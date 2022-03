Rusia ataca con misiles de vanguardia

Excelsior

Por primera vez en la invasión a Ucrania, las tropas de Putin dispararon un misil hipersónico, capaz de volar a 12 mil 300 km/h, para destruir un depósito de armas

KIEV.– El ejército ruso aumentó la fuerza de sus bombardeos contra Ucrania al estrenar en esta guerra un misil hipersónico, que forma parte de un arsenal “invencible”, según Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que disparó un misil Kinzhal para destruir un depósito subterráneo de armas en la localidad de Deliatin, en la región de Ivano-Frankivsk, a 50 kilómetros de la frontera con Rumania, país miembro de la OTAN.

Los misiles Kinzhal miden ocho metros y operan en un rango de dos mil kilómetros; pueden alcanzar velocidades de 12 mil 300 kilómetros por hora y cargar ojivas convencionales o nucleares.

En tanto, en la ciudad de Mikolaiv, un bombardeo mató a decenas de soldados en un cuartel donde dormían al menos 200 militares. No se ha dado a conocer una cifra oficial de víctimas, pero testigos señalaron que unos 50 cuerpos habían sido rescatados de los escombros.

Para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la apuesta puramente militar no resolverá el conflicto, sólo lo harán las negociaciones.

Los ataques aéreos rusos se sucedieron ayer a un ritmo vertiginoso en Mikolaiv (sur), donde un bombardeo mató el viernes a decenas de soldados en un cuartel, informó el gobernador regional, Vitali Klim.

No menos de 200 soldados dormían en el cuartel”, contó un soldado de 22 años, que llegó desde otro puesto cercano. Otro militar estimó que el balance podría ser de un centenar de muertos.

Se han extraído al menos 50 cuerpos, pero no sabemos cuántos quedan bajo los escombros”, añadió.

No estamos autorizados a decir nada, porque las operaciones de rescate no han terminado y no se ha notificado a todas las familias”, explicó en ucraniano y luego en ruso Olga Malarchuk, portavoz militar.