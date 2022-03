Ivy Queen se presenta hoy viernes en La Maraka en la CDMX

Es pionera en el género urbano y proclamada “reina del reggaetón”

Por Mino D’Blanc

Hoy viernes 11 de marzo llega a México Ivy Queen para dar su primera presentación en solitario que será en el salón La Maraka en la capital de la república.

Pionera en el género urbano, durante su trayectoria ha empoderado a las mujeres con su música, volviéndose en un referente. Ante ello la artista que es ya proclamada “reina del reggaetón” mencionó: “mi historia no tiene definición porque es un movimiento. Sigo haciendo lo que siempre he hecho, defender a la mujer y darle a través de la música letras que sanan y te ayudan a continuar duras situaciones emocionales de la vida. Vivimos en una sociedad creada por el machismo. Hasta que eso no cambie yo seguiré inspirando a las que necesitan”.

Esta es la segunda ocasión que Ivy Queen visita la república mexicana. Al respecto discernió: “mi primera impresión visitando México la vez anterior, fue una muy espiritual, si es así puedo llamarlos, México es una tierra que siempre me llena de poder, mis seguidores mexicanos son unos muy fieles y siempre activos conmigo sin importar qué”.

En la presentación el público podrá disfrutar de sus éxitos y temas más recientes. “Ustedes saben que yo no voy a venir del techo, no volando por ninguna parte, ni nada de eso. Yo siempre les voy a dar lo que soy y a lo que vine al mundo hacer, a cantarles y que cantemos juntos”, aseguró.

Los boletos para este concierto se encuentran a la venta el sistema TicketMaster.