Alcaldes exigen a concesionaria de carretera de cuota Puebla Teziutlán acciones inmediatas

Durante años la empresa ha sido omisa a las peticiones de alcaldes de mayor seguridad

El precio de las casetas es muy elevado y a cambio la empresa no ofrece un servicio de calidad

Los asaltos a mano armada son una constante en perjuicio de comerciantes y empresarios sin que se haga nada al respecto

Autoridades de seguridad en la entidad se comprometen a coordinar acciones entre municipios y gobierno del estado

“Durante la existencia de la carretera de cuota entre la ciudad de Puebla y el municipio de Teziutlán, la empresa concesionaria para brindar dicho servicio, ha sido totalmente omisa a las peticiones y reclamos tanto de ciudadanos como de presidentes municipales, en el sentido de tener el servicio de ambulancia eficiente, asistencia mecánica y en especial el urgente reclamo por la cantidad de asaltos y delincuencia que ha afectado gravemente a ciudadanos, comerciantes y empresarios de esta región que comprende por lo menos 30 municipios por lo que unidos los presidentes municipales haremos llegar nuestra queja formal ante el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta”

Lo anterior lo señaló de manera enérgica el presidente municipal de Teziutlán Carlos Peredo Grau en el uso de la palabra, en el marco de una reunión de seguridad, en donde estuvieron presentes los presidentes municipales de Atempan, Teteles, Hueyapan, Cuyoaco, Zaragoza, Tlatlauquitepec, Chignautla, San Juan Xiutetelco, la diputada local Karla Martínez, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, director de Carreteras de Cuota Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, Secretario de Seguridad Pública Estatal, Roberto Solis Valles, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, empresarios y representantes de Amotac, entre otros, para tratar asuntos relacionados con la inseguridad que priva en la citada carretera de cuota que además presenta serias deficiencias en su servicio integral

Ahí el alcalde de Teziutlán fue claro al señalar, “No estamos dispuestos a esperar tres meses o más como siempre ha sucedido sin que tengamos alguna respuesta por parte de la empresa concesionaria del servicio, la cual siempre nos ha ignorado, con lo que demuestra que no tiene ningún compromiso social con los usuarios, -y no es por falta de ingresos por lo que hacen esto-, es por su desinterés total, al ofrecernos un servicio denigrante y que no nos merecemos”.

Y reiteró, “acudiremos de inmediato con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en unión con todos los presidentes municipales de esta región; encima suben el costo de las casetas indiscriminadamente sin que esto se refleje en un mejor servicio”.

Por su parte, luego de escuchar diversos reclamos, peticiones e irregularidades, tanto de empresarios, como de comerciantes y alcaldes, Daniel Iván Cruz Luna Secretario de Seguridad Pública Estatal, dijo que la seguridad en la carretera de cuota debe ser responsabilidad coordinada del gobierno del estado y los municipios, pidió a las autoridades municipales y a empresarios designen un enlace en cada localidad para realizar acciones coordinadas de seguridad en la pista, así como también las autoridades municipales documenten los problemas de inseguridad que tienen en sus municipios, a fin de desarrollar estrategias coordinadas con la Fiscalía General del Estado.

Mientras que Juan Carlos Moreno Valle Abdala, Director de Carreteras de Cuota del estado de Puebla, se comprometió a solicitar a la concesionaria el mejoramiento de los servicios básicos de la autopista, mejorar la señalética, mejorar el tiempo de respuesta del servicio de ambulancia en la pista, que la concesionaria designe un enlace que resuelva el mejoramiento de los servicios y la seguridad de la pista y los presidentes municipales entreguen relación oficial de vehículos de seguridad pública y ambulancias, para ser entregados a la concesionaria y así puedan tener libre acceso.

El acceso libre a vehículos oficiales y ambulancias en la pista fue resuelto ahí mismo, gracias a la gestión de la diputada local Karla Martínez Gallegos y del diputado Roberto Solis, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.