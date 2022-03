Grace Guillén platica sobre “No le lloro a cabrones”, su primer álbum EP

Por Mino D’Blanc

“No le lloro a cabrones” es el primer álbum EP de Grace Guillén y que contiene 7 canciones del género banda sinaloense.

En esta producción, la joven cantante oriunda de Culiacán, Sinaloa, retoma éxitos como “Amor ilegal”, “Fallaste corazón” y “Tres veces te engañé”, adaptándolas a su estilo único. Además está acompañado del video oficial de “Ojalá que no puedas”, una canción ideal para dedicar después de una traición.

Las otras canciones que incluye el material son su homónima, así como “Para que te lo sepas” y “Hay que ser discretos”.

Platicamos con ella, gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music.

MD’B: Platícanos de tu concepto.

GG: Yo creo que ya es el momento de que la mujer diga todo lo que siente, yo creo que ese eso más que nada. Yo creo que es el momento de empoderar un poquito a la mujer y ahora sí, llegó el momento.

MD’B: ¿Qué opinas del feminismo?

GG: No digo que una que otra tenga un poquito desviado el concepto aún, pero yo creo que cada vez más nos informamos sobre este tema. También creo que somos conscientes que el mismo machismo lo hace la mujer también, pero creo que a través de las redes sociales y cada vez nos informamos más, vamos aclarando ese concepto. Es al final de cuentas un proceso; poco a poco vamos a lograr el objetivo real de lo que es el feminismo. Debemos de tener un poquito más de valor y de hecho justo dentro del regional mexicano estamos dentro de esa lucha de que las mujeres tengan un poco más de valor dentro de la música y del género.

MD’B: ¿Te consideras parte fundamental para ese cambio?

GG: Sí; creo que puedo llegar a hacer un logro. No sé si sea algo fundamenta, pero sé que puedo aportar algo y me encantaría ser parte del cambio.

MD’B: ¿Tu look y tu vestuario tiene que ver algo con ello?

GG: Es parte de sentirme bien conmigo misma, de lo que hoy me toca sentirme segura, sentirme en lo que yo quiero hacer, me quiero poner y sobretodo el decir que si se dedica al regional mexicano a fuerza tiene que usar un sombrero y eso no es en especial, es porque hoy me place vestirme así y me siento cómoda.

MD’B: ¿Por qué grabar estos covers que son muy duros, muy fuertes?

GG: Parte de esas canciones que he elegido me identifico mucho con ellas. Yo lo vengo diciendo no hace mucho; yo creo que este concepto del feminismo, por así decirlo, también lo abrazo. Antes apoyaba mucho, pero hasta que me empezaron a suceder las cosas es que ahora levanto más la voz. Y así como yo, sé que hay muchas mujeres que están ahí. Esas canciones me llenan, me desahogo, me siento identificada porque ya lo viví y son hasta terapias para mí. Sí creo que la música puede curar y de alguna manera sacarlo, gritarlo, rascando la garganta, curando el corazón. Dicen que a veces llorar no vale la pena, pero ¡ay, cómo alivia el alma!

MD’B: ¿Qué tienes que aportarle al mundo después de un corazón lastimado?

GG: Mi experiencia de lo que yo he vivido a mis tan pocos 30 años y lo poquito o mucho que pueda aportar.

MD’B: ¿Si antes no te hubieran sucedido esas cosas, qué hubieras hecho?

GG: Siempre me ha gustado apoyar, siempre he estado en cosas altruistas, me encanta. De hecho desde chiquita yo tenía una fundación que se llamaba “Las hormiguitas atómicas” en donde trataba de apoyar a gente de bajos recursos, a niños y a obras de teatro, obras musicales, a niños con cáncer, a los hospitales de niños sobretodo en Sinaloa. Siempre me ha gustado mucho apoyar. Si llego a tener una voz en el medio creo que puedo ayudar y me encantaría apoyar muchísimo. Es uno de mis sueños más grandes el poder apoyar a mujeres como yo y como muchas que yo conozco.

MD’B: ¿Cuál es esa voz que buscas?

GG: Yo tengo mi voz del corazón. Es lo que traigo en el sentimiento; yo canto con el alma a través de lo que he vivido, a través de mi experiencia; no canto esas canciones o esos covers que son tan importantes solo por cantarlas. Es algo que lo siento y que definitivamente y lo necesito contar. Así como yo he pasado muchísimas cosas, hay muchas mujeres que lo han pasado, que aún no tienen voz y que igual yo puedo representar su voz.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de los demás artistas de tu género y por qué?

GG: Que amo lo que hago, lo hago con pasión. Amo la música, amo el arte, me encanta subirme a un escenario, soy feliz haciendo que pueda yo transmitir a las personas y que pueda hacer cambiar con alguna de mis canciones a la gente. Eso es lo que más me gusta.

MD’B: ¿Por qué te inclinaste por el género regional mexicano?

GG: Yo siempre he crecido con este género. En algún momento intenté cantar en otro tipo de géneros, pero definitivamente amo la música mexicana, de eso vengo, esa es la cuna con la que nací en Sinaloa y aparte me encanta sacar todo el sentimiento en la ranchera y en la música banda.

MD’B: ¿Hacia dónde va tu música?

GG: Hacia donde el público me deje llegar. Quiero llegar a las personas que sea necesario llegar, que conecten conmigo, que la conexión sea real. No es de como que tengan que hacer a fuerza, no; la persona que en este momento necesite escuchar una canción mía, que lo haga. Eso es a lo que quiero llegar, a los corazones de las personas. A conectar que mi interpretación pueda llegar a sentir una vibración en la vida de las personas.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cambiarías en tu carrera?

GG: La música mexicana, el regional, mis raíces.