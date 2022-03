Se consagra Cristiano Ronaldo como el máximo goleador de la historia

Aristegui Noticias

Manchester United libró una férrea batalla al vencer 3-2 al Tottenham Hotspur en Old Trafford, gracias a un hat-trick del astro portugués, quien llega a 807 goles oficiales como profesional y se convierte en el máximo goleador de la historia según la FIFA.

El Comandante se convirtió el máximo goleador en la historia del futbol, según la FIFA, tras superar al austriaco-checo Josef Bican, quien marcó 805 tantos oficiales.

En Old Trafford, escenario del duelo contra los Colchoneros este martes, el equipo de Ralf Rangnick se encomendó a Cristiano Ronaldo para tumbar a los Spurs en un continuo ‘toma y daca’ donde relució el portugués con un triplete brillante a sus 37 años, el segundo de su carrera en la Premier tras el conseguido en 2008.

CR7 abrió la cuenta con un zapatazo bestial de más de 30 metros, sumó el segundo rematando en al área pequeña con instinto asesino y certificó su noche para el recuerdo con un testarazo inapelable en un córner.

Goles de todos los colores antes de enfrentarse al Atlético este martes y que sirven para colocar al Manchester United en la cuarta posición, por delante del Arsenal, de forma provisional.

Los londinenses llegaron a empatar en dos ocasiones por el empeño de Harry Kane, que igualó por primera vez desde el punto de penal, y con un autogol de Maguire a 20 para el final, pero Cristiano fue incontenible y terminó llevándose el balón a casa cuando tan solo restaban nueve minutos para el final

En tanto, Liverpool consiguió su octava victoria consecutiva en la Premier League tras imponerse 0-2 al Brighton & Hove Albion gracias a los goles de Luis Díaz y Mohamed Salah, que le permiten situarse a tres puntos del Manchester City, líder de la competición, que disputará su partido de la jornada este lunes ante Crystal Palace.

El conjunto de Jurgen Klopp no tuvo problemas para estirar su buena racha en el campeonato inglés, después de clasificar a Cuartos de Final de la Champions League, tras un partido que se puso de cara a los 20 minutos con un balón en largo de Joel Matip que aprovechó Díaz de forma inteligente.

El colombiano metió la cabeza y se adelantó al portero local para marcar el 0-1, aunque terminó siendo arrollado. Ya en la segunda mitad, los Reds doblaron su ventaja con un penal claro transformado por Salah con mucha violencia. El triunfo deja al Liverpool a tres puntos de la primera posición y confirma su ‘acoso’ al conjunto ‘citizen’.

Además, Brentford se aleja de los puestos de descenso tras vencer al Burnley (2-0) gracias al doblete de Ivan Toney en los cinco últimos minutos de partido.

El primero fue asistido por un recuperado Christian Eriksen y el segundo, de penal. El conjunto de Sean Dyche acumula tres derrotas seguidas y se mete en problemas al caer a puestos de descenso en la decimoctava posición.

Resultados Fecha 29 de la Premier League

Sábado 12 de marzo

Brighton 0-2 Liverpool

Brentford 2-0 Burnley

Manchester United 3-2 Tottenham Hotspur

Domingo 13 de marzo

Chelsea vs. Newcastle

Everton vs. Wolverhampton

Leeds United vs. Norwich

Southampton vs. Watford

West Ham vs. Aston Villa

Arsenal vs. Leicester

Lunes 14 de marzo

Crystal Palace – Manchester City

(Con información de Europa Press)