico Open at Vidanta, visita www.mexicoopen.mx o síguelo a través de los canales oficiales del torneo en Facebook: @MexicoOpenGolf, Twitter: @MexicoOpenGolf e lnstagram: @MexicoOpen.