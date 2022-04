Rafael Moreno Valle (q.e.p.d.), Pinfra y las dichosas concesiones…voracidad sin límites

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El pasado 30 de marzo, el presidente municipal de Teziutlán, Carlos Peredo Grau y la diputada local Karla Martínez organizaron un encuentro absolutamente sui generis al sentar en el banquillo de los acusados a representantes de la empresa Pinfra, concesionaria –desde el 2012- de la autopista Puebla-Teziutlán, que de manera sistemática se niega a garantizar la seguridad a sus clientes, pese a que pagan una cuota de 700 pesos por 61 kilómetros de recorrido.

Con la presencia del secretario de Seguridad estatal, Daniel Iván Cruz Luna, los ediles de la sierra Nororiental del estado le echaron en cara a los representantes de Pinfra el que siempre hayan sido omisos a las exigencias de la gente de que contrate vigilancia privada: Alcaldes exigen a concesionaria de carretera de cuota Puebla Teziutlán acciones inmediatas

Como se señaló días después, lo único que Pinfra aceptó es que, a partir de ese día, ya no pagan casetas las ambulancias y patrullas, aunque los enviados de la empresa que encabeza David Peñaloza Alanís se negaron a contratar seguridad privada, pese a que la Puebla-Teziutlán se ha convertido en una de las carreteras más inseguras y violentas del país, como se ratificó el 16 de marzo pasado, cuando fue baleado en Libres el empleado de una maquiladora: Video desde Puebla: Balean a empleado de una maquiladora en Libres

Pero la ambición y voracidad de la concesionaria Pinfra no tienen límites, sus enviados arguyen que la empresa carece de fondos para contratar policías privados en beneficio de quienes pagan 700 pesos de peaje por apenas 61 kilómetros de autopista, pese a que las bestiales cantidades de efectivo que maneja cada año y que ella misma reporta en su página oficial de internet: PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V

CARRETERA CARA, INSEGURA Y PELIGROSA

La información oficial de Pinfra relata que “la Compañía reportó ingresos consolidados por $9.9 mil millones para 2020, $12 mil millones para 2019, y $12.2 mil millones para 2018, con un margen de UAFIDA de 60%, 59%, y 58.3% respectivamente. Los resultados para el ejercicio del 2020 reflejan el efecto negativo que tuvo durante el año la epidemia del SARS-CoV-2 en los distintos segmentos de la Compañía.

“En el sector de concesiones de infraestructura para el transporte, las 20 concesiones que se encontraban en operaciones en el año 2020 cuentan con un historial de flujos de tráfico diario constante alcanzando un tráfico de vehículos de 80.9 millones en 2020, 100.1 millones en 2019 y 103.8 millones en 2018. Asimismo, están amparadas por concesiones que tienen una vigencia promedio de 30 años”.

Así que Pinfra rechazó la petición de varios presidentes municipales de la sierra Nororiental del estado, encabezados por Peredo Grau, de contratar seguridad privada para sus clientes de la autopista Puebla- Teziutlán. Ante los alcaldes sus representantes argumentaron “falta de recursos”, pero la misma empresa reportó ingresos por 9.9 mil millones de pesos en 2020, otros 12 mil mdp en 2019 y 12.2 mil mdp más un año antes: PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V.

Nadie puede negar que Peredo Grau logró un gran avance al conseguir que la concesionaria deje de cobrar cuotas a las ambulancias y patrullas, principalmente por la gran cantidad de accidentes y delincuencia que azotan esa carísima autopista: Se quema camioneta de Bimbo en la Teziutlán-Virreyes

Pero claramente no es suficiente, se requiere que la empresa de David Peñaloza Alanís muestre un al menos poco de responsabilidad social, no solo con Puebla, sino con sus propios clientes, que deben desembolsar una elevada cantidad por recorrer los 61 kilómetros de negocio que les cedió el ex gobernador Rafael Moreno Valle en el 2012 a cambio de una cantidad ínfima de 2 mil 494 millones de pesos, que la concesionaria recuperó en menos de 4 años: Puebla cedió carreteras a Pinfra, que pagó 2,494 mdp en 2012; ya recuperó la inversión

¿CUÁNDO NO?: MORENO VALLE, EL GRAN CULPABLE

Fue en el sexenio del ex gobernador Melquiades Morales Flores, en 1999, cuando inició la construcción de la autopista Puebla-Teziutlán a cargo del organismo Carreteras y Cuotas Pueblas (CCP), que en aquél tiempo encabezaba Jorge Arroyo García: Iniciará la construcción de la autopista Puebla-Teziutlán

Pero, fiel a sus modos de ver el gobierno como un jugoso negocio, en el 2012 Rafael Moreno Valle le dio a Pinfra la concesión de las carreteras del estado por una cantidad mínima, 2 mil 494 millones de pesos, que la beneficiaria del morenovallato recuperó en tiempo récord gracias a los miles de poblanos que todos los días se arriesgan a ser asesinados o asaltados en dicha vía…sin que a Peñaloza Alanís y cía les importe un bledo.

Por ende, el hecho de que patrullas y ambulancias ya no deban pagar casetas es un innegable avance, pero insuficiente, porque se requiere que la concesionaria invierta en la seguridad DE SUS PROPIOS CLIENTES: “Patrullas y ambulancias no pagarán casetas en carretera Puebla-Teziutlán”: Karla Martínez

Y ante la voracidad sin límite de Pinfra y la ambición de Moreno Valle por privatizar hasta sus enaguas, cabe preguntarse por qué el ex gobernador y sus funcionarios, como el ex secretario de Infraestructura, Tony Gali Fayad, no incluyeron en la concesión la OBLIGATORIEDAD para que la empresa beneficiaria de una obra pública de enorme magnitud contratara policía privada.

Por cierto, la concesión que dicho ex mandatario prácticamente regaló a Pinfra durará 32 años y apenas van 10… así que todavía va para largo, como dicen en mi pueblo.